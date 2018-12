Konec idile pri Olimpiji, Mandarić je besen, Kronaveter pred odhodom?

Ko je Olimpija konec oktobra v Ljudskem vrtu premagala Maribor in se mu na lestvici približala na dve točki, je Ljubljano zajela evforija. Dober mesec pozneje je vse drugače. Izbranci Zorana Barišića za vodilnimi vijolicami zaostajajo devet točk, na zadnjih štirih tekmah so zmagali le enkrat, prejeli pa kar 13 zadetkov.

Občasni slovenski reprezentant Rok Kronaveter spada med najdražje nogometaše Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogomania poroča, da se predsednik Milan Mandarić, ki ga v soboto ni bilo v Kidričevem, pripravlja na racionalizacijo stroškov. Letni obratovalni strošek dosega že devet milijonov evrov, eden izmed načinov, kako ga znižati, pa je prekinitev sodelovanja z igralci, ki imajo (pre)visoke plače.

Če se vodstvo kluba z njimi ne bo dogovorilo o nižjih prejemkih, jim bo Olimpija odprla izhodna vrata, tako da se bodo znašli na mednarodni nogometni borzi in lahko iskali novega delodajalca. Med najdražjimi igralci Olimpije sta Rok Kronaveter, ki je v soboto proti Aluminiju odigral le en polčas in si za nastop ni prislužil visokih ocen, ter kapetan Branko Ilić, obrambni steber zadnje vrste Olimpije, ki na zadnjih tekmah prejema nadpovprečno število zadetkov.

Vrhunci zmage Aluminija nad Olimpijo (6:2):

Nogomania poroča tudi o napetih odnosih med igralci in predsednikom, ki jim še ni izplačal premij za osvojeni naslov državnega prvaka v sezoni 2017/18. Takrat je Olimpija osvojila dvojno krono, v finalu pokala pa ponižala Aluminij s 6:1. Pol leta pozneje so Kidričani vrnili zmajem milo za drago in ponižali branilce naslova na domačem dvorišču s teniškim rezultatom 6:2, hkrati pa razjezili navijače z brezsrčno igro in številnimi napakami, s katerimi so Aluminiju pomagali do senzacionalnega uspeha.

Barišić o tem, ali se igralci preveč ukvarjajo s prestopi

Kakšna bo usoda Zorana Barišića po bolečem porazu v Kidričevem? Kaj so povedali v taboru Olimpije po visokem porazu v Kidričevem? "Poraz bo treba ta teden analizirati. Ali so odgovorni neki zunanji vplivi? Morda se nekateri igralci ukvarjajo s prestopi, ki so jih morda tudi zaslužili, saj so v tem obdobju dobro odigrali. To moramo dobro analizirati. To se nam ne sme dogajati. Na današnji tekmi je bilo vse v glavi," je v soboto povedal Dunajčan, ki je izkusil prvi poraz na klopi Olimpije.

"Na žalost je to prvi poraz in močna klofuta. A bolje, da enkrat izgubiš s 6:2, kot pa da izgubiš šestkrat z 0:1," je pojasnil trener Zoran Barišić, ki ni mogel biti zadovoljen zlasti z igro obrambnih igralcev.

Reprezentančni vratar Aljaž Ivačič je prejel kar šest golov. "Ne bomo o posameznikih. Skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo. Morda imamo težave z obrambo, ker igramo tako napadalno. Nasprotnik ima proti nam odprt prostor. To smo vedeli, to ni bila prvič težava," je še dejal trener Olimpije, ki je v drugem polčasu zaradi izključitve Mackyja Bagnacka igrala le z desetimi igralci.

Aljaž Ivačič je pred dobrim mesecem praznoval veliko zmago Olimpije v Ljudskem vrtu, mesec dni pozneje pa na drugem štajerskem prizorišču dočakal najhujši poraz, odkar stoji med vratnicama ljubljanskega kluba. Foto: Vid Ponikvar

Ko je Avstrijec srbskih korenin Stefan Savić na začetku drugega dela znižal zaostanek Olimpije na 2:3, so navijači Olimpije še pomislili na preobrat, a je nato razigrani Aluminij dosegel še tri zadetke in povsem ponižal državnega prvaka. "Na koncu se je tekma razpletla super za Aluminij, za nas pa ne. Ne sme se nam več zgoditi, da dobimo šest golov, pa čeprav imamo igralca več. Danes se je to zgodilo, naslednjič se ne sme več. Vsi skupaj se moramo boriti v obrambi, da ne bi dobili toliko golov. In potem bo rezultat gotovo boljši," je dejal Savić, ki ga do konca jesenskega dela, s katerim vodstvo ne bo najbolj zadovoljno, čaka še gostovanje v Novi Gorici.