Mariborčani so v dveh minutah stvari postavili na svoje mesto #video

Mariborčani, brez Dina Hotića, Martina Milca, Luke Uskokovića in tudi Jasmina Handanovića, ki je dobil nekaj počitka, so izkoristili spodrsljaj Ljubljančanov in proti Krškemu vpisali pričakovano zmago. Najbolj učinkovita ekipa lige (50 golov) je najmanj učinkoviti (12) tokrat dala tri gole. Maribor ima tako zdaj šest točk prednosti pred Olimpijo, Krško, ki je po odhodu Alena Šćulca igralo pod vodstvom začasnega trenerja Radovana Karanovića, pa je po devetem porazu prikovano na dno lestvice.

Mariborčani so v prvem polčasu pričakovano prevladovali na terenu, toda pravih priložnosti si gostitelji niso priigrali, še najbolj nevarni so bili Felipe Santos v 11. minuti, ko je branil Marko Zalokar, Luka Zahović v 27., ko je z desne strani zgrešil, in Marko Šuler v 44., ko je z glavo streljal mimo. Vmes je nase nekajkrat opozoril tudi Jasmin Mešanović, a je bil tudi on neuspešen. Krčani so imeli eno samcato priložnost, a je bila ta še najlepša, ko je Ante Vukušić sam stekel proti vratom domačih, a preveč okleval s strelom, tako da ga je dohitel Šuler in ga blokiral.

Luka Zahović je načel mrežo Krškega:

Kmalu po začetku drugega dela je bil z nogo malce premalo natančen Saša Ivković, v 62. minuti pa je po novem Šulerjevem poskusu mreža še ostala nedotaknjena, že minuto pozneje pa ne več. Takrat je Mešanović z leve strani lepo podal do vtekajočega Zahovića, ki je nato prav tako z leve zadel z diagonalnim strelom. Za Zahovića je to osmi zadetek v sezoni, za Mešanovića pa četrta podaja.

Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0, potem ko je Marcos Tavares iz bližine dosegel svoj šesti gol sezone (146. v prvi ligi), podal pa mu je Santos malce z desne strani kazenskega prostora. V 77. minuti so vijolični še povečali prednost. Tavares je najprej z leve strani želel podati pred gol, a zadel drugo vratnico, od nje pa se je žoga odbila točno k Aleksu Pihlerju, ki jo je nato samo še potisnil v mrežo za končnih 3:0. Tik pred koncem tekme je še eno mariborsko priložnost zapravil Tavares, ko je žogo poslal čez gol.

Mariborčani bodo v 18. krogu prihodnjo soboto gostovali v Domžalah, Krčani pa bodo gostili Gorico.

Maribor : Krško 3:0 (0:0) Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodniki: Kajtazović, Ajdovec in Brezar (vsi Kranj). Strelci: 1:0 Zahović (63.), 2:0 Tavares (65.), 3:0 Pihler (77.). Maribor: Pirić, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Cretu (od 67. Dervišević), Pihler, Felipe Santos (od 78. Mlakar), Tavares, Mešanović, Zahović (od 84. Bajde). Krško: Zalokar, Ristovski, Ejup (od 53. Kulinitš), Brekalo, Kordić, Mandić (od 72. Sokler), Da Silva, Volarič, Perić, Vukušić (od 81. Štefulj), Volaš.



Rumeni kartoni: Cretu, Klinar; Volaš, Volarič, Mandić.

Rdeči karton: /.