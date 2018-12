Kaos v Olimpiji. Kaj je res in kaj ne?

"Več ali manj vse, kar berete danes, je neresnica," dan po tem, ko je z izjavo za javnost po bolečem porazu v Kidričevem dodobra razburkal slovensko nogometno sceno, sporoča Milan Mandarić. Predsednik Olimpije nam je odgovoril tudi na vprašanja o domnevnih dolgovih do igralcev, bojkotu, ki naj bi ga ti pripravljali, trenerju Zoranu Barišiću in njegovem odhodu iz kluba. Informacije smo preverjali tudi na drugih straneh.

Osvežimo malce dogajanje v in okoli NK Olimpija v zadnjih dneh. Državni in pokalni prvaki so si v soboto v Kidričevem privoščili blamažo in izgubili z 2:6. Dan za tem so najprej pri Nogomanii v javnost spravili informacije, da se pri Olimpiji obeta velik rez v igralskem kadru. Ob tem so omenili, da je med vodstvom kluba in igralci počilo tudi zaradi neizplačanih premij za naslov državnega in pokalnega prvaka, namignili pa tudi na to, da so nogometaši pred tekmo z Muro zagrozili celo s stavko.

Danes so v Ekipi potrdili informacije o grožnji z bojkotom, pisali o domnevni zamudi z izplačili premij, v z naskokom najbolj ekskluzivnem športnem dnevniku pri nas pa so vedno pestro dogajanje v Olimpiji dodatno začinili tudi z informacijami o slabem finančnem stanju v klubski blagajni, o dolgovih do Gorice in Domžal za prestopa Blessinga Elekeja oziroma Nejca Vidmarja, pisali pa tudi o tem, da je na odstrelu Zoran Barišić, ki je v soboto doživel sploh prvi poraz, odkar je septembra prišel na klop Olimpije.

Vse skupaj smo preverili pri tistemu, ki je za domnevno kaotično stanje v vrstah trenutno drugouvrščenega slovenskega prvoligaša najbolj odgovoren.

Milan Mandarić: Več ali manj vse je neresnica

"Več ali manj je vse, kar berete danes, neresnica," nam je danes v telefonskem pogovoru povedal Milan Mandarić, preden smo se začeli prebijati med očitki, ki letijo na njegov račun.

"Nobenemu od nogometašev ali članov strokovnega štaba nismo dolžni niti evra. Ni res niti to, da smo z izplačili premij zamujali. Pred tekmo z Muro so igralci in strokovni štab prejeli skoraj milijon evrov premij za oba naslova iz prejšnje sezone, pa tudi za nastope v Evropi. Tako, kot je bilo dogovorjeno," nam je povedal predsednik Olimpije. Njegove besede nam je potrdil tudi vir iz garderobe prvakov, ki pa seveda ni želel biti javno imenovan.

Samo en poraz je pri Olimpiji čez noč spremenil vse. Foto: Grega Valančič/Sportida

Groženj z bojkotom ni bilo

"Nobenega bojkota niti napovedi bojkota med igralci ni bilo. To je čista laž," je zanikal tudi informacije o domnevnem burnem dogajanju pred tekmo z Muro izpred desetih dni v Stožicah, ki se je končala z remijem 2:2, potem ko so Ljubljančani v zadnjih minutah zapravili prednost 2:0. Vir iz garderobe Olimpije nam je potrdil tudi to. Nobenih groženj nogometašev z bojkotom pred tekmo z Muro naj ne bi bilo.

Dolg do Domžal in Gorice res obstaja

Informacije o dolgovih do Gorice in Domžal je Mandarić potrdil. "Res je, dolžni smo nekaj denarja za bonuse ob letošnjih naslovih za ta dva igralca, a se še dogovarjamo. Zdi se nam namreč nepošteno, da moramo plačevati premije za nogometaša, ki v tej šampionski sezoni sploh nista igrala. Bomo pa, če bo treba, izplačali vse," je povedal Mandarić in se nekoliko zmotil.

Elekeja, za katerega so Ljubljančani januarja 2016 Gorici odšteli 800 tisoč evrov, prav takšno vsoto pa z njegovo prodajo v izraelski Ashdod zaslužili avgusta lani, v klubu resda ni že nekaj časa, a je v prejšnji sezoni odigral tri prvenstvene tekme v majici Olimpije in zabil dva gola. Enega, zanimivo, tudi pri zmagi nad Gorico.

Blessing Eleke, za katerega so Ljubljančani odšteli rekordnih 800 tisoč evrov, je za Olimpijo odigral 52 tekem in zabil vsega 13 golov. Foto: Vid Ponikvar

Vidmar, ki je še vedno član Olimpije, a je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe izgubil mesto med vratnicama, je v prejšnji, šampionski sezoni, prav tako igral. Nastopil je na šestih tekmah v prvenstvu.

