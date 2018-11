Grofi vsaj do nedelje skočili kar na tretje mesto #video

Celjani so se z zmago vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, potem ko so v drugem polčasu dvakrat našli pot do mreže Velenjskega Rudarja, ki mu ob 70-letnici kluba ne gre po načrtih, saj je doživel že deseti poraz v sezoni in ostaja predzadnji.

Prvi polčas celjsko-velenjskega obračuna ni postregel s posebej razburljivo predstavo. Posebej gosti so le redko prihajali do ugodnih položajev za strel, omeniti velja zgolj poskus Davida Hrubika iz 28. minute, ko je streljal z roba kazenskega prostora, Matjaž Rozman pa je bil dobro postavljen.

Na drugi strani so Celjani nekaj več poskušali, a niti oni niso bili posebej nevarni za vrata gostov. V 21. minuti je s prostega strela z 20 metrov Rudi Požeg Vancaš za malo zgrešil cilj, v 23. je s prostega strela z desne strani poskusil Tadej Vidmajer, a marko Pridigar ni imel težkega dela, v 45. minuti pa je bil še enkrat nenatančen Požeg Vancaš.

Slednji je sprožil tudi v začetku drugega dela, toda Pridigar je žogo ukrotil. Velenjski vratar je dobro posredoval tudi takoj zatem po novem prostem strelu Požega Vancaša, pa čeprav je žoga zadela enega gostujočih igralcev in malce spremenila smer leta.

V 56. minuti pa so Celjani le povedli. Lovro Cvek je lepo podal žogo za hrbet velenjske obrambe, kamor je stekel Požeg Vancaš in v boju ena na ena premagal Pridigarja. Za slovenskega reprezentanta je bil to deveti gol sezone, pred njim sta le Rok Kronaveter (Olimpija) in Rok Sirk (Mura) s po desetimi zadetki.

Le šest minut pozneje so izbranci Dušana Kosića podvojili prednost, po podaji Daria Vizingerja z desne strani kazenskega prostora je iz bližine zadel Nino Pungaršek. V nadaljevanju so Celjani znali držati prednost, Velenjčani pa so le poredkoma ogrozili domača vrata, nekajkrat se je v ugodnem položaju znašel predvsem Dominik Radić.

Na drugi strani je v 86. minuti novo lepo celjsko priložnost zapravil Tilen Pečnik, dvoboj z njim je dobil Pridigar.

Celjani bodo v 18. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Murski Soboti, Velenjčani pa bodo gostili Triglav.