Aleksander Šeliga končal kariero

Nekdanji član Olimpije in slovenske nogometne reprezentance Aleksander Šeliga je danes oznanil, da pri 38 letih končuje svojo bogato vratarsko pot. Šele, kot so priljubljenega vratarja klicali soigralci, je za ljubljansko Olimpijo odigral 109 tekem.

Šeliga je za Olimpijo je debitiral septembra 2011 proti Muri, slabih pet let pozneje pa je s soigralci visoko dvignil težko pričakovano lovoriko za najboljše moštvo v državi. Bil je tudi član Olimpije v prvem delu lanske sezone, ko so zmaji tlakovali pot k dvojni kroni po dolgih 25 letih.

"Mogoče bi bil celo pravi čas končati, ko mi je potekla pogodba z Olimpijo. Ker imam tako zelo rad nogomet in to službo, sem poskusil nadaljevati. Zdaj je definitivno pravi čas za konec kariere," je za spletno stran Olimpije, kjer je preživel kar sedem let kariere, dejal Šeliga.

Celjan je branil skoraj do 39. leta. V karieri je igral še za Celje, Slavio Praga, Sparto Rotterdam, nazadnje pa je branil v dresu ptujske Drave.

