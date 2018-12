Prekleti mesec za Mandarića in Olimpijo

December velja za praznični mesec, namenjen zimskim užitkom, obdarovanju in veselemu pričakovanju novega leta. V nogometnem klubu Olimpija nanj v zadnjih letih nimajo prijetnih spominov, saj so še skoraj vedno, odkar je njen predsednik Milan Mandarić, pokvarili sezono z rezultatskimi spodrsljaji. V tej sezoni so šli še dalje, saj so se odnosi med predsednikom in igralci tako skrhali, da je napočilo obdobje javnega obračunavanja, v katerem izstopa napoved prvega moža kluba o silnih spremembah.

Zadnji koledarski mesec že tradicionalno predstavlja konec jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Prvoligaški klubi bodo še zadnjič v tem koledarskem letu nastopili prihodnji konec tedna, nato pa se odpravili na zimski počitek.

Pri Olimpiji bi najraje pozabili na decembrske tekme, saj jim v zadnjih letih ne prinašajo zadovoljstva. Odkar je predsednik Milan Mandarić, zeleno-beli na zadnjih tekmah v koledarskem letu ne dosegajo bleščečih rezultatov. Še več, nadaljuje se niz neprepričljivih predstav, v katerih praviloma dosegajo veliko manj od tistega, kar so ponujali v preostalih mesecih.

Mesec menjav trenerjev in velikih nakupov

Reprezentančni vratar Aljaž Ivačič je v soboto prejel kar šest zadetkov! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V soboto, pisal se je 1. december, je Olimpija po brezsrčni predstavi večine nogometašev vpisala najhujši poraz, odkar deluje klub pod poslovno taktirko Mandarića. Aluminij je zmagal s 6:2, mreža zmajev se je zatresla kar šestkrat. Pred tem je od poletja 2015, ko je Američan srbskih korenin prevzel položaj predsednika kluba, največkrat na tekmo prejela le štiri zadetke. Dvakrat proti velenjskemu Rudarju (2:4), enkrat s Trenčinom (3:4), pred kratkim pa še proti Domžalam (4:4).

Decembrski dogodki so v zadnjih sezonah redno skrbeli za velike spremembe v ljubljanskih vrstah. V šampionski sezoni 2015/16 so izbranci Marijana Pušnika na zadnjih dveh tekmah v letu 2015 osvojili le eno točko, po porazu v Krškem pa se je moral Korošec, čeprav je Olimpijo popeljal do jesenskega naslova, posloviti od trenerske paličice v Stožicah.

Decembrski nastopi Olimpije od leta 2015: 2018/19: Aluminij : Olimpija 6:2 (1. december)

2017/18: Domžale : Olimpija 1:0 (3. december)

2016/17: Radomlje : Olimpija 1:4 (4. december), Olimpija : Krško 1:1 (11, december)

2015/16: Zavrč : Olimpija 1:2 (2. december), Olimpija : Domžale 0:0 (6. december), Krško : Olimpija 2:1 (12. december)

Leto dni pozneje je imela Olimpija na pladnju enkratno priložnost, da ponovno osvoji naslov jesenskega prvaka. Če bi po visoki zmagi nad Radomljami, ki so bili v tisti sezoni topovska hrana za večino prvoligašev, saj so v celotni sezoni osvojili le 13 točk, doma premagala Krško, bi za dve točki prehitela Maribor. Zmajem se načrt ni posrečil.

Veselje Roberta Pušaverja (danes igralca Rudarja) in Jona Gorenca (danes igralca Olimpije) po remiju Krškega v Stožicah v zadnjem krogu jesenskega dela v sezoni 2016/17. Foto: Vid Ponikvar

Elsnerjeva četa je proti Posavcem le remizirala (1:1), nato pa je takratni športni direktor Ranko Stojić v zimskem prestopnem roku pošteno prevetril zasedbo, ki je v spomladanskem delu pokvarila uvrstitev, padla v daljšo rezultatsko krizo in na koncu ostala brez lovorike.

Kdo bo sploh igral v Novi Gorici?

