Ob hudi krizi je ostal miren in nasmejan

Pred najzanimivejšo tekmo zadnjega letošnjega prvenstvenega kroga med Gorico, ki zmage ne pozna že kar osem tekem in je na zadnjih štirih izgubila, in Olimpijo, ki je v krizo padla nekoliko hitreje, smo se pogovarjali z Gregorjem Sorčanom. Po novem slovenskim reprezentantom v vrstah Novogoričanov in njihovim največjim prodajnim artiklom, ki bo v soboto morda še zadnjič stopil med vratnici Gorice in po skoraj štirih letih srečo poiskal kje drugje.

Gorici je šlo na začetku sezone kot po maslu, do oktobrskega reprezentančnega premora je izgubila le eno tekmo, pred drugim porazom pa nanizala deset tekem brez poraza, potem pa padla v luknjo, iz katere se kar ne more pobrati. Na osmih tekmah zapored ni zmagala, ob tem je kar šestkrat izgubila, se poslovila od pokalnega tekmovanja in zdrsnila na sedmo mesto prvenstvene lestvice.

"Padli smo v manjšo krizo, res dolgo že nismo zmagali, a takšna obdobja se dogajajo vsaki ekipi. To je nekaj normalnega. Ekipa je dobra, držimo skupaj, dobro sodeluje in vemo, da bomo skupaj izplavali iz tega. Ni slabe energije," kljub črnemu nizu z nasmehom na ustih pravi Gregor Sorčan.

Konec septembra letos jo je ob remiju v Stožicah z 2:2 skupil po trku z glavo s soigralcem Žigo Lipuščkom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zakaj pa ne bi še enkrat premagali Olimpije?

"Samo vsi skupaj lahko pridemo iz tega in to bomo tudi storili," je še napovedal vratar Gorice, ki jo v soboto čaka zadnja tekma v letošnjem letu. V goste prihaja Olimpija, v kateri je po porazu v Kidričevem in remiju z Muro prišlo do večjih pretresov. Bolj kot s tem, kakšen bo razplet tekme v Novi Gorici, njene navijače trenutno zanima, kaj bo s trenerjem Zoranom Barišićem in številnimi nogometaši, ki jim je s prstom javno zažugal predsednik Milan Mandarić.

S tem se v Gorici se veda ne obremenjujejo, ampak mislijo predvsem na to, kako bi prvakom spet zamajali tla pod nogami. V prvem prvenstvenem krogu so jih namreč premagali z 2:0 pred domačimi navijači, v Stožicah pa remizirali z 2:2. Se bo zgodba tokrat ponovila? "Zakaj pa ne? Proti Olimpiji vedno igramo dobro. Očitno nam ustreza njen način igre. Že dolgo časa nismo zmagali in čas je, da že zmagamo," pravi 22-letni vratar, ki je v Gorico prišel januarja 2015 in od takrat redno brani. Čeprav je še mlad, se tako lahko pohvali že s 128 nastopi v prvi slovenski ligi v njenem dresu.

Prejšnji mesec je prvič postal reprezentant

V reprezentančni opremi. Foto: Žiga Zupan/Sportida Igor Benedejčič.



"V reprezentanci sem se počutil zelo dobro. O tem, kako in kaj se je dogajalo v zadnjem letu, težko govorim. Lahko pa povem, da je ekipa zelo dobra. Smo mladi, zgodila se je menjava generacij, Slovenija potrebuje samo čas," je povedal sveži slovenski reprezentant in pozdravil tudi izbiro novega selektorja.



