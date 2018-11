Če Slovenije ne bo na euru 2020, bo pomahal v slovo #video

Slovenija se je pod vodstvom Igorja Benedejčiča, ki bo najverjetneje v kratkem izvedel ime naslednika na vročem selektorskem stolčku, od lige narodov poslovila z remijem v Sofiji. Novopečeno tekmovanje Uefe zapušča na zadnjem mestu, brez zmage in s spoznanjem, da se bo v prihodnje družila z najslabšimi evropskimi reprezentancami.

''Dobro se zavedamo, da smo izpadli. To verjetno ni bil naš cilj, a je, kar je. Treba je gledati naprej,'' je po remiju v Sofiji, s katerim se je Slovenija vsaj delno maščevala Bolgariji za poraz v Stožicah, dejal kapetan slovenske reprezentance.

Josip Iličić po tekmi v Sofiji:

Treba si je več upati

Slovenija je v ligi narodov osvojila le tri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida V nasprotju s petkovim dvobojem proti Norveški, ki se je v Ljubljani prav tako končal z 1:1, a Iličić na njem zaradi kazni ni smel nastopiti, je opazil kakovostni premik na bolje.

''Na trenutke znamo zadržati žogo in si upamo igrati. To smo delali veliko bolje proti Bolgariji kot proti Norveški. Veliko manj smo nabijali dolge žoge, na koncu pa smo tudi zadeli iz lepe akcije. Tako moramo nadaljevati. Treba si je več upati, tudi po ceni napak, ki so sestavni del nogometa. Samo tako lahko napreduješ,'' verjame, da je Slovenija na pravi poti in da bo v kvalifikacijah za EP 2020, ko bo šlo povsem zares, ponudila boljše predstave, te pa bodo prinesle tudi več točk, kot so jih lahko ljubitelji nogometa dočakali v ligi narodov.

Na šestih tekmah jih je Slovenija osvojila zgolj tri. Ligo narodov zapušča brez ene samcate zmage, kot edina udeleženka četrte skupine lige C, kjer je zaostala za Norveško, Bolgarijo in Ciprom.



Fotogalerija s tekme v Sofiji / Reuters:

Ne prihaja zaradi selektorja, ampak zaradi sebe

S Slovenijo želi zaigrati na euru 2020, ki bo potekalo v 12 državah. Foto: Reuters V Sofiji se je ponujala možnost za zmago. Po izenačenju Slovenije na 1:1, zadetek je dosegel Miha Zajc, sta imela lepi priložnosti Roman Bezjak in Iličić, a je ostalo pri izenačenem rezultatu. ''Če bi zmagali, bi bilo verjetno drugače zaradi motivacije in nadaljevanja reprezentančne poti. Zdaj je, kar je. Treba je gledati v prihodnost z optimizmom. Bomo videli, kaj bo marca,'' se zaveda, da bo začetek kvalifikacij za EP 2020, žreb bo 2. decembra v Dublinu, še kako pomemben.

Zvezdnik Atalante in serie A si želi, da bi bila Slovenija marca, ko jo bo verjetno vodil že novi selektor, v popolni postavi, hkrati pa opozarja, da je treba najprej popraviti veliko stvari na igrišču.

''Sam ne prihajam zaradi selektorja, ampak zaradi sebe. Vem, kaj je moja želja. Če se ne bo uresničila, bom počasi zaključil reprezentančno kariero in ponudil priložnost drugim. Moj cilj je, da grem na euro, a nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,'' je ponovil željo, ki ga spremlja na reprezentančni poti. Želi okusiti, kako je zaigrati na velikem tekmovanju, na katerem Slovenije ni bilo že osem let.