Olimpija je v zadnjem krogu jesenskega dela v prejšnji sezoni ostala praznih rok v Domžalah. Foto: Žiga Zupan/ Sportida V prejšnji sezoni je Igor Bišćan popeljal Olimpijo do dvojne slovenske krone, a se nato zaradi različnih pogledov s predsednikom Mandarićem poslovil od ljubljanskega stolčka. Eno izmed manjših rezultatskih kriz, ki jo je Zagrebčan izkusil na klopi Olimpije, je doživel v zadnjih krogih jesenskega dela. Takrat je doživel oba poraza v tej sezoni, najprej v večnem derbiju v Mariboru, dva tedna pozneje, natančneje 3. decembra, pa še v Domžalah. To je bila edina tekma, ki je bila lani odigrana v zadnjem koledarskem mesecu.

Letos bo na sporedu še ena. Olimpija se bo od jesenskega dela, v katerem je načrtovala bistveno več, predvsem pa manjši zaostanek za vodilnim Mariborom, ki ji beži za devet točk, poslovila v soboto v Novi Gorici. Po nedeljskem sporočilu za javnost, v katerem je predsednik na redno viden način brutalno obračunal s svojimi nogometaši in večino njih zaradi predstave v Kidričevem označil za rekreativce iz vaške lige, se poraja vprašanje, kdo bo sploh branil barve Olimpije v Športnem parku oziroma kakšna bo njihova motivacija.

Milan Mandarić se bo v prihodnjih dneh resno pogovoril z nogometaši Olimpije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mandarić je namreč napovedal, da se bo v bližnji prihodnosti lotil velike čistke in se tako znebil (naj)dražjih igralcev, s tem pa prvokategornikom, ki računajo na najvišje prejemke, poslal jasno sporočilo, da bi lahko z njimi nadaljeval sodelovanje le še v primeru novih dogovorov, ob katerih bi se njihova plača bistveno zmanjšala. Poskušal se bo rešiti iz finančne jame, v katero je padel zaradi lastnih dejanj, saj se je prav on podpisoval pod pogodbe z nogometaši, ki branijo barve aktualnega slovenskega prvaka.

Povišani toni zaradi (ne)izplačane premije

Zoran Barišić je v soboto kot trener Olimpije izkusil grenkobo prvega poraza. Foto: Urban Urbanc/Sportida Po poročanju slovenskega športnega dnevnika EkipaSN je kapljo čez rob predstavljalo izplačilo premij za naslov prvaka v vrednosti 500 tisoč evrov. Igralcem je Olimpija sicer izplačala premije, a že pred tekmo z Muro sta se sestali obe strani in to ob povišanih tonih, pišejo pri športnem dnevniku, tudi zaradi tega, ker jim je klub predlagal izplačilo v dveh obrokih, kar so igralci zavrnili. "Toni so bili močno povišani, padale so težke besede in hude obtožbe. Nogometaši niso želeli popustiti in upravi ni preostalo drugega, kot da nekako napraska dovolj denarja in jim premije v celoti izplača," poroča Ekipa SN.

Po visokem porazu v Kidričevem se trenerju Zoranu Barišiću zaradi visokega zaostanka za Mariborom trese stolček, od predsednika kluba je že prejel seznam igralcev, ki ne smejo več igrati. Najbolj se izpostavljata Rok Kronaveter in kapetan Branko Ilić, hrvaški napadalec Ivan Lendrić, ki po jesenskem prihodu ni dobil veliko priložnosti za nastop, pa naj bi že pripravljal kovček za odhod.

V prihodnjih dneh bo pri Olimpiji še zelo zanimivo in napeto. Predsednik je napovedal, da bo opravil pogovore z vsemi igralci, najbolj odgovornimi za polom v Kidričevem, in za stanje v klubu. Tako je napovedal Mandarić in rekel, da bo prijazno ponudil možnost, da sami zapustijo klub.

S tem se pri Olimpiji ponavlja december, ki je v zmajevem gnezdu, vsaj v obdobju predsednikovanja Mandarića, postal mesec, ki ni ne srečen ne vesel, ampak zelo stresen.