Tako v Domžalah kot tudi v Gorici so nam potrdili, da dolg obstaja. Za Vidmarja naj bi bil nekoliko nižji od 100 tisoč evrov, kolikor piše Ekipa. Za Elekeja je Olimpija res dolžna okoli 100 tisoč evrov. V obeh klubih so potrdili tudi to, da se okoli dinamike izplačila tega zneska z Ljubljančani dogovarjajo, ob tem pa dodali, da je v pogodbi jasno zapisano, da morajo ta denar dobiti.

Ob tem so predvsem pri Gorici poudarili, da so bili pri Olimpiji do zdaj vedno zelo korektni in verjamejo, da bo tako tudi v prihodnje. Oboji pričakujejo, da bodo stvar razrešili do konca letošnjega koledarskega leta. Rok za izplačilo teh bonusov je sicer že potekel.

Z Andražem Šporarjem so na podoben način zaslužili milijon evrov

Andraž Šporar je za Basel zabil le en gol, a je Olimpiji prinesel dodaten milijon evrov. Foto: Getty Images



Andraž Šporar je januarja 2016 v Basel iz Olimpije prestopil za takrat rekordnih 3,8 milijona evrov, Ljubljančani pa so s Švicarji podpisali pogodbo, po kateri jim je pripadalo pol milijona evrov za vsak morebiten naslov državnega prvaka.



Basel je bil v sezoni 2015/16 prvak, Šporar pa je zanj zaradi težav s poškodbo nastopil na vsega eni tekmi in odigral 20 minut. Sezono za tem je bil Basel spet prvak, Šporar pa je odigral 18 tekem in zabil vsega en gol.



Olimpija je dobila oba bonusa za Baslova naslova švicarskega prvaka in zaslužila dodaten milijon evrov. Mandarić pravi, da se mu ne zdi pošteno, ker bo moral plačati bonus za Elekeja in Vidmarja, ki k dvojni kroni Olimpije v prejšnji sezoni nista prispevala prav veliko, a če bo najprej pometel pred svojim pragom, bo denar Gorici in Domžalam nakazal. Podobna zgodba se je Olimpiji in njenemu predsedniku namreč v preteklosti že zgodila, a takrat je bila na drugi strani.je januarja 2016 v Basel iz Olimpije prestopil za takrat rekordnih 3,8 milijona evrov, Ljubljančani pa so s Švicarji podpisali pogodbo, po kateri jim je pripadalo pol milijona evrov za vsak morebiten naslov državnega prvaka.Basel je bil v sezoni 2015/16 prvak, Šporar pa je zanj zaradi težav s poškodbo nastopil na vsega eni tekmi in odigral 20 minut. Sezono za tem je bil Basel spet prvak, Šporar pa je odigral 18 tekem in zabil vsega en gol.Olimpija je dobila oba bonusa za Baslova naslova švicarskega prvaka in zaslužila dodaten milijon evrov.

Predsednik trdi, da je finančno stanje dobro

"Finančno stanje v Olimpiji je dobro. Biti nogometaš Olimpije je nekaj najlepšega za vsakega igralca oziroma člana strokovnega štaba. Plače ne zamujajo, predvsem pa so visoke. Glede na to, kako zelo visoke so, me je sram, ko potem na igrišču vidim to, kar sem videl v soboto," je Mandarić zanikal pisanje o tem, da je finančno stanje v Olimpiji alarmantno in ob tem ponovil, kar je zapisal že v nedeljski izjavi za javnost.

Obetajo se spremembe, ampak najprej je treba ohladiti glave

Spet se je torej obregnil ob igralce, med katerimi se obeta velik rez. Zato nas je seveda zanimalo, ali še stoji za besedami o tem, da so preplačani in bodo morali oditi, predvsem pa smo želeli izvedeti, kdo so tisti, ki bodo morali oditi?

"Vsi delamo napake, tudi jaz jih delam in jih še bom, ampak to, kar so si nekateri privoščili na zadnji tekmi, je nedopustno. Kot predsednika kluba me je sram. To, da niso pokazali prave želje, je nezaslišano. Podobno pa se dogaja že nekaj časa. Zdaj moramo ohladiti glave in potem bomo videli, kako in kaj. Jasno je, da bo prišlo do sprememb. O tem, kdo in zakaj, pa ne bi govoril. Ne bi bilo pošteno," se je razgovoril Mandarić in dodal, da sestankov z nogometaši za zdaj ni bilo.

Na udaru naj bi bili predvsem najdražji nogometaši Olimpije. Najbolj plačan igralec prvakov naj bi bil sicer Rok Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar

Zoran Barišić je še trener Olimpije, ampak ...

Vprašali smo ga tudi, ali je na odstrelu trener Barišić. Avstrijec je na klopi Olimpije petkrat remiziral in osemkrat zmagal, doživel pa samo en poraz, a tisto, kar Mandarića boli, je zaostanek na prvenstveni lestvici za Mariborom, ki zdaj znaša devet točk.

