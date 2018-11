Zgovoren dokaz, kako se Maribor in Olimpija družita z evropsko elito

Švicarski nogometni inštitut (CIES) je v analizo zajel 30 prvoligaških in pet drugoligaških tekmovanj v Evropi - manjkala so le nekatera iz manjših in nogometno manj uspešnih držav - in prišel do zanimivih sklepov, ki so lahko Prvi ligi Telekom Slovenije v ponos. Njuna predstavnika Maribor in Olimpija, ki sta v tej sezoni z naskokom najboljša v domačem tekmovanju na sončni strani Alp, zasedata na evropski lestvici v dveh statističnih prvinah zelo visoko mesto.

Kar zadeva sprožene strele v okvir vrat, jih v povprečju na tekmo v Evropi več od Maribora ponudijo le štirje klubi. Kar trije so nekdanji evropski prvaki, četrti pa je najboljši evropski klub, tako da se je 14-kratni slovenski prvak znašel v visoki družbi.

Najbolj nevaren napad, ki povzroča glavobol tekmecem, zlasti njihovim vratarjem, imata nizozemska velikana Ajax in PSV. Prvi si je v skupinskem delu lige prvakov že zagotovil napredovanje v osmino finala, klub iz Eindhovna pa je v domačem prvenstvu v tako nori formi, da je dobil vseh uvodnih 13 tekem in zaseda prvo mesto s stoodstotnim izkupičkom 39 točk.

V Evropi mu jo je zagodel žreb, saj je v ligi prvakov pristal v eni najtežjih skupin in je v družbi Barcelone, Interja in Tottenhama prikovan na dno. Več strelov na okvir vrat imata od NK Maribor tudi Barcelona in Manchester City. Prvi nadaljuje tradicionalno taktično usmeritev, ki jo je na Camp Nouu pred leti uspešno negoval Josep Guardiola, zdajšnji trener Cityja, tudi aktualnega angleškega prvaka.

Od Maribora boljši le štirje, v top 13 tudi Olimpija

Mariborčani sprožijo na tekmo skoraj osem strelov v okvir vrat. Foto: Mario Horvat/Sportida Zanimivo je, da sta se PSV in Barcelona pomerila prav v sredo v ligi prvakov. Na dvoboju je izstopal Lionel Messi, več nevarnih strelov pa so vendarle usmerili gostitelji. PSV je v okvir vrat streljal devetkrat, Barcelona pa šestkrat, kar je manj od njenega povprečja v španskem prvenstvu. Rezultat je šel vendarle na roko Kataloncem, ki so zmagali z 2:1 in si zagotovili prvo mesto v skupini, PSV pa je zapravil še zadnjo priložnost, s katero bi lahko ohranil upanje na evropsko pomlad do zadnjega kroga.

Med evropsko elito na lestvici klubov z največjim številom strelov v okvir vrat na tekmo visoko najdemo tudi Olimpijo. Ljubljančani, ki v tej sezoni branijo dvojno slovensko krono, s povprečjem 7,1 strela na tekmo zasedajo 13. mesto. Tako ima Slovenija med najboljšimi 13 evropskimi klubi kar dva predstavnika, s tem pa se lahko med državami pohvalita le še Nizozemska in Škotska, kar je lepo priznanje za atraktivnost srečanj, na katerih nastopata večna slovenskega tekmeca.

Maribor bo to soboto na delu v Domžalah, kjer bo derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije, Olimpijo pa le nekaj ur pred tem čaka zahtevno gostovanje v Kidričevem. Če bosta največja slovenska kluba zadržala ritem, s katerim sta obstreljevala vrata tekmecev v dozdajšnjem delu sezone, bo v kazenskem prostoru Domžal in Aluminija še zelo zanimivo.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Visoka uvrstitev Maribora na evropski lestvici glede na število doseženih zadetkov tako ne preseneča. Maribor jih v tej sezoni dosegel kar 50, z naskokom največ, saj jih je Olimpija kot druga najbolj učinkovita ekipa dala 36.

Kar je Šahtar v Ukrajini, je City na Otoku, Olimpija pa v Sloveniji

Inštitut CIES je primerjal večino prvoligaških klubov po Evropi tudi v tem, koliko časa držijo žogo v svoji posesti. Tu je v ukrajinskem prvenstvu v tej prvini neprekosljiv Šahtar Doneck. Njegov odstotek (67) je za las večji od tistega, katerega ima v Angliji Manchester City.

Nogometaše Olimpija čaka v soboto zahtevno gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju, ki v tej sezoni rad meša štrene favoritom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Omenjena kluba se v tej sezoni potegujeta za točke v isti skupini lige prvakov, tam pa je razmerje v posesti žoge na medsebojnih tekmah bistveno drugače. Na tekmi v Harkivu (Ukrajina) je bilo izenačeno (50:50), na Otoku (srečanje je zaznamovala nevsakdanja napaka sodnikov po padcu Raheema Sterlinga) pa je bilo 59:41 v korist Cityja. Angleži so dobili obe tekmi. Domačo s 6:0, v gosteh pa s 3:0.

Po omenjenem dvoboju imajo največjo posest žoge Red Bull Salzburg, Celtic Glasgow (drug proti drugemu igrata v skupini lige Europa), Bayern München, Chelsea, Barcelona, Betis iz Seville, nato pa pride na vrsto že Olimpija. Ljubljančani s 63,5 odstotka zasedajo deveto mesto, Ajax, zmagovalec v rubriki strelov v okvir vrat, pa se je znašel na dnu deseterice.