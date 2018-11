Domžalčani so se znesli nad Triglavom #foto #video

Domžalčani so niz neporaženosti podaljšali na šest tekem, petkrat so zmagali in enkrat remizirali. Kranjčanom pa danes ni uspelo presenetiti favoriziranih Domžal, tako kot so jih septembra, ko so ob Kamniški Bistrici zmagali.

Na razmočenem igrišču v Kranju so bili Domžalčani celo tekmo boljši tekmec, mrežo gostiteljev pa so načeli v 11. minuti. Adam Gnezda Čerin je streljal z roba kazenskega prostora in zadel vratnico, potem pa je odbito žogo v gol pospravil Dario Melnjak.

Kranjčani so imeli najlepšo priložnost prvega polčasa v 20. minuti, ko je po predložku iz kota streljal Egzon Kryeziu, a je žoga po rahlem posredovanju domžalskih nogometašev zletela čez prečko.

V 26. minuti pa so gostje povišali vodstvo z zadetkom Senijada Ibričića, ki je iz neposredne bližine gola žogo poslal v desni spodnji kot gola.

Fotogalerija s tekme v Kranju, fotograf Žiga Zupan/ Sportida:

Razmere na igrišču slikovito opiše dogodek iz 32. minute, ko je Tonči Mujan ob strelu na gol dobesedno ostal vkopan na razmočenem terenu. Do konca polčasa so imeli Domžalčani še nekaj priložnosti, a je rezultat ostal nespremenjen.

V 48. minuti je do strela z glavo po predložku Ibričića iz kota prišel Gaber Dobrovoljc, a se je izkazal Luka Čadež. Kmalu zatem je imel lepo priložnost za nov zadetek še Mujan, ki se je po napaki Triglavove obrambe znašel ena na ena s Čadežom, a je streljal prek gola.

V 70. minuti je Ibričić nevarno streljal, a je žoga zletela mimo gola, so pa Domžalčani znova zadeli v 72. minuti. Gnezda Čerin je po podaji Mujana spretno obšel branilca Triglava in se razveselil svojega drugega gola v letošnji sezoni.

V 78. minuti pa je domačim uspelo znižati zaostanek. Luka Majcen je streljal z desne strani v levi spodnji kot, Mulalić je bil že premagan, žogo pa je v gol potisnil Dickson Afoakwa. Kranjčani so imeli potem še nekaj priložnosti, a mreže Domžal niso več uspeli zatresti.

Je pa Ermin Alić v 89. minuti po strelu Andraža Kirma slabo posredoval in žogo preusmeril v svoj gol za končnih 4:1 za Domžale, ki so se tako s šesto zmago v sezoni povzpeli na tretje mesto lestvice, Kranjčani ostajajo na osmem.

Domžale bodo v 18. krogu prihodnji konec tedna gostile vodilni Maribor, Triglav pa bo gostoval pri Rudarju.

Triglav : Domžale 1:4 (0:2) Športni center, sodniki: Goričan (Loče pri Poljčanah), Mežnar (Maribor) in Mijatović (Velenje).



Strelci: 0:1 Melnjak (11.), 0:2 Ibričić (26.), 0:3 Gnezda Čerin (72.), 1:3 Afoakwa (78.), 1:4 Alić (89./avtogol).



Triglav: Čadež, D. Kryeziu (od 66. Križaj), Kumer, Alić, Arh Česen, Mlakar, Udovič, Tijanić, E. Kryeziu, Žurga (od 61. Afoakwa), Majcen.



Domžale: Mulalić, Kirm, Dobrovoljc, Melnjak, Sikosek, Vetrih, Gnezda Čerin, Mujan (od 75. Belima), Ibričić (od 85. Hodžić), Lazarevič (od 67. Nicholson).



Rumen karton: Vetrih, Dobrovoljc.

Rdeči karton: /.