"Zdaj so vroče glave, treba jih bo ohladiti in v miru analizirati opravljeno, predvsem pa ugotoviti, kaj je narobe, da je naš zaostanek za Mariborom tako visok in zakaj je krvna slika igralcev tako slaba, kot je. Nekaj je očitno narobe. Njegovo delo težko ocenjujem, a jasno je, da je naredil nekaj napak. Toda naredil sem jih tudi jaz. Za zdaj lahko rečem le to, da je še vedno trener Olimpije. Kako bo v prihodnosti, bo verjetno znano v naslednjih dneh," je povedal o 48-letnem Dunajčanu in namignil, da obstaja precej veliko možnosti za novo trenersko spremembo na klopi Olimpije v tej sezoni. Bila bi že četrta v tej sezoni, če bi do nje prišlo.

Doživel je le en poraz, pa se mu že trese stolček

Zoran Barišić se je hitro znašel na udaru. Foto: Morgan Kristan / Sportida



V prvenstvu je v 8. krogu debitiral z zmago z 2:0 nad Muro. Potem je premagal Aluminij s 3:1, remiziral z Gorico (2:2) in Krškim (1:1), pa potem nanizal tri prvenstvene zmage. Najprej je s 3:1 padlo Celje, potem z 2:0 Triglavi n naposled z 2:1 v Ljudskem vrtu še Maribor. Sledil je novembrski remi z Domžalami s 4:4, pa zmaga nad Rudarjem v Velenju z 2:1 in za konec remi z Muro z 2:2, predvsem pa sobotni poraz proti Aluminiju z 2:6, ki je močno zamajal ljubljanska nogometna tla.



V pokalu je Barišić na povratni tekmi osmine finala proti Triglavu Kranjčane premagal z 2:1. V pokalu je tretjeligaša Koper na Bonifiki premagal s 5:0, doma pa remiziral z 1:1 in zlahka napredoval med najboljše štiri. Barišić je do zdaj Olimpijo vodil na 14 tekmah. Zbral je osem zmag, pet remijev in en poraz. Ljubljančani so pod njegovim vodstvom zabili 33 golov, prejeli so jih 21.V prvenstvu je v 8. krogu debitiral z zmago z 2:0 nad Muro. Potem je premagal Aluminij s 3:1, remiziral z Gorico (2:2) in Krškim (1:1), pa potem nanizal tri prvenstvene zmage. Najprej je s 3:1 padlo Celje, potem z 2:0 Triglavi n naposled z 2:1 v Ljudskem vrtu še Maribor. Sledil je novembrski remi z Domžalami s 4:4, pa zmaga nad Rudarjem v Velenju z 2:1 in za konec remi z Muro z 2:2, predvsem pa sobotni poraz proti Aluminiju z 2:6, ki je močno zamajal ljubljanska nogometna tla.V pokalu je Barišić na povratni tekmi osmine finala proti Triglavu Kranjčane premagal z 2:1. V pokalu je tretjeligaša Koper na Bonifiki premagal s 5:0, doma pa remiziral z 1:1 in zlahka napredoval med najboljše štiri.

Kdo bo odšel in kdo ne? Jasno bo kmalu.

Jasno je, da bo pozimi v Olimpiji zelo pestro, ob zadnjih dogodkih pa ni malo tistih, ki so prepričani, da je vse skupaj naznanitev nečesa še večjega. Odhoda Mandarića iz Olimpije. Bo v skorajšnji prihodnosti res odšel? "Težko povem, kdaj bo to, a odšel bom, ko bo Olimpija v dobrem stanju. To sem navijačem obljubil že večkrat in obljubljam jim še enkrat. Ko bom šel, bo Olimpija drugačna, kot je danes," je za konec še povedal Srb z ameriškim potnim listom, ki je na čelo Olimpije prišel pred tremi leti in pol. V tem času je osvojil dva naslova državnega in enega pokalnega prvaka.

Predsednik Olimpije glede svoje prihodnosti v klubu ostaja skrivnosten. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpijo, pri kateri se ponavlja zdaj že dobro znana zgodba iz zadnjega obdobja – praktično čez noč se je zgodil razpad sistema -, sicer do konca prve polovice jesenskega dela sezone čaka le še ena tekma. V soboto bo v prvenstvu gostovala pri Gorici. Igrala bo v Novi Gorici, kjer je julija pod vodstvom prvega trenerja v tej sezoni Ilije Stolice v prvem prvenstvenem krogu izgubila z 0:2 in najavila pestro nadaljevanje sezone, ki smo ga potem tudi dočakali. Spremljamo ga tudi zdaj, zagotovo pa bi v primeru novega poraza postalo še bolj zanimivo. Konec septembra je bilo v Stožicah na tekmi med tema dvema kluboma 2:2, Olimpija pa se je pred porazom rešila z golom Jucieja Lupete v zadnji minuti …