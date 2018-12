Krizi Kopitarja in druščine ni videti konca

V noči na petek je bilo v ligi NHL precej pestro, na sporedu je bilo kar enajst tekem. Na delu so bili tudi Kralji, ki so doživeli še en poraz. LA Kings tako še vedno ostajajo na zadnjem mestu zahodne konference. Nov mejnik v karieri je dosegel Aleksander Ovečkin.

Anže Kopitar in druščina sta tokrat doma gostila New Jersey Devils, najslabše moštvo v vzhodni konferenci. A tudi Hudiči so bili boljši od njih in jih premagali z izidom 3:6. Kapetan kraljev Kopitar je v 23:25 minute na ledu ostal brez točke, v statistiko je vpisal tri neuspešne strele proti vratom tekmeca.

Kraljem na tekmi niti enkrat ni uspelo preiti v vodstvo. V drugi tretjini, ko je bilo največ golov, jim je uspelo izenačiti na 2:2, sicer pa so bili gostje vedno v prednosti. Kralji so v letošnji sezoni na 29 tekmah dosegli le 21 točk.

Za goste so v polno zadeli Kyle Palmieri (2), Travis Zajac, Will Butcher, Nico Hischier in Blake Coleman. Za domačo ekipo so v polno zadeli Brendan Leipsic, Adrian Kempe in Kyle Clifford.

Ovečkin dosegel pettisoči strel na gol

Washington Capitals so ta večer gostovali pri Arizona Coyotes in zmagali z 2:4. Ta večer si bo zagotovo zapomnil Aleksander Ovečkin, prvi zvezdnik Washingtona. Na tekmi proti Kojotom je dosegel pettisoči strel na gol in postal šele deveti igralec v ligi, ki mu je to uspelo. Za ta dosežek je 33-letni Ovečkin potreboval 1.031 tekem, kar je najmanj do zdaj. Pred tem je rekord držal Marcel Dionne, ki je potreboval 1.215 tekem.