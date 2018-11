Kidričani v šestem poskusu osvojili trdnjavo V Novi Gorici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Gorice Miran Srebrnič ne najde poti iz velike krize. Na zadnjih sedmih tekmah so kar šestkrat izgubili in enkrat remizirali.

Trener Gorice Miran Srebrnič ne najde poti iz velike krize. Na zadnjih sedmih tekmah so kar šestkrat izgubili in enkrat remizirali. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Gorice so v tekmi 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 0:1 (0:0)

Aluminij je v Novi Gorici v šestem poskusu prišel do sploh prvega pozitivnega izida, zmago mu je priigral Francesco Tahiraj. Z novimi tremi točkami so Kidričani skočili na četrto mesto na lestvici, imajo enako število točk kot tretje Domžale.

Goričani so po desetih minutah izvajali kot, podal je Bede Osuji in iskal visokega branilca Žigo Lipuščka, ki ga je na tla zrušil Lucas Mario Horvat, sodnik Damir Skomina je pokazal na belo točko. Žogo si je nastavil Osuji, streljal v levi spodnji kot, a je njegovo namero prebral Luka Janžekovič in mu ubranil strel.

Aluminij je prvič na tekmi streljal v 16. minuti, ko je z roba kazenskega prostora meril Nemanja Jakšić, a naravnost v naročje Sorčana. Po dobre pol ure igre so si gosti pripravili tri nevarne priložnosti. V 33. minuti je Tahiraj podal z desne strani, pred golom je bil za nekaj centimetrov prekratek Rok Kidrič. Ta je nato prišel do strela že v naslednji minuti, njegov poskus s kakšnih štirih metrov z leve strani je z golove črte odbil Lipušček. V naslednji minuti je z desne strani streljal Tahiraj, veselje mu je preprečil Sorčan.

Francesco Tahiraj je Aluminiju zagotovil prvi pozitivni rezultat v Novi Gorici. Foto: zajem zaslona

V 51. minuti je Nikola Leko udaril mimo leve vratnice, štiri minute kasneje je na drugi strani igrišča prosti strel izvajal Uroš Celcer, Janžekovič je skušal uloviti žogo, a jo je na koncu izpustil v kot.

Kot se je na koncu izkazalo, je Aluminij ključna akcija uspela v 57. minuti. Tahiraj je prehitel goriško obrambo, prvi strel mu je Sorčan ubranil, napadalec Aluminija je prišel do odbite žoge in jo z desne strani poslal v gol.

V 74. minuti je do strela z glavo v kazenskem prostoru Aluminija prišel Lipušček, a merilo mimo gola, tako kot na drugi strani pet minut kasneje Kidrič. Nevaren je bil poskus Jake Kolenca v 85. minuti, ko je žoga zletela čez prečko. Zadnji nevaren poskus Goričanov je v 90. minuti sprožil Mark Gulič, z glavo je meril mimo gola.

Gorica bo v 18. krogu igrala proti Krškemu, Aluminij proti Olimpiji Ljubljani, obe tekmi bosta prihodnjo soboto.

Gorica : Aluminij 0:1 (0:0) Športni park Nova Gorica, sodniki: Skomina (Koper), Vidali (Gračišče), Habibović (Koper). Strelec: 0:1 Tahiraj (57.). Gorica: Sorčan, Hodžić, T. Kavčič, Lipušček, Celcer, Humar, Kolenc, Jermol (od 58. Gulič), Osuji, Smajlagić (od 74. M. Kavčič), Filipović (od 67. Bužinel). Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Kontek, Gliha, Horvat (od 90. Ploj), Petrović, Muminović, Leko (od 87. Krajnc), Tahiraj, Kidrič (od 88. Trdina). Rumeni kartoni: Humar; Martinović, Kontek.

Rdeč karton: /.