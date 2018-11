Kek namignil, da bo kmalu vse jasno #video

Slovenska nogometna reprezentanca je neprepričljivo leto 2018, v katerem je izpadla iz lige C lige narodov, sklenila z remijem v Bolgariji. Nogometna zveza Slovenija še ni izbrala novega selektorja, Simon Rožman pa je prepričan, da bi bil Matjaž Kek, ki že dalj časa kotira kot prvi favorit, posrečen in primeren izbor. Stanovski kolegi trenerja Domžal verjamejo, da lahko Slovenija zaigra na Euru 2020.

Slovenija išče novega selektorja. Obstaja možnost, da bi poslanstvo na vročem stolčku nadaljeval Igor Benedejčič, ki kot začasni selektor Slovenije še ni izgubil, po drugi strani pa je res, da tudi še ni zmagal, a je manj verjetna. Tega se zaveda tudi Primorec sam.

Prihaja obdobje, v katerem vodstvo krovne zveze na čelu s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem razmišlja o pomembni odločitvi. Komu zaupati odgovorno vlogo?

Kek uživa podporo javnosti

Največji favorit je Matjaž Kek. Nekdanji selektor, zadnji, ki je Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje (SP 2010), se o tem resno pogaja z zvezo. Ko smo nanj v začetku tedna naslovili prošnjo za intervju, nam je sporočil, da bo treba počakati še nekaj dni.

Kdo naj bo selektor slovenske nogometne reprezentance? Igor Benedejčič 29,55% +

Matjaž Kek 57,88% +

Nihče izmed naštetih, nekdo tretji 12,57% +

Nam je s tem dal vedeti, da se bliža veliki trenutek, ko bo vse jasno in se bo Mariborčan vrnil na položaj, ki ga je nazadnje opravljal pred sedmimi leti, nato pa se z izjemnimi dosežki zapisal med nesmrtne še na Reki? Glede na podporo, ki jo uživa v anketah, bi se slovenska javnost takšnega razpleta zelo razveselila.

Po poročanju slovenskega športnega dnevnika Ekipa SN, ki nima uradne potrditve, je Kek že sklenil dogovor s krovno zvezo. NZS bi lahko tako novega selektorja predstavila javnosti kaj kmalu.

Anketa Planet TV o reprezentanci in selektorju med trenerji 1. SNL:

Kaj pa o tem, kdo bi moral biti selektor Slovenije, pravijo prvoligaški trenerji? Strateg vodilnega Maribora Darko Milanič sporoča, da mora biti to nekdo, ki bo znal javnosti, zlasti pa igralcem dati pravo sporočilo, kako lahko Slovenija pride do dobrih rezultatov.

Najmlajši trener v 1. SNL Simon Rožman je prepričan, da bi bil Kek posrečena rešitev. ''V preteklosti je že pokazal, kdo in kaj je. Gre za izjemen profil selektorja. Verjamem, da bo NZS razmišljala o tem, da postavi slovenskega selektorja, ki zna ob sebi zbrati primerne ljudi,'' je v anketi za Planet TV odvrnil ambiciozen strateg Domžal.

Milanič: To ne more biti tragedija

Darko Milanič je padec Slovenije v ligo D ocenil kot točko, ob kateri se moramo zamisliti. Foto: Morgan Kristan / Sportida Slovenska reprezentanca je po zadnjem mestu v četrti skupini lige C padla v najnižji rang tekmovanja. Slabše od tega ne gre, Slovenija pa bo v naslednji izvedbi lige narodov v ligi D igrala proti (naj)slabšim reprezentancam Evrope. Je to tragedija za slovenski nogomet?

''To ne more biti tragedija, ampak točka, ob kateri se mora človek enostavno zamisliti in ne ponavljati storjenih napak,'' pojasnjuje Milanič, trener Celja Dušan Kosić dodaja, kako je tragedija prehuda beseda, saj je v nogometu tako kot na sploh v športu mogoče prav vse, da pa je Slovenija dosegla neuspeh.

Rožman padec v ligo D doživlja kot svojevrstno dobro znamenje. ''To je dobro opozorilo, da tej stvari naredimo konec. Da se ustvari neka nova pozitivna zgodba, ki bo temeljila na strokovnem delu,'' je izpovedal željo 35-letni Štorčan.

Kosić: Liga narodov nam je odprla oči

Dušan Kosić se je v karieri največ naučil iz porazov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kdo pa je glavni krivec za nastali položaj, ki ne more biti v čast slovenski izbrani vrsti? Trener Mure Ante Šimundža ne verjame, da je krivec le en.

''Verjamem, da za rezultate slovenske reprezentance odgovarja več ljudi. Vsak naj v želji, da bi bilo čimprej bolje, prevzame svoj del odgovornosti,'' sporoča Mariborčan, ki bo v petek s črno-belimi v pravi prvoligaški poslastici, do torka je bilo prodanih že šest tisoč vstopnic, gostoval pri Olimpiji. Morda si bo dvoboj v Ljubljani ogledal tudi prihodnji slovenski selektor, morda bo na tribunah tudi Benedejčič, ki je reprezentanco popeljal do remijev z Norveško in Bolgarijo.

''Vedno je na udaru selektor. Tako kot trenerji v klubih, ko ni rezultatov,'' dodaja trener Triglav Dejan Dončić, ki verjame, da je slovenska reprezentanca sposobna iti na evropsko prvenstvo. ''Igralci so tega sposobni, mora pa biti pozitivna klima,'' pravi strateg edinega gorenjskega prvoligaša, ki ga je pred leti vodil Dušan Kosić. ''Seveda, zakaj pa se ne bi Slovenija uvrstila na EP 2020? Imamo kakovostne igralce, liga narodov pa nam je odprla neke oči. Sam vem, da se največ naučiš iz porazov, saj si pripravljen spreminjati stvari.''

Šimundža je optimist, škarje in platno v rokah Mijatovića

Simon Rožman verjame, da je Matjaž Kek zelo primeren kandidat za novega selektorja, Ante Šimundža pa je pojasnil, zakaj verjame v udeležbo Slovenije na EP 2020. Foto: Sportal Da bi lahko Slovenija po neprepričljivih nastopih v ligi narodov zažarela v lepši luči v kvalifikacijah za EP 2020, žreb skupin bo 2. decembra v Dublinu, sta prepričana tudi trenerja Maribora in Mure.

''To je stvar, ki je ne smemo v nobenem trenutku opustiti,'' o morebitnem nastopu Slovenije na bližajočem se Euru razmišlja Milanič, njegov nekdanji pomočnik v Ljudskem vrtu Ante Šimundža pa je pojasnil, da to verjame iz preprostega razloga, ker so imeli slovenski nogometaši v zadnjem obdobju ogromno težav s poškodbami in odpovedmi.

''Verjamem, da bo novi selektor, kdorkoli pač bo, to povezal v celoto, ki se bo borila za nastop na Euru,'' je optimist nekdanji slovenski reprezentant in napadalec Maribora.

Kako se bo odločil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović? Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je na potezi vodstvo NZS. Radenko Mijatović bo moral nabor kandidatov za novega selektorja v kratkem skrčiti na enega, nato pa javnosti sporočiti težko pričakovano ime, saj se marca prihodnje leto začnejo kvalifikacije za EP 2020, že v začetku decembra pa bodo znani tekmeci Slovenije. Da bi se lahko nad stavbo NZS na Brdu pri Kranju že kmalu pokadil beli dim, so namignile že besede prvega favorita Keka, še bolj pa poročanje Ekipe SN …