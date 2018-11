Domžale so plesale v Kranju, Aluminij poglobil krizo Gorice #video

Z nedeljskima tekmama v Kranju in Novi Gorici se je zaključil 17. krog Prve Lige Telekom Slovenije. V Kranju so Domžale visoko s 4:1 premagale Triglav, v Novi Gorici pa je Aluminj slavil z 1:0 in še poglobil krizo Vrtnic. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih so šestkrat izgubile in enkrat remizirale.

Na prvi nedeljski tekmi v Kranju smo videli prevlado Domžal, ki so na koncu visoko s 4:1 premagale domači Triglav in se s šesto zmago povzpele na tretje mesto prvenstvene lestvice.

Krog sta sklenila Gorica in Aluminij. Novogoričani so po sijajnem začetku sezone v zadnjem času nekoliko povsem popustili. Na zadnjih petih ligaških tekmah so osvojili le točko. Krizo Primorcev je poglobil še Aluminij. Za prvo prvoligaško zmago Kidričanov v Novi Gorici je poskrbel Francesco Tahiraj.

Maribor izkoristili spodrsljaj Olimpije in pobegnili na +6

Luka Zahović je načel mrežo Krškega, nato pa je Mariboru steklo. Foto: Twitter/NK Maribor Tudi v soboto smo spremljali dvojni program. Krčani so se pod vodstvom novega trenerja Radovana Karanovića - ta je zamenjal Alena Ščulca - dolgo upirali favoriziranim Mariborčanom in na odmor odšli ob zanje ugodnem rezultatu 0:0.

V drugem polčasu pa niso več zdržali naletov domačih in v dveh minutah prejeli dva zadetka. Naprej je v polno zadel Luka Zahović, nato pa še kapetan Marcos Tavares.

Končni izid je s svojim drugim zadetkom v sezoni postavil Aleks Pihler. Mariborčani so tako brez težav izkoristili spodrsljaj rivalov iz Ljubljane in jim pobegnili na šest točk razlike.

Aleks Pihler je postavil piko na i:

Celjani knapom prilepili še deseti poraz v sezoni

Celjani so se na prvi sobotni tekmi z zmago nad Rudarjem (2:0) vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, potem ko so v drugem polčasu dvakrat našli pot do mreže velenjskega Rudarja. Temu ob 70-letnici kluba ne gre po načrtih, saj je doživel že deseti poraz v sezoni in ostaja predzadnji.

Mrežo knapov je načel Rudi Požeg Vancaš, končni rezultat pa je šest minut kasneje postavil Nino Pungaršek.

Najstnik pokvaril rojstnodnevno zabavo navijačem Olimpije

Muraši so se iz Ljubljane vrnili več kot zadovoljni. Foto: NŠ Mura Nogometaši Olimpije so petkovo tekmo začeli še posebej motivirani, saj so skušali z novimi tremi točkami svojim najzvestejšim navijačem, slavljencem Green Dragons, čestitati za 30. rojstni dan.

Kazalo je odlično, saj so še nekaj minut pred koncem vodili z 2:0, nato pa je Muro iz brezna dvignil mladi, komaj 19-letni Tomi Horvat, ki je v igro vstopil v 79. minuti.

V 89. minuti je poskrbel za znižanje, v tretji minuti sodnikovega podaljška pa še za izenačenje in šok v Stožicah.

Zadetek, ki je Stožice zavil v črno:

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

7 - Jan Mlakar (Maribor)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Milan Tučić (Rudar)

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Triglav : Domžale 1:4, fotograf Žiga Zupan/Sportida:

Olimpija : Mura 2:2, fotograf Žiga Zupan/Sportida:

Videovrhunci s tekem:

Triglav : Domžale 1:4

Maribor : Krško 3:0

Celje : Rudar 2:0

Olimpija : Mura 2:2