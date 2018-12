Slovenski branilec brez kluba, težek teden za selektorja

Slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v zadnjem tednu in tudi prihodnjem nimata tekem v Alpski ligi, so bila pa na delu druga moštva. Vodilna Val Pusteria je vknjižila novi dve zmagi. Brez točk je končal Sterzing Vipiteno slovenskega selektorja Iva Jana, ki je imel težak razpored. Udaril se je z drugim Lustenauom in vse bolj razpoloženim podprvakom Rittnom ter obe srečanji izgubil. Tretji Feldkicrh Nika Zupančič je najprej premagal Gardeno, nato pa se je opekel s Kitzbuhlom. Slovenski branilec Maks Selan je zapustil Milano, ki se drži pri dnu lestvice.