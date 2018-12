Kralj izgublja potrpljenje: Patetično, sramotno, frustrirajoče

Sobotni spored v ligi NHL bo precej pester. Na ameriški matineji bo sodelovalo tudi najslabše moštvo lige Los Angeles Kings. Porazi so razjezili branilca Drewa Doughtyja, ki je pred nadaljevanjem sezone okrcal svojo ekipo. S to se bo doma ob 22. uri po slovenskem času zoperstavil podprvakom iz Vegasa, ki jim gre odlično. Na zadnjih devetih tekmah so osemkrat zmagali.

Kralji so na 29 tekmah zbrali zgolj deset zmag in 21 točk, kar pomeni zadnje mesto v najkakovostnejši hokejski ligi. Potem ko so pred dnevi izgubili še proti najslabši ekipi vzhodne konference, New Jersey Devils, in ostali prikovani na dno, s kritikami na račun svojega moštva ni skoparil zvezdniški branilec Drew Doughty.

"Patetično, sramotno, frustrirajoče," je za LA Kings Insider potožil 29-letnik in znova izpostavil pomanjkanje želje, lakote dvakratnih Stanleyjevih prvakov. "Povsem nekaj drugega je, če izgubiš, a se na tekmi boriš. S tem lahko nekako živiš. Ko pa se ne trudiš, ko ne vidiš dobrih stvari na tekmi, s tem ne moreš živeti, s tem se jaz ne morem sprijazniti."

Iz težkega položaja, ko je končnica vsak dan bolj oddaljena, se lahko izkopljejo le tako, da strnejo vrste, združijo moči kot ekipa: "Vsi, prav vsi bomo morali dati vse od sebe, za boljše čase ne bodo dovolj le trije ali štirje igralci."

"Kje je tekmovalnost, kje so čustva?" se sprašuje kanadski branilec. Foto: Reuters

Ni tekmovalnosti in čustev, kar je nesprejemljivo

Ob tem je poudaril, da pogreša fizično igro svojega kolektiva: "Kralji morajo biti fizična ekipa. Nimamo toliko spretnosti kot druga moštva, prav zato moramo igrati bolj fizično. Moramo biti ekipa, proti kateri bo težko igrati, ko si bodo nasprotniki rekli: 'Oh, ne, proti La Kingsom igramo, in to še v njihovi dvorani.' A v naši igri ne vidim tega. Ne vidim želje po tekmovalnosti, ne vidim čustev. In to je glavni razlog, da izgubljamo proti ekipam, s katerimi se borimo za končnico. To ni sprejemljivo," je še dodal Kanadčan, ki ob vseh porazih izgublja potrpljenje.

Po Vegasu na serijo gostovanj

Bo šlo Kraljem kaj bolje proti Vegasu? Po večernem dvoboju se bodo odpravili na serijo štirih gostovanj. Začeli jo bodo pri Detroitu, nadaljevali pri Buffalu in Columbusu, končali pa pri Pittsburghu.