"Matjaž Kek je odličen trener, kar je dokazal že, ko je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo, potem pa še v Rijeki," je povedal o Mariborčanu. Sorčan je v zadnjih letih redno mladi slovenski reprezentant, v izbrani vrsti do 21 let je zbral 19 nastopov, novembra letos pa po daljšem času dočakal vpoklic v člansko reprezentanco. Ob težavah z vratarji ga je vpoklical začasni selektor"V reprezentanci sem se počutil zelo dobro. O tem, kako in kaj se je dogajalo v zadnjem letu, težko govorim. Lahko pa povem, da je ekipa zelo dobra. Smo mladi, zgodila se je menjava generacij, Slovenija potrebuje samo čas," je povedal sveži slovenski reprezentant in pozdravil tudi izbiro novega selektorja."Matjaž Kek je odličen trener, kar je dokazal že, ko je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo, potem pa še v Rijeki," je povedal o Mariborčanu.

Kaj bo pozimi, ne ve. V Gorici se počuti odlično.

"Ne vem. Kdo ve, v čem tiči vzrok. Začeli smo dobro, potem pa padli v krizo. Smo mlada ekipa, še se učimo. Mislim, da je to pričakovano. Ni nič strašnega. Čim prej moramo priti iz krize," pravi Sorčan in poudarja, da cilji Gorice ostajajo isti. "Želimo si v Evropo. Cilj je, da končamo na četrtem mestu. Še vedno stojimo skupaj in verjamemo, da nam bo uspelo," pravi vratar, ki je, če bodo v Gorici pozimi prodajali, morda prvi kandidat med tistimi, s katerimi bi lahko Primorci dobro zaslužili.

Zdaj, ko je pred kratkim podaljšal pogodbo do leta 2021, toliko bolj. "Za zdaj sem z mislimi le pri Gorici. Kaj se bo dogajalo, ne vem. Lahko pa rečem, da sem pri Gorici zelo zadovoljen," je povedal Sorčan, ki so ga v preteklosti povezovali tudi z odhodom v vrste sobotnega nasprotnika Olimpije. "O tem ne vem nič," je odgovoril in na vprašanje, ali bi bil pripravljen prestopiti v kak klub iz Slovenije ali razmišlja predvsem o tujini, povedal: "Želim predvsem nekam, kjer bom lahko napredoval in bom igral. Ali je to v tujini ali v Sloveniji, mi je vseeno."

V trenerja Mirana Srebrniča in soigralce verjame. Foto: Grega Valančič/Sportida

Miran Srebrnič je odličen trener, ekipa stoji za njim

V tej sezoni je za Gorico odigral 20 tekem, 17 v prvenstvu in 3 v pokalu. Prejel je 29 golov, s čimer ne more biti najbolj zadovoljen. Šestkrat je ohranil mrežo nedotaknjeno, a se kaj takega ni zgodilo že 11 tekem v nizu, s čimer seveda ni zadovoljen.

"Nisem, ampak sem še vedno samozavesten. Vsak vratar se seveda veseli, če ne prejme zadetka, ampak trenutno smo v taki situaciji, da se proti nam obrača vse. Ni pa nič hudega. Tako jaz kot ostali želimo biti čim boljši. Vsi se trenutno trudimo, da bi ta niz končali. Da začnemo zmagovati. Tudi, če zmagamo z 2:1, bom zelo zadovoljen," je še povedal vratar Gorice in zelo pohvalil trenerja Mirana Srebrniča. Po slabih rezultatih so se namreč pojavile govorice, da bi lahko legendarni Primorec, ki v klubu v taki ali drugačni obliki vztraja že celo večnost, lahko izgubil trenersko službo.

"On je odličen trener in ima vso podporo ekipe. Vsi mu zaupamo. O tem, kar se govori, pa ne vem nič in me niti ne zanima. Lahko rečem samo, da je odličen trener," je povedal o Srebrniču, ki je v strokovnem štabu Gorice že več kot desetletje. Enkrat v trenerski vlogi, drugič kot pomočnik trenerja. Zdaj je trener neprekinjeno že skoraj tri leta in pol.

Novogoričani bodo z letom 2018 zaključili na večerji s skupnim druženjem, potem pa s pripravami na novo sezono verjetno začeli predvidoma v drugem tednu novega leta.

Preberite še: