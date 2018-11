Zaradi nedolžne napake čez noč ostal brez nogometa, a je nočne more le konec

Nekdanji slovenski reprezentant Amedej Vetrih se je po šestih mesecih prepovedi vrnil na igrišče in dočakal eno od najslajših zmag v karieri. Domžalam je v soboto pomagal do prepričljive zmage (4:1) v Kranju, s katero so se rumeni povzdignili na tretje mesto in si utrdili samozavest pred velikim sobotnim derbijem, ko bo v Športnem parku gostoval Maribor. Primorec je prepričan, da bo z Domžalami po odsluženi kazni zaradi dopinškega prekrška spisal še veliko lepih zgodb.

Dvoboj med Domžalami in Mariborom se v soboto začne ob 17.15, neposredni prenos dvoboja pa si boste lahko ogledali na Planet TV.

Leto 2018 je Amedeja Vetriha pahnilo v nehvaležen položaj. Začel ga je imenitno, bil eden izmed najboljši igralcev Domžal, pa tudi zveznih igralcev Prve lige Telekom Slovenije. Razganjalo ga je od želje, da bi pomagal Domžalam do novega evropskega podviga in odmevnejšega uspeha v prvenstvu, hkrati pa je želel zadržati reprezentančni dres, a mu je spomladi prekrižala načrte usodna napaka.

Zaradi nedolžne napake čez noč ostal brez nogometa

Amedej Vetrih je prvič za Domžale v tej sezoni zaigral v soboto v Kranju. Šestmesečni premor je izkoristil tudi za osebni napredek. Pravi, da ga je izkušnja vsaj v neki meri tudi pozitivno izoblikovala. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kot strela z jasnega je udarila novica, da se je znašel med prestopniki dopinga. V njegovem vzorcu so našli sledi higenamina, ki ga je nevede zaužil z uporabo prehranskega dopolnila, kupljenega v trgovini vodilnih slovenskih proizvajalcev športne prehrane. Zaradi nedolžne napake je moral šest mesecev pozabiti na nogometne tekme. Zanj se je začelo trpljenje. Kar štiri mesece ni smel trenirati z moštvom, niti z drugimi klubskimi trenerji. Moral je trenirati na lastno pest, prvi trening z Rožmanovo četo, ki ga je zelo pogrešala in vseskozi podpirala, pa je opravil šele pred dvema mesecema.

''Za mano je eno najtežjih obdobij v življenju,'' priznava nekdanji nogometaš Gorice, ki je zaradi dopinške afere moral pozabiti na redno tekmovalno formo in adrenalin, ki se sprošča na dvobojih.

V soboto bo na lastni koži preveril, kako je igrati proti najboljšemu klubu Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Zaradi nedolžne napake, neprevidnosti, sem bil primoran sprejeti resne posledice in bil praktično čez noč prisiljen prenehati igrati nogomet. A sem dokaj hitro prevzel nadzor nad negativnimi čustvi in se skušal osredotočiti predvsem na pozitivne stvari. Tako sem ta čas izkoristili za svojo družino, brez katere bi bilo v tem obdobju precej težje,'' se je zahvalil družini, pa tudi pozitivnim odzivom prijateljev, soigralcev, klubskih delavcev in znancev. Iskreno se jim zahvaljuje za podporo.

Hvaležen trenerju, da ga je nagradil za vloženi trud

Vetrih je bil pomemben člen Domžal v prejšnji evropski sezoni. V tej so ga rumeni v zvezni vrsti zelo pogrešali. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Trener Simon Rožman se je zelo razveselil njegove vrnitve. Kako ga je pogrešal, priča že podatek, da mu je na sobotni tekmi na Gorenjskem zaupal igranje od prve minute.

''Priznam, nekoliko me je presenetilo, da sem nemudoma dobil priložnost od prve minute. A sem hkrati izredno vesel priložnosti in sem hvaležen trenerju, ki me je na ta način nagradil za vloženi trud v zadnjih šestih mesecih. Glede na to, da pol leta nisem odigral nobene tekme, sem svojo predstavo nekoliko prilagodil in skušal odigrati čim bolj enostavno, hkrati pa z organiziranostjo in borbenostjo nadoknaditi to odsotnost tekem v zadnjih šestih mesecih. Vem, da bom postopoma pridobival na samozavesti in konstantnosti, tako da se že veselim nadaljevanja prvenstva,'' je po uvodnem nastopu v tej sezoni za Domžale, ki se pripravljajo na sobotni derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije, poudaril 28-letni Primorec.

V soboto bo skušal prekrižati načrte Mariboru

Na zadnji tekmi je proti Triglavu odigral vso tekmo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Za klubsko stran je še razkril, da mu je bilo v zadnjih šestih mesecih na tribunah veliko težje kot na igrišču.

''Želel sem pomagati soigralcem, a žal nisem mogel. Bilo je kar nekaj težkih trenutkov, sploh izpad v Evropi in v pokalnem tekmovanju, pa tudi v prvenstvu nas je kar nekajkrat zapustila sreča. A menim, da smo na pravi poti do zastavljenega cilja, pogosto sem lahko bil izredno ponosen na predstave svojih soigralcev, ki so z borbenostjo dokazali, da se lahko kosajo z vsakim. Zelo sem vesel svojega povratka in verjamem, da bomo skupaj pisali še lepe zgodbe,'' je Vetrih prepričan, da bodo Domžale uresničile cilj in si zagotovile nastop v Evropi.

Se lahko Domžale v soboto maščujejo Mariboru za nesrečen izpad iz pokalnega tekmovanja? Foto: Urban Urbanc/Sportida

V kako dobri formi so, bo zagotovo razkrila sobotna poslastica v Športnem parku, kjer bodo gostovale v zadnjem času nepremagljive vijolice. Po Triglavu, ki mu grozi krčevit boj za obstanek, se bo Vetrih tako pomeril še s trenutno najboljšo slovensko ekipo, ki si je že zagotovila naslov jesenskega prvaka.