Trener Olimpije po veliki zaušnici Mure: To je nedopustno #video

Razburljiv dvoboj med Olimpijo in Muro (2:2) se je vpisal v zgodovino tekmovanja kot eden najbolj spektakularnih, kar zadeva navijaško kuliso na tribunah. Črno-beli so v izdihljajih srečanja pokvarili rojstnodnevno zabavo navijaške skupine Green Dragons, trener Ante Šimundža pa se je po tekmi zahvalil rekordni invaziji privržencev Mure z večkratnim priklonom.

V petek zvečer je v Ljubljani potekal dvoboj, ki je v marsičem presegal povprečje Prve lige Telekom Slovenije in se ga ne bi sramovali niti v nogometno najrazvitejših državah. Čeprav se ni igral večni derbi, si je dvoboj ogledalo skoraj devet tisoč gledalcev, med njimi pa je skoraj tretjina v Stožice pripotovala iz Prekmurja.

Prekmurska veselica v Ljubljani

Nogometna vročica petkovega derbija je zajela tudi župana Ljubljane in Murske Sobote. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pred srečanjem se je smejalo županoma Ljubljane in Murske Sobote Zoranu Jankoviću in Aleksandru Jevšku, ki sta popestrila nogometni spektakel. Tega se je udeležil skoraj vsak deseti prebivalec največjega prekmurskega mesta.

Ko so zmaji povedli z 2:0, se je zdelo, da bodo točke ostale doma. Da se bo Olimpija na lestvici približala Mariboru na točko zaostanka in navijačem za 30. rojstni dan podarila tri točke. Gostje pa se niso predali. V zadnjih minutah so dosegli dva zadetka, oba je prispeval rezervist Tomi Horvat, in poskrbeli za prekmursko veselico v Ljubljani.

Na južni tribuni največjega nogometnega objekta v Sloveniji se je zbralo več kot dva tisoč Prekmurcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na južni tribuni, kjer se je zbralo več kot dva tisoč navijačev Mure, je sledil delirij, kakršnega na prvoligaških tekmah, ki niso večni derbiji, ne pomnimo.

Barišić: Čestitke Muri, a smo ji sami podarili dve točki

Nepozaben nogometni večer v Stožicah se je začel s slavnostno koreografijo navijaške skupine Green Dragons, ki letos praznuje 30. rojstni dan. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zmaji so zapravili priložnost, trener Zoran Barišić, ki je sicer ohranil niz neporaženosti na tekmah Olimpije, pa je opozoril na pomanjkanje zbranosti v obrambi. Zaradi tega so se morali njegovi izbranci na koncu zadovoljiti le s točko.

"Na tekmi z dobro in hitro igro, na kateri je na tribunah vladalo izjemno vzdušje, smo vodili z 2:0. Dvoboj smo imeli pod nadzorom, a smo se nato pred koncem nedopustno obnašali v obrambi. To je nedopustno. Izgubili smo dve točki," je bil po dramatičnem spektaklu razočaran trener Olimpije, saj ga je od pomembne zmage v derbiju 17. kroga delilo le nekaj minut.

Najbolj mu je bilo žal, da niso zadržali vodstva, saj bi s tem lepše čestitali navijaški skupini Green Dragons za okrogel jubilej. "Vse čestitke Muri, a sami smo ji podarili dve točki. Zbranost je padla. Spremljal me je občutek, da so bili igralci z mislimi že v slačilnici. Kot da je že konec tekme. Nedopustno. Imamo veliko izkušenih igralcev, to se nam ne bi smelo zgoditi," je iskal razloge, ki so pripeljali do tega, da je bila zadnja vrsta Olimpije tako ranljiva.

Ko se prepletata privilegij in odgovornost

Gostje se kljub zaostanku z 0:2 - zadetka za Olimpijo sta dosegla Andres Vombergar in Stefan Savić, ki je premagal Matka Obradovića z mojstrskim strelom - niso predali. Kako nevarni so, so nakazali že med srečanjem, ko so nanizali nekaj nevarnih akcij pred vrati Aljaža Ivačiča. Slovenski reprezentant je nato v zadnjih minutah dvakrat klonil, nogometaši Mure na čelu s presrečnim in ponosnim trenerjem pa so proslavljali veliko točko z zvestimi navijači.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani (2:2)

"Derbi je upravičil pričakovanja tako s kuliso na tribunah kot tudi dinamičnostjo in kakovostjo tekme. Vztrajali smo do konca. Glede na potek tekme je rezultat kljub temu, da smo že zaostajali z 2:0, realen. Izjemno so nam pomagali naši navijači. Čutili smo, da lahko pridemo do tega želenega prvega zadetka, nato še do drugega. Verjeli smo v to," je priznal Ante Šimundža, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu stopil na zelenico, se obrnil proti številnim navijačem Mure in se jim za bučno podporo zahvalil z večkratnim priklonom.

Nooooro! Drama v Stožicah in 2:2! @nsmura_ms se je vrnila od mrtvih in v izdihljajih tekme pošteno ponagajala @nkolimpija. Veeeeliko slavje navijačev iz Murske Sobote! @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/trK6oOY4Vb — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 23, 2018

''To je bila spontana reakcija. Oni so naš 12. igralec. Da lahko pozdraviš takšno število Prekmurcev v Ljubljani v petek zvečer, je čast, ki jo štejem za privilegij. Ni veliko klubov v Sloveniji s takšno podporo. Mi s tem živimo, na tem delamo, o tem se pogovarjamo. Fantje so za razliko od prejšnje sezone to začeli obračati sebi v prid. Ne v minus, ampak v plus. Privilegij in odgovornost se prepletata, pri vsem je bila rdeča nit pogovora o navijačih,'' strateg Mure kar ni mogel prehvaliti fenomena rekordne invazije navijačev črno-belih v Stožice.

Dodal je, da ima Olimpija bolj izkušene igralce, a so imeli njegovi varovanci v zadnjih minutah, ki jih je zaznamovala tudi krajša prekinitev zaradi številnih pirotehničnih sredstev v kazenskem prostoru Mure, več sreče.

Junak Mure si je izbral dobro tekmo

Ante Šimundža je Muro, zadnjega drugoligaškega prvaka, v 1. SNL popeljal na visoko tretje mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pod oba zadetka se je podpisal Horvat, eden izmed številnih nogometašev Mure, ki so v preteklosti iskali srečo v vijoličnem dresu v Ljudskem vrtu.

''Izbral si je dobro tekmo za prva zadetka v članski prvi ligi,'' je z nasmeškom odvrnil Šimundža, ki je v tej sezoni postal pravi strup za največje klube v Sloveniji.

''Njegovemu'' Mariboru jo je zagodel že dvakrat, sploh v Fazaneriji (4:1), zdaj je ostal neporažen še proti zeleno-belim. Dokazali so, da se ne nahajajo naključno na visokem tretjem mestu, ki po koncu sezone vodi v Evropo, največ pa je pridobila Prva liga Telekom Slovenija, saj je spremljala spektakel za največje nogometne sladokusce.

