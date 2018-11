Olimpija nad Muro s posebnimi dresi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

30 let delovanja green dragons

Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo na petkovi tekmi 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije nastopili v posebnih dresih, ki bodo posvečeni navijaški skupini Green Dragons, ki letos praznuje 30 let delovanja, so sporočili iz tabora državnih in pokalnih zmagovalcev iz minule sezone. Prodanih je okoli 7.000 vstopnic, tekmo naj bi si na Stožicah ogledalo okoli 2.000 privržencev Mure.