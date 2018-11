Najboljši strelec in asistent Slovenije, ki ga je za sabo pustil prejšnji selektor

Le sedem golov je ob petih porazih, treh remijih in le eni zmagi v letošnjem letu zabila Slovenija. Pod tri od njih se je podpisal nogometaš Empolija, ki je v prvi polovici leta nastopal v drugi, zdaj pa že igra in tudi navdušuje v prvi italijanski ligi.

Zadel je junija v Črni gori, kjer je pri edini letošnji slovenski zmagi z 2:0 prispeval tudi podajo. Med strelce se je vpisal tudi ob nesrečnem septembrskem porazu z 1:2 na uvodu lige narodov septembra proti Bolgariji, se med asistente vpisal oktobra pri remiju proti Cipru z 1:1 in za konec tekmovanja, v katerem je Slovenija izpadla v najslabšo ligo D, v ponedeljek zvečer zadel za še en remi z 1:1, tokrat v Bolgariji.

Kaj je po tekmi v Sofiji povedal za Planet TV?

"Zame in za samozavest je ta gol seveda dobrodošel, a spet nismo zmagali, česar smo si želeli in poskušali s pozitivnim izidom končati to obdobje. Žal se ni izšlo. Pred nami je težko obdobje, spet menjava selektorja in karkoli bo že prišlo, igralci se bomo morali spet prilagoditi," je povedal 24-letni vezist, ki ga je v ospredje potisnil prejšnji selektor.

Strelci Slovenije v letu 2018:

3 - Miha Zajc

1 - Nejc Skubic, Robert Berić, Benjamin Verbič, Roman Bezjak

Zaradi njega je odšel Valter Birsa

Veselje ob golu v Sofiji. Foto: Reuters Na uvodni tekmi marca letos na prijateljski tekmi v Avstriji je pri porazu z 0:3 v Celovcu obsedel na klopi, pri porazu nekaj dni pozneje proti Belorusiji na prijateljski tekmi v Stožicah, tri dni pozneje je zaigral v drugem polčasu. V ligo narodov je startal kot prva izbira.

V času po marčevskih tekmah se je Tomaž Kavčič namreč odločil, da bo mladeniča iz Šempetra pri Gorici postavil pred njegovega v nogometnem svetu veliko bolj priznanega sokrajana Valterja Birso. Ko je ta ugotovil, da ne bo več prva izbira, je končal reprezentančno pot in dres s številko 10 na hrbtu si je nadel Zajc.

Na naslednjih petih tekmah pod vodstvom Kavčiča je vselej igral od prve do zadnje minute in zbral maksimalnih 450 minut igre. Pod vodstvom Igorja Benedejčiča se ni premaknil iz prve postave, a na igrišču proti Norveški zdržal 69, proti Bolgariji pa 87 minut.

Asistenti Slovenije v letu 2018:

2 - Miha Zajc, Domen Črnigoj

1 - Nejc Skubic, Andraž Struna, Bojan Jokić

Težko je, ampak je treba naprej

Danes je jasno, da je bila izbira prejšnjega selektorja pravilna, Slovenija pa je za prihodnost, v kateri se bo spet poskušala povzpeti višje in ustaviti prosti pad reprezentančnega nogometa, prav gotovo dobila močno orožje. In kakšna prihodnost bo?

Nogometaš italijanskega prvoligaša Empolija je prihodnost slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

"Za nami je težko obdobje, menjava generacije, novi selektorji. Težko je, ampak tudi to je treba prebroditi in gledati naprej," je povedal ofenzivni vezist, ki nase vse bolj opozarja tudi v Italiji.

Po sijajni prejšnji sezoni, v kateri je se je ob drugoligaškem naslovu Empolija izkazal z osmimi goli in 14 asistencami v 41 prvenstvenih nastopih, se vse bolj privaja tudi na prvoligaško tekmovanje na Apeninskem polotoku. V 11 nastopih v tamkajšnji prvi ligi je za zdaj v tej sezoni dosegel dva gola in prispeval dve asistenci. Empoli je trenutno na 18. mestu med 20 prvoligaši.