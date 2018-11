Dravograjčan, ki v Fazaneriji skrbi, da navijačem ni lahko pri srcu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Sirk, napadalec Mure, je trenutno z desetimi zadetki skupaj z Olimpijnim Rokom Kronavetrom najboljši strelec Prve Lige Telekom Sslovenije, zato ne čudi, da se mu čas pri črno-belih izteka. Na vrata trka vse več snubcev, veliko skavtov iz Anglije in Škotske si bo nocoj (20.15) Sirka ogledalo tudi v Stožicah, ko bo tretjeuvrščena Mura skušala malce pokvariti nogometni praznik Olimpije in njenih navijačev.

Mura, povratnica med elitno druščino, trenutno za Mariborom in Olimpijo zaseda visoko tretje mesto, veliko zaslug, da so Prekmurci tako visoko, ima zagotovo tudi 25-letni napadalec iz Dravograda, ki je zabil že deset zadetkov.

''Sem tip igralca, ki potrpežljivo čaka na podaje soigralcev. Čakam na uporabne predložke. Ko pride do tega, skušam doseči zadetek. Na kakšen način, pa je odvisno od same tekme,'' pravi Sirk.

V tej sezoni je dosegel kar osem zadetkov po podaji soigralcev, štirikrat je v polno meril z glavo, kar le govori, kako odlično se znajde v kazenskem prostoru in kako močen je v igri z glavo. Ravno to se zelo ceni na Otoku, zato ne čudi, da se zanj zanimajo angleški in škotski klubi.

Soigralci ga le hvalijo

Rok Sirk je z desetimi zadetki prvi strelec lige. Foto: Mario Horvat/Sportida Ne samo, da je odličen nogometaš, soigralci ga cenijo tudi zaradi njegovega karakterja. ''Je zelo dober prijatelj, zelo borben in ima nos za zadetek,'' pravijo. Pa ne samo to, v slačilnici skrbi tudi za dobro voljo.

''Vsi se radi pohecamo in smo glasni, ko je za to čas, tudi sam nisem izjema,'' pravi trenutno najboljši strelec prve slovenske lige, ki se vedno prvi uredi po tekmi. Pride prvi iz pod prhe in se napoti proti avtobusu.

Soigralec Nik Lorbek nam je še zaupal, da Sirk zelo natančen, ko gre za pobiranje denarja za nove nogavice. ''Zelo je strog,'' je tudi z nekaj nasmeha na obrazu pove Lorbek.

V mladosti veliko težav s poškodbami

V mladosti je imel dve hujši poškodbi, ki sta ga za dve leti oddaljili od zelenic. ''Mislim, da sem s temi poškodbami tudi dozorel. Iz vsega skupaj zdaj črpam energijo in borbenost, da na vsaki tekmi pokažem, kaj znam,'' pravi Sirk, ki si želi nekoč uspeti tudi drugje.

Njegove odlične predstave so se razširile tudi na Otok, kjer bi lahko Sirk že pozimi nadaljeval svojo kariero. Foto: Mario Horvat/Sportida

''Cilj vsakega nogometaša je, da bi mu nekoč uspelo in bi se preskrbel. Tudi sam o tem razmišljam, a za zdaj je Mura moj klub. Tukaj se dobro počutim,'' je še za konec prispevka dejal napadalec Mure, ki ga navijači obožujejo, a se zanj tudi bojijo.

Ko zatrese mrežo nasprotnika, so navdušeni, a vedo, več ko bo dosegel golov, prej jih bo zapustil. Morda že v prihajajočem zimskem prestopnem roku.

