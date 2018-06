Jan Tratnik z rekordom proge državni prvak v vožnji na čas #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Tratnik in Eugenia Bujak sta nova državna prvakinja v vožnji na čas v cestnem kolesarstvu. Tratnik, deseti z lanskega svetovnega prvenstva, je ob tem postavil absolutni rekord 44-kilometrske proge s časom 49 minut in 59 sekund. Bujakova je bila tretja na mednarodni dirki v vožnji na čas ob začetku dneva.

Že popoldan so se za državne naslove in točke za lestvico Mednarodne kolesarske zveze pomerile kolesarke.

Eugenia Bujak je državna prvakinja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na mednarodni dirki v vožnji na čas je na 22-kilometrski progi slavila Rusinja Olga Zabelinskaja, dobitnica srebrne medalje z zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru 2016. Triindvajset sekund počasnejša je bila Britanka Hayles Simmonds. Na tretjem mestu je končala Poljakinja s slovenskim potnim listom Eugenia Bujak, članica domače BTC City Ljubljane, ki je postavila 36 sekund počasnejši čas kot Rusinja.

Bujakova je postala državna prvakinja, drugo mesto je osvojila branilka naslova Urša Pintar, tretjega pa Polona Batagelj.

Le David Per iz moštev svetovne serije

Zvečer so se v uri resnice pomerili še člani. Od 11 Slovencev, ki nastopajo za moštva iz svetovne serije, se je na startu pojavil le David Per iz Bahrain-Meride. Drugi so na dirkah ali pa se nanje pripravljajo.

David Per je bil edini Slovenec iz moštev svetovne serije. Foto: Urban Urbanc/Sportida Jan Tratnik je na cesti med Ljubljano in Domžalami znova pokazal, kako dober je v vožnji na čas. Če je še lani na SP v Bergnu marsikoga presenetil z desetim mestom, je letos že večkrat dokazal, da je izvrsten v boju z uro, kar je zelo dober obet pred prihajajočo dirko Po Sloveniji. S časom 49:59 minute je postavil celo rekord proge, ki ga je od lani imel v lasti Jan Polanc (50:03).

"Nisem gledal na čas. Lahko bi šel še 30 sekund hitreje."

"Cilj je bil, da postanem državni prvak. Nisem gledal na čas. Lahko bi šel še 30 sekund hitreje. Zmagal sem, počutil sem se dobro. Kronometer je bil dolg, vozil sem ga konstantno. Nisem imel padcev in vzponov. Dosegel sem to, po kar sem prišel," je bil zadovoljen Tratnik, ki se bo na domači pentlji osredotočil na tretjo etapo s ciljem na Celjskem gradu in vožnjo na čas v zadnji etapi, morda pa tudi na generalno razvrstitev.

Med mlajšimi člani je naslov osvojil Tadej Pogačar, ki je bil drugi absolutno.

Uvodno dejanje maratona Franja

DP v vožnji na čas je bilo uvodno dejanje v sklopu 37. maratona Franja. V vseh kategorijah se je v kronometru preizkusilo skoraj 500 kolesarjev in kolesark iz 27 držav.

Kolesarski praznik v slovenski prestolnici v sklopu maratona Franja se bo nadaljeval v soboto, ko bodo na sporedu maraton Barjanka (83 km), družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km). Vrhunec prireditve bosta nedeljski veliki maraton (156 km) in mali maraton (97 km).