Polona Batagelj končala kolesarsko profesionalno pot

Kolesarke ekipe BTC City Ljubljana, edine slovenske profesionalne ženske ekipe, bodo v novo sezono krenile brez ene najboljših posameznic in devetkratne zaporedne državne prvakinje Polone Batagelj. Devetindvajsetletnica je končala športno pot, posvetila se bo novim izzivom, za vselej pa bo ostala kolesarka in povezana s tem športom.

Tako je 29-letna Polona Batagelj obljubila na današnji novinarski konferenci, kjer je pojasnila, zakaj je končala športno pot.

"To ni bila hitra odločitev. Ne da se je sprejeti hitro. Je pa to pomembna določitev. Dosegla sem, kar sem želela. Kolesarstvu sem dala, kar sem lahko. Vsak športnik mora enkrat sprejeti to odločitev. To je moj čas," je povedala Batageljeva.

Primorka je cestna kolesarka postala pri dvajsetih. Pred tem se je ukvarjala z atletiko, športnim plezanjem, tekom na smučeh in gorskim kolesarstvom. Prvo priložnost med cestnimi kolesarkami je dobila v Italiji, se preizkusila tudi v Španiji, leta 2012 pa se je vrnila v Slovenijo, v takratno ekipo Poleta, ki jo je vodil Gorazd Penko.

Končuje doktorat iz prava

Najboljši rezultat na dirkah svetovne serije je dosegla lani na VN Plouyja. Foto: Vid Ponikvar Od leta 2014 je bila članica ekipe BTC City Ljubljana, na kar je zelo ponosna. "To je bila največja prelomnica. Da sem bila del tega, mi res ogromno pomeni," je dejala.

Dosegla je veliko lepih rezultatov, največ od vseh pa ji pomeni olimpijski nastop na igrah v Londonu 2012. Najboljši rezultat na dirkah svetovne serije je sicer dosegla lani na VN Plouyja, ko je bila 10.

Zdaj jo čakajo novi izzivi, prvi med njimi je, da konča doktorat iz prava. Sokolesarkam in drugim kolesarskim delavcem, ki so se ji prišli danes zahvalit, pa je dolgoletna slovenska reprezentantka obljubila, da se bodo še naprej videvali. "Rada bi pomagala ekipi, če bo to le mogoče. Poslavljam se od tekmovalnega kolesarstva, ne pa od kolesarstva."

Športni direktor ekipe BTC City Ljubljana Gorazd Penko je danes predstavil še postavo za sezono 2019. Zadržal je Slovenke Eugenijo Bujak, Uršo Pintar, Urško Žigart in Urško Bravec ter Nizozemko Maaike Boogaard, Švedinjo Hanno Nilsson in Rusinjo Anastazijo Jakovenko, zdaj poročeno Čursina.

Letos je nastopila na svetovnem prvenstvu v Avstriji. Foto: Vid Ponikvar

Novinke so Italijanka Rossella Ratto, Britanka Hayley Simmonds, Nizozemka Monique van de Ree, Srbkinja Maja Savić in Slovenka Anja Longyka.

"Pogrešali bomo Polono na najtežjih etapah. Upam, da jo bo katera od deklet lahko nadomestila," si želi Penko, ki največ pričakuje od van de Reejeve. Ta velja za zelo dobro šprinterko.