Slovencem za konec točka v Bolgariji

Slovenci in Bolgari so remizirali (1:1).

Slovenska vrsta je ligo narodov končala brez zmage. V Sofiji je vendarle prekinila niz porazov proti Bolgariji, saj je slednja slavila na vseh treh prejšnjih medsebojnih tekmah. Bolgari so kljub točki ostali brez lige B, saj je Norveška na drugi tekmi premagala Ciper in se uvrstila v višji rang. Slovenci pa bodo v prihodnje v tem tekmovanju igrali v najnižji ligi - ligi D.

Začasni selektor Igor Benedejčič, ki je najverjetneje zadnjič vodil slovensko vrsto po tem, ko je nasledil Tomaža Kavčiča, je proti Bolgariji začel brez poškodovanega (bolečina v kolenu) Aljaža Strune v obrambi, menjal ga je Miha Blažič, v postavo se je vrnil Josip Iličić, v napadu pa je ob odsotnosti Andraža Šporarja začel Roman Bezjak.

Ta v prvem polčasu ni imel priložnosti, edino slovensko je v 11. minuti zapravil Benjamin Verbič, ko je v kazenskem prostoru žogo poslal čez gol.

V sicer enakovrednem polčasu so nekaj več poskusov imeli Bolgari, a tudi oni niso posebej ogrozili Vida Belca. Ta je moral posredovati le v deveti minuti, a še takrat ni imel težkega dela. V 15. minuti je čez vrata sprožil Stanislav Kostov, podobno pa je bilo tudi v 33. minuti po strelu Vasila Božikova.

V drugem polčasu je najprej z glavo poskusil Bezjak, a bil nenatančen, malce za njim je na drugi strani prav tako z glavo poskusil Ivelin Popov, a je bil Belec spet na mestu. Tekma se je sicer odvijala podobno kot v prvem delu, ekipi sta bili enakovredni, priložnosti pa si nista ustvarjali.

V 62. minuti je do strela v kazenskem prostoru sicer prišel Iličić, a je bil tudi on nenatančen. Šest minut pozneje pa so Bolgari povedli, ko je po podaji Strahila Popova z desne strani z glavo zadel Galin Ivanov.

Slovenija se je hitro vrnila v igro in v 75. minuti izenačila, potem ko je po podaji Andraža Strune z leve strani Miha Zajc zadel s strelom s 15 metrov. V 89. minuti je na drugi strani zgrozil Georgi Kostadinov, a se je Belec izkazal z obrambo, tako kot tudi malce pozneje po novem strelu Bolgarov.

Že v 90. minuti je imel dvoboj ena na ena z bolgarskim vratarjem Bezjak, a je bil v tem boljši Georgi Petkov.

Bolgarija : Slovenija 1:1 (0:0) Stadion Vasil Levski, gledalcev 6000, sodniki: Göcek, Eyisoy in Yilmaz (vsi Turčija).

Strelca: 1:0 Ivanov (69.), 1:1 Zajc (75.).

Bolgarija: Petkov, Nedjalkov, Božikov, Bodurov, S. Popov, Dimitrov (od 64. Ivanov), Slavčev, Kostadinov, Kostov (od 59. Vasilev), I. Popov, Delev (od 73. Zanev).

Slovenija: Belec, A. Struna, Mevlja, Blažič, Skubic, Verbič (od 73. Požeg Vancaš), Rotman, Dervišević (od 57. Bijol), Iličić, Zajc (od 88. Štulac), Bezjak.

Rumeni kartoni: S. Popov; Bezjak, Bijol.

Rdeči karton: /.

