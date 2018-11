Dunajčan, ki mu na misiji nemogoče v Ljubljani kaže dobro

Zoran Barišić z današnjo tekmo proti Muri vstopa v drugo etapo na klopi nogometne Olimpije. Dunajčanu gre za zdaj zelo dobro. Zaostanek za Mariborom je prepolovil, prepričal je tudi z igro. Ljubljanski navijači so ga dobro sprejeli. Zdi se je, da je s svojim delom prepričal tudi predsednika Milana Mandarića. Se lahko zgodi, da bo "preživel" vse svoje predhodnike na klopi državnih in pokalnih prvakov? V treh letih se jih je nabralo kar osem, od tega sta dva prišla večkrat.

V času reprezentančnega premora smo se pogovarjali s trenerjem, ki se je na vročo klop kot že četrti v tej sezoni usedel v začetku septembra. Po polomu Ilije Stolice, krajšem obdobju njegovega pomočnika Aleksandra Linte in uspešni gasilski vlogi Safeta Hadžića je 48-letni Dunajčan debitiral v 8. prvenstvenem krogu, na zahtevnem gostovanju v Fazaneriji, kjer je premagal Muro z 2:0.

Minili so že skoraj trije meseci, a poraza na klopi Olimpije ne pozna. V prvenstvu je ob šestih zmagah in treh porazih prepolovil zaostanek za vodilnim Mariborom, ki je ob njegovem prihodu znašal osem točk. Z dvema zmagama in remijem se je zlahka prebil tudi v polfinale pokala, v katerem Olimpija prav tako brani naslov.

Na klopi Olimpije je 16. septembra debitiral z zmago v Fazaneriji. Zdaj bo skušal Muro premagati še doma. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Izboljšati želi čisto vse

Zdaj, z današnjo tekmo v Stožicah, prvič vstopa v drugo epizodo sezone, v kateri se bo z vsemi tekmeci pomeril še dvakrat, z Muro in Aluminijem pa trikrat. Kako je zdaj, ko je v Ljubljani že nekaj časa, sprejel slovensko nogometno dogajanje? "Maribor in Olimpija sta velika favorita. Domžale so tretje po moči, tukaj pa je tudi Mura, ki je dokazala, da je zelo močna ekipa. To je liga, v kateri ni sprehoda," je v pogovoru za oddajo Goool! na Planetu povedal Zoran Barišić.

"Izboljšati želim vse. Hočem, da delujemo še bolj ekipno. Želim, da bi delovali še bolj dosledno v vseh pogledih igre. Moramo napredovati na vseh področjih. V napadu, v obrambi, pri prekinitvah, telesni pripravi, pa tudi psihično in pri ekipnem delu. Čaka nas veliko dela," je odgovoril na vprašanje, kaj si želi izboljšati.

Znano je, da je Barišić privrženec napadalnega nogometa. V prvih devetih prvenstvenih krogih je Olimpija zabila 21 golov. Dovolj? "Odvisno od tega, kaj si želiš. Pomembno je tudi, koliko jih dobiš. Če pogledamo, koliko stoodstotnih priložnosti smo si priigrali in koliko golov smo dali, potem jih je bilo absolutno premalo. Ampak pomembno je, da smo izboljšali igro, kar zdaj že vsi priznajo," je odgovoril.

Olimpija je trenutno na 70 odstotkih

Z Olimpijo še ni izgubil. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Veliko je še zalog. Ta ekipa je trenutno na 70 odstotkih," je prepričan Barišić. "V tej moštvu vidim ogromen potencial. Tako ekipen kot tudi pri določenih posameznikih," je še povedal in tri tekme pred koncem jesenskega dela prvenstva priznal, da pogleduje tudi proti zimskemu premoru in predvsem nogometno tržnico, ki se bo odprla med njim.

"S tem, kako bo moštvo videti v prihodnosti, se ukvarjamo vsakodnevno. Glede na uspešnost ekipe so številni nogometaši iz drugih držav že pokazali željo, da bi igrali za Olimpijo. Gledamo naprej, spremembe bodo. Kako velike in kakšne, pa trenutno težko povem," je nekdanji trener dunajskega Rapida napovedal zimsko trgovanje.

Štiri točke so veliko in malo. Bolj ga zanimajo navijači.

Nekaj besed je namenil tudi prednosti štirih točk, ki jih ima Maribor na vrhu lestvice pred 17. prvenstvenim krogom, ki se bo začel danes zvečer ob 20.15 s spektaklom v Stožicah, kamor pride tretjeuvrščena Mura.

"Res je, štiri točke so lepa prednost, ampak za Mariborom smo zaostajali tudi že za osem točk. Vemo, da gre za dobro ekipo, tudi v klubu so zelo povezani in dolgo sodelujejo skupaj, a rad bi se vrnil k temu, kar sem že govoril. Zame je pomembno predvsem, kako se bomo povezali s svojimi navijači in našim načinom igre. Upam, da bodo z naših tekem ne glede na rezultate odhajali zadovoljni. Če nam to uspe, bom zelo zadovoljen," je za konec povedal Barišić in predstavil svojo filozofijo, ki je med navijači Olimpije dobro sprejeta.

V prvi vrsti si želi, da bi navijači s tekem Olimpije odhajali zadovoljni. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Največ 369, najmanj pa le osem dni

Vse več jih je, ki so prepričani, da bo ta Dunajčan v Ljubljani ostal veliko, veliko dlje, kot je to uspevalo njegovim predhodnikom, odkar je v klubu predsednik Milan Mandarić.

Hadžič je enkrat zdržal 8, drugič pa 59 dni, Linta 23, Stolica 50, Igor Bišćan 369, Luka Elsner 192, Rodolfo Vanoli 131, Marko Nikolić 98 in Marijan Pušnik v svojem prvem mandatu 195, drugič pa vsega 25 dni.

Niz neporaženosti Zorana Barišića na klopi Olimpije:

- 16. september 2018 (prvenstvo):

Mura : Olimpija 0:2



- 20. september 2018 (pokal):

Olimpija : Triglav 2:1



- 23. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Aluminij 3:1



- 27. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Gorica 2:2



- 30. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Krško 1:1



- 6. oktober 2018 (prvenstvo):

Celje : Olimpija 1:3



- 17. oktober 2018 (pokal):

Koper : Olimpija 0:5



- 21. oktober 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Triglav 2:0



- 27. oktober 2018 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:2



- 31. oktober 2018 (pokal):

Olimpija : Koper 1:1



- 4. november 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Domžale 4:4



- 11. november 2018 (prvenstvo):

Rudar Velenje : Olimpija 1:2