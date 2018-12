Stari znanec Olimpije spet na tivolskem ledu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba slovenska predstavnika v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija se bosta v alpski ritem vrnila prihodnji teden. Zmaji, kot kaže, močnejši za novega napadalca. Na preizkušnji v Tivoliju je stari znanec zeleno-belega tabora Žiga Pešut.

Tako na Gorenjskem kot v Ljubljani imajo te dni alpski premor, med katerim je v obeh moštvih prišlo do sprememb. Jeseničani so dobili novega trenerja, vodil jih bo nekdanji železar Marcel Rodman, Olimpija pa novega napadalca. Z zmaji zadnje dni drsa Žiga Pešut. O tem, da je napadalec že registriran, je prvi pisal Armin Biedermann. 26-letnik je tako že naveden v igralskem registru Alpske hokejske lige za to sezono, a v klubu pravijo, da je Štajerec še na preizkušnji.

Pešut dobro pozna Tivoli in zeleno-bele barve. Za Olimpijo, takrat še HDD Olimpija, je v ligi EBEL igral med letoma 2013 in 2017. V lanski sezoni je srečo preizkusil v drugi nemški ligi, kjer se izkušnja zanj ni dobro končala. Z Bayreuth Tigers se je razšel po devetih tekmah konec oktobra lani, vmes pa staknil tudi poškodbo.

Vse od takrat pa do danes ni odigral nobene tekme. Z Olimpijo je bil v pogovorih že pred začetkom te sezone, a se strani takrat nista dogovorili za sodelovanje.

Najprej nad vse bolj razpoloženi Salzburg

Zmaji so zadnjo tekmo Alpske lige odigrali 1. decembra, ko so se v Milanu v izdihljajih tekme rešili spodrsljaja. Naslednja v tem tekmovanju jih čaka šele 19. decembra, nasprotnik pa vse prej kot ugoden. V Tivoliju bo gostovala vse bolj razpoložena druga ekipa Salzburga, ki je s serijo zadnjih zmag skočila na četrto mesto pred Olimpijo. Dva dni pred tem bodo Ljubljančani odigrali še tekmo državnega prvenstva, gostovali bodo v Mariboru.

Marcel Rodman bo Jesenice na uradni tekmi prvič vodil v ponedeljek, ko bodo v sklopu državnega prvenstva gostili Triglav. Prva tekma v Alpski ligi železarje pod njegovim vodstvom čaka čez, v sredo, 19. decembra, ko bodo gostili Ritten.

Rodman bo debitiral proti Triglavu

Tudi Jeseničani se na alpski led vračajo 19. decembra, ko bodo v Podmežakli pričakali prav tako neugodnega tekmeca, aktualnega podprvaka Ritten, ki se je v zadnjem času precej dvignil. Tudi gorenjska ekipa bo pred tem odigrala tekmo državnega prvenstva, v ponedeljek bo gostila Triglav.

Kljub odsotnosti slovenskih klubov bo v Alpski ligi sila zanimivo, v soboto se na Predarlskem obeta nov obračun velikih rivalov z vrha lestvice. Udarila se bosta Lustenau in Feldkirch, ki ga vodi Nik Zupančič. Vipiteno trenerja Iva Jana bo v soboto gostil Gardeno.

Peti derbi sezone



V soboto, 22. decembra, ob 17.30 bo na sporedu peti medsebojni obračun večnih slovenskih tekmecev, Olimpija bo v vlogi gostitelja. Na vseh štirih dozdajšnjih so se zmage veselili zmaji. Po zadnjem porazu železarjev se je moral od trenerske taktirke posloviti Gaber Glavič.

Lestvica

