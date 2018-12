Trener Olimpije na izhodnih vratih. Jutri dan D?

Po informacijah, ki smo jih dobili, naj bi bila usoda trenerja Zorana Barišića na klopi Olimpije znana jutri. Vse bolj se zdi, da je Avstrijec, ki je v Ljubljano prišel pred komaj tremi meseci, na izhodnih vratih. Medtem je prišlo tudi do prvega uradno potrjenega odhoda iz vrst državnih in pokalnih prvakov.

Včerajšnja informacija o tem, da se Zoran Barišić poslavlja od klopi Olimpije, kar naj bi uradno postalo že danes, je dvignila precej prahu. Pri Olimpiji so se sicer resda javili in potrdili odhod, a ne trenerjevega, ampak hrvaškega nogometaša Ivana Lendrića. Kot smo pisali že včeraj, je 27-letni napadalec že preteklost Olimpije, to so danes v klubu potrdili tudi s sporočilom za javnost.

Toda veliko bolj kot vprašanje o prihodnosti nogometaša, ki je v pol leta v Ljubljani v prvenstvu odigral vsega 25 minut, v sedmih nastopih v vseh tekmovanjih pa zmogel dva gola v pokalnem tekmovanju, se navijači Olimpije sprašujejo, kaj bo z nekaterimi preostalimi nogometaši, predvsem pa s trenerjem Barišićem, ki ima med navijači precejšnjo podporo.

Kapetan Branko Ilić je bil, tako kot tudi Rok Kronaveter, prisoten na torkovem druženju z navijači. Foto: Vid Ponikvar

Danes nič novega, predsednik je odsoten

Jasno je, da bo do precej odhodov prišlo, a naša informacija o tem, da najboljši strelec Rok Kronaveter in kapetan Branko Ilić v nasprotju s trditvami nekaterih še ostajata v klubu, se je izkazala za točno. Nenazadnje sta včeraj oba prisotna na druženju z navijači, na katerem je najmlajše obdaril Božiček. Oba tako ostajata v klubu. Za zdaj.

Kaj pa bo s trenerjem? Bo Barišić, ki je bil za trenerja Olimpije imenovan v začetku septembra, od takrat pa v 14 tekmah izgubil le enkrat, v soboto sedel na klopi Ljubljančanov na zadnji tekmi v letošnjem letu v Novi Gorici?

O trenerju danes iz Olimpije niso poslali nobenega uradnega sporočila, prav tako pa njegove nadaljnje usode ne komentirajo. Verjetno predvsem zaradi tega, ker se glede njegove prihodnosti ni zgodilo prav veliko. Tudi zato, ker predsednika Milana Mandarića danes ni v Ljubljani.

Milana Mandarića v sredo ni bilo v Ljubljani, zato naj se ne bi zgodilo nič novega. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Izjava za javnost, ki bo razkrila vse?

"Jutri popoldne bomo poslali izjavo za javnost o tem, kar vse najbolj zanima," nam je danes povedal Izidor Kordič, tiskovni predstavnik Olimpije, medtem pa smo iz drugih virov uspeli izvedeti, da je Barišić vsaj za zdaj še vedno trener, vprašanje pa je, ali bo tako tudi jutri. Glede na vse informacije, ki jih imamo, je res zelo malo možnosti, da bi ostal. Vprašanje je samo, kdaj bo dokončno in tudi uradno postal že četrti bivši trener Olimpije v tej sezoni.

Ne samo zaradi tega, ker sta z Mandarićem očitno vse bolj na nasprotnih bregovih, ampak tudi zaradi tega, ker je po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, sam ugotovil, da je služba trenerja Olimpije nekoliko drugačna, kot si jo je predstavljal pred tremi meseci, ko je z njo sklenil triletno pogodbo. Po predsednikovi odmevni izjavi za javnost, vseh napovedanih odhodih in še čem naj bi tudi sam obupal nad idejo, da bi lahko v Ljubljani lahko poskrbel za dobro nogometno zgodbo.