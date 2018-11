Neverjetno učinkovit in trden Maribor se je poslovil od navijačev #video

Nogometaši Maribora so se z zmago s 3:0 nad Krškim poslovili od svojih navijačev v Ljudskem vrtu in si dva kroga pred koncem prvega dela sezone zagotovili naslov jesenskega prvaka.

Razveselili so jih že nogometaši Mure v petek zvečer z remijem v Stožice, v soboto so se z zmago nad Krškim s 3:0 razveselili še sami in prednost pred Olimpijo povišali na štiri točke.

Ob tem so zabili še 48., 49. in 50. gol, s čimer so le še povišali prednost na vrhu lestvice najučinkovitejših ekip. Lani so jih jeseni dosegli 43, letos so ta dosežek, pa sta pred njimi še dve (gostujoči) tekmi, že zdavnaj presegli. Od najbližjega zasledovalca na tej lestvici, tudi to je največji tekmec iz Ljubljane, so zabili kar 16 golov več.

Tudi z naskokom najbolj trdno obrambo imajo Mariborčani. Na 17 tekmah so prejeli vsega 14 golov. To je sedem manj od Olimpije, ki je tudi v tej statistični rubriki na drugem mestu.

Trener Maribora Darko Milanič kljub izjemni jeseni opozarja, da še ni konec. Foto: Mario Horvat/Sportida

Darko Milanič: Lepo je, ampak ni jamstva

"Dobro je, da imamo prednost, to je jasno. Nam pa ta prednost na daje nobenega jamstva, da bi zaradi tega nehali delati, kar delamo. Še naprej bomo to počeli zelo intenzivno in poskušali kaj še popraviti," je po tekmi proti Krškemu zadovoljno povedal Darko Milanič, ki ga do konca letošnjega leta čakata še gostovanji v Domžalah in v Velenju.

"Ne razmišljamo še o jesenskem premoru. Pred nami sta še dve tekmi, ki ju moramo dobro opraviti, na obeh zmagati. Ekipa igra dobro. Smo razigrani, predvsem v napadu, zato smo lahko zadovoljni," pa je za oddajo Goool! na Planetu povedal napadalec Maribora Jasmin Mešanović, ki v zadnjem času pogosto igra na položaju krilnega napadalca.

V tej sezoni je dosegel pet prvenstvenih zadetkov, a to ni dovolj, da bi prišel na "stopničke" lestvice najboljših klubskih strelcev. Na prvem mestu sta z osmimi goli Luka Zahović in kaznovani Dino Hotić, tretji je Jan Mlakar s sedmimi.