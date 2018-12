Pri Medveščaku priznali težave: Iščemo rešitve

Potem ko so se Avstrijci razpisali, da hrvaškemu klubu Medveščak grozi stečaj in da obstaja možnost izstopa iz lige EBEL, so se oglasili tudi Zagrebčani. Potrdili so, da imajo po umiku najavljenega sponzorja težave, ki jih rešujejo, in izrazili upanje, da sezono izpeljejo do konca.

Edini hrvaški predstavnik v razširjenem avstrijskem prvenstvu preživlja nič kaj rožnate čase. Pred leti je "kruha in iger ponujal" s privlačno Kontinentalno hokejsko ligo, ki pa je po štirih sezonah postala finančno prevelik zalogaj, da bi Zagreb še naprej vztrajal v tekmovanju.

Lani se je Medveščak tako vrnil v ligo EBEL, katere del je je bil že med letoma 2009 in 2013, a ima tudi v tem tekmovanju obilico težav. Vse skupaj se spet precej zapleta okoli financ. Avstrijci so konec preteklega tedna v javnost poslali črnoglede napovedi, nekatere so predvidevale tudi stečaj kluba, ki je finančne grehe kopičil več let.

Po umiku sponzorja se spopadajo z izzivi

V nedeljo, pred gostovanjem pri Znojmu, so se na avstrijske zapise z izjavo za javnost odzvali tudi v klubu.

"Potrjujemo, da se naš menedžment zaradi umika sponzorja, ki je bil pred začetkom sezone zagotovljen, spopada z novimi izzivi. Iščemo najboljšo rešitev za klub, da bi sezono izpeljali do konca. Klub namerava v celoti izpolniti vse svoje obveznosti za to sezono. Je pa dejstvo, da bo zaradi nastalega položaja, umika sponzorja, prišlo do organizacijskih sprememb," so zapisali na uradni spletni strani.

Nekateri že odšli

Pričakovati je odhode nekaterih igralcev. Ti po pisanju severnih sosedov niso redno prejemali plač in lahko zapustijo klub. Antonin Manavian in Mario Puskarich sta že odšla. Kdo bo naslednji?

Z Medveščakom letos sodeluje kar nekaj Slovencev. Pomočnik trenerja Aarona Foxa in vodja hokejskih operacij Marcel Rodman se je pred dnevi sicer poslovil od kluba in postal glavni trener HDD Sij Acroni Jesenice. Za Zagrebčane pa igrajo trije Slovenci, branilca Mitja Robar in Mark Čepon ter napadalec Nik Simšič.

Mitja Robar je eden izmed treh Slovencev, ki letos igrajo za medvede. Foto: Sportida

V petek predviden nov obračun s Čehi

Zagrebčani imajo po 24 tekmah na računu le šest zmag in 21 točk, kar zadostuje za predzadnje mesto. Vodilni Dunaj je na treh tekmah zbral 53 točk.

V petek je predvidena tekma hrvaške ekipe z Znojmom, ki je v nedeljo medvedom po kazenskih strelih zadal šesti zaporedni poraz.

V petek je v Zagrebu predviden drugi obračun v nekaj dneh med predzadnjim Medveščakom in Znojmom. Foto: Sportida

Če Medveščaku ne bi uspelo izpeljati sezone do konca, bi se vse njegove tekme iz tekmovalnega obdobja izbrisale, liga pa bi nadaljevala z 11 klubi.

Direktor tekmovanja Christian Feichtinger je že opravil krizne sestanke, po katerih upa, da bodo sezono izpeljali z vsemi udeleženci.

Lestvica lige EBEL:

