To so pestri dnevi za močno finančno podhranjen hrvaški hokejski klub Medveščak, ki so ga nekateri igralci že zapustili, v vrsti za odhod pa stoji še kopica. Z mesta glavnega trenerja in športnega direktorja so odstopili Aaron Fox ter tudi njegova pomočnika. Eden od treh slovenskih igralcev pri Zagrebčanih Mitja Robar nad tem, da je dokončno počilo, ni presenečen. Kot pravi, je za zdaj po svoje še vedno član Medveščaka.

Konec preteklega tedna so avstrijski mediji kot prvi poročali o vnovičnih finančnih težavah hrvaškega hokejskega kluba Medveščaka. Igralci niso dobili (vseh) plačil, najbolj črne napovedi pa za kolektiv, ki je še pred dvema letoma igral v Kontinentalni hokejski ligi, napovedujejo bankrot. Na to, kakšna bo usoda Zagrebčanov, bo treba še počakati.

Fox in pomočnika odstopila

Aaron Fox je v ponedeljek odstopil z mesta glavnega trenerja in športnega direktorja. Foto: Sportida

Dva igralca Antonin Manavian in Mario Puskarich sta že zapustila hrvaško prestolnico. Danes je z mesta glavnega trenerja in športnega direktorja odstopil dolga leta stalnica Medveščaka Aaron Fox, z njim pa tudi pomočnika Doug Bradley in Carter Beston-Will. Čeprav prihodnost kluba ni jasna, je trenersko taktirko prevzel Danijel Kolombo, ki je v zadnjem času deloval predvsem z mladimi selekcijami medvedov, pomagal mu bo Bruno Bregant.

"Zaradi položaja sem odstopil z mesta športnega direktorja in glavnega trenerja. Hvala klubu, ki mi je dal priložnost. Z družino sem si v Zagrebu ustvaril dom, ta klub in njegovi navijači bodo za vselej ostali del mene. Ostal bom tu in klubu, igralcem, ekipi stal ob strani na načine, ki bodo v moji moči," je dejal Fox, Kolombo pa je dodal: "Ni lahko kar tako prevzeti članske ekipe, a to delam zaradi kluba. Vsekakor bomo dali od sebe vse, da s tistim, kar bomo imeli, kar najbolje končamo sezono."

Igralsko zasedbo Medveščaka so v tej sezoni zastopali oziroma jo še vedno trije Slovenci, branilca Mitja Robar in Mark Čepon ter napadalec Nik Simšič. Vsi trije so bili ob nedeljskem porazu po kazenskih strelih pri Znojmu v postavi Hrvatov.

Robar: Načeloma sem še njihov član

Avstrijci so pred dnevi pisali, da je klub igralce prosil, naj odigrajo še tekmi zadnjega konca tedna. Za komentar o dogajanju smo v ponedeljek poklicali najizkušenejšega Slovenca pri medvedih Robarja.

"Načeloma sem še vedno član Medveščaka, ampak ne vem, kako bo. Ta trenutek težko komentiram stvari. Pogodbe so pogodbe, morajo biti kršene določene stvari, da lahko odideš," o položaju v Zagrebu pravi Mitja Robar. Foto: Sportida

"Načeloma sem še tu, ampak ne vem, kako bo. Ta trenutek težko komentiram stvari. Pogodbe so pogodbe, kršene morajo biti določene stvari, da lahko odideš. V njih so členi … Načeloma sem še vedno član …," nam je popoldne na vprašanje, ali je še vedno igralec Medveščaka, odgovoril Štajerec. Mora torej še naprej izpolnjevati svoje obveze ali pa je bilo kršenih že dovolj stvari? "Pravzaprav niti ne vem. Ne vem, kaj bo. Ne želim se preveč obremenjevati. Zdaj sestankujejo, tako da nimam veliko informacij … Nimam veliko več informacij, kot sem jih imel včeraj, ko smo igrali. Edino, kar vem, je, da je Fox odstopil."

Po svoje pripravljen

Petintridesetletnik je v svoji karieri doživel že marsikaj, a tako "hektičnega" začetka sezone še ne. "Ne. Jesenice so bile svoja zgodba, velik finančen dolg je tam sicer ostal, a se vseeno vse skupaj ni odvijalo tako hitro. Tu je vse skupaj počilo vsaj zdaj, tako da nisi vso sezono tam in se na koncu zgodi, kar se je na Jesenicah," je dejal Robar, precej otopel ob nastalem položaju, kar je pojasnil z besedami: "Nekako sem bil pripravljen. Ne na to, kar se zdaj dogaja, a lahko rečem, da sem v Zagreb odšel z zadržkom. Bolj kot ne, da pri sebi vidim, ali sploh še želim igrati. Tako nisem preveč presenečen, saj vem, da stvari niso od danes."

"Nekako sem bil pripravljen. Ne na to, kar se zdaj dogaja, a lahko rečem, da sem v Zagreb odšel z zadržkom. Bolj kot ne, da pri sebi vidim, ali sploh še želim igrati. Tako nisem preveč presenečen, saj vem, da stvari niso od danes." Foto: Sportida

V četrtek nazaj v Zagreb, nato pa …

Marcel Rodman se je pred dnevi poslovil od Medveščaka in se v vlogi glavnega trenerja in športnega direktorja vrnil na Jesenice. Mu bo sledil tudi Robar?

Robar naj bi se v Zagreb vrnil v četrtek, dan pozneje je po sporedu lige EBEL predvidena domača tekma Medveščaka in Znojma. Ali bodo srečanje res odigrali in kdo ga bo, je težko reči, saj se lahko stvari v brlogu hitro še bolj postavijo na glavo.

"Ta trenutek težko kar koli rečem. Tekma nekako visi v zraku. Ne vem. Že pred tem dogajanjem se je govorilo, da tekme ta dan morda ne bo in bi mi imeli počitek, še zaradi potovanja v Belfast na ligo prvakov," je še dejal dolgoletni slovenski reprezentant.

O tem, kaj mu bo prinesla hokejska prihodnost, ne želi špekulirati, kot pravi, bo o tem razmišljal, ko bo čas za to. Njegov dolgoletni reprezentančni soigralec Marcel Rodman, ki je v tej sezoni pri Medveščaku deloval kot pomočnik trenerja in vodja hokejskih operacij, se je pred dnevi vrnil na Jesenice.

