Selektor se še naprej otepa drznega scenarija, ampak …

"Na koncu bi lahko tudi zmagali, ampak mislim, da je rezultat pravičen," je na novinarski konferenci po remiju v Bolgariji z 1:1, s katerim so se slovenski nogometaši častno poslovili od C lige narodov, povedal Igor Benedejčič. Selektor, ki ima še vedno priponko začasni, je vnovič potrdil, da ne verjame v to, da bi postal tudi stalni selektor, a ob tem pustil kanček upanja na drugačen, nekoliko bolj drzen razplet.

"Imeli smo veliko težav s poškodbami, tako da je bilo težko sestaviti ekipo in smo trpeli. Bolgarija je dobra reprezentanca, ampak fantje so dali vse od sebe in v določenih trenutkih, posebej v drugem polčasu, igrali solidno, če ne že dobro. Na koncu smo bili nagrajeni s točko, ki pomeni veliko za samozavest. Ob koncu tekme smo imeli tudi priložnost za zmago, a je res, da je imela pred tem dve sijajni priložnosti Bolgarija. Mislim, da je rezultat pravičen," je povedal Igor Benedejčič, ki je že ob tako zelo oslabljeni reprezentanci pred tekmo v Sofiji ostal še brez treh nogometašev.

Eden za drugim so odpadali Andraž Šporar, Domen Črnigoj in na dan tekme še Aljaž Struna. Vsi trije so v petek v Stožicah, kjer je Slovenija z Norveško prav tako remizirala z 1:1, igrali od prve minute.

"Nismo mogli igrati veliko bolje, saj nam manjkajo predvsem reprezentančne izkušnje. Tudi zdaj smo bili prisiljeni v nekatere rotacije, saj je v primerjavi s tekmo proti Norveški odpadlo še nekaj igralcev. Danes je debitiral Rudi Požeg Vancaš, Jaka Bijol ima komaj 19 let, igrali pa smo proti dobri Bolgariji, ki je igrala doma. Ni enostavno. Vem, da želimo biti boljši, ampak v tem trenutku je to tako," je selektor spet zelo argumentirano odgovarjal na novinarski konferenci takoj po tekmi, ko je nizal razloge, zakaj Slovenija ni boljša.

Tako zdesetkana Slovenija ni bila že dolgo

Jan Oblak za Slovenijo ni igral že več kot eno leto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Jan Oblak, Kevin Kampl, Bojan Jokić, Jasmin Kurtić, Rene Krhin in Tim Matavž so skupaj zbrali 265 nastopov, kar v povprečju znese nekaj več kot 44 nastopov na igralca.



Enajsterica Slovenije, ki je začela včerajšnjo tekmo v Sofiji, je skupaj zbrala 199 nastopov, kar v povprečju znese le dobrih 18 nastopov na igralca.



Če bi imeli Jana Oblaka, Kevina Kampla ...

"Primanjkujejo nam izkušnje. Ne moremo se primerjati z zlato in diamantno generacijo. Ne moremo. Vsi ciljamo na rezultate, ki sta jih tisti dve ekipi dosegli, ampak v tem trenutku je to težko. Če bomo imeli zraven tudi Jana Oblaka, Kevina Kampla in še nekatere, ki so vodilni igralci v svojih klubih, potem bo lažje in bodo tudi ti igralci, ki so zdaj tukaj, boljši. Toda trenutno jih ni. Če se hoče Slovenija že v teh kvalifikacijah enakopravno boriti z najboljšimi, bodo morali biti zraven. V nasprotnem primeru pa smo zelo mladi, neizkušeni," je še povedal.

Veselje slovenskih nogometašev po golu za izenačenje proti Bolgariji. Foto: Reuters

Slovenija je tekmovanje v svoji skupini C lige narodov zaključila s tretjim remijem v nizu, ki je sledil trem porazom.

S tremi točkami je v skupini skupaj z Bolgarijo, Norveško in Ciprom zasedla zadnje mesto in se seli v družbo najslabših evropskih reprezentanc, v ligo C.

"Vsi vemo, da smo od lige narodov pričakovali več, a se nam ni izšlo. Že danes moramo začeti delati, da bo naslednjič drugače. Za boljši jutri slovenskega nogometa. Še enkrat bom ponovil, da ni tragično, kar se nam je zgodilo. Pred nami so kvalifikacije. Verjetno z novim selektorjem in z novo selekcijo. Želimo si, da bi bila Slovenija uspešna," je še povedal trener, ki je slovensko reprezentanco do 17 let z zmago na kvalifikacijskem turnirju marca letos popeljal na evropsko prvenstvo in načel vprašanje svoje prihodnosti.

Miha Zajc prvo ime leta, v katerem je Slovenija zmagala le enkrat

Miha Zajc je zabil tri gole. Foto: Reuters



Dosegla je le sedem golov. Skorajda polovico od teh je prispeval Miha Zajc, ki ga je prejšnji selektor porinil v ospredje, zaradi česar se je pozneje od reprezentance poslovil Valter Birsa. Očitno je imel prav. Nogometaš italijanskega Empolija je zabil tri gole.



Nobenemu slovenskemu reprezentantu razen njega ni uspelo zabiti več kot enega. V letu 2018 smo imeli še štiri strelce. Nejca Skubica, Roberta Berića, Benjamina Verbiča in Romana Bezjaka. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala zadnjo tekmo v letošnjem letu. Odigrala jih je devet. Le enkrat je zmagala, petkrat izgubila in trikrat remizirala.Dosegla je le sedem golov. Skorajda polovico od teh je prispeval, ki ga je prejšnji selektor porinil v ospredje, zaradi česar se je pozneje od reprezentance poslovil. Očitno je imel prav. Nogometaš italijanskega Empolija je zabil tri gole.Nobenemu slovenskemu reprezentantu razen njega ni uspelo zabiti več kot enega. V letu 2018 smo imeli še štiri strelce.in

Na vodilnih na NZS je, da se odločijo

Znano je, da je novembrsko nalogo iz rok predsednika NZS Radenka Mijatovića dobil kot začasna rešitev. Zdaj sta tekmi proti Norveški in Bolgariji za nami in Slovenija naj bi iskala novega selektorja.

Kot favorit prvi v vrsti čaka Matjaž Kek, a seveda je možen tudi scenarij, da bo prejšnji mesec odslovljenega Tomaža Kavčiča nasledil kdo drug.



Primorec je osmi trener, ki se lahko pohvali, da je (bil) selektor Slovenije. Foto: Reuters

Eden izmed kandidatov je prav gotovo Benedejčič, ki pa o možnosti, da bi bil on tisti, ki bi kot selektor marca prihodnje leto štartal v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, tudi tokrat ni želel glasno razpredati.

"Na vodilnih ljudeh na zvezi je, da se odločijo, kaj in kako. V veliko čast si štejem, da sem bil selektor. To je velika izkušnja. Jaz sem lahko predsedniku hvaležen, da mi je ponudil priložnost. Zdaj izpade tako. Če bo drugače ...," je ob koncu z nasmehom na ustnicah še povedal 49-letni Primorec, ki se je v zgodovino slovenskega nogometa vpisal predvsem s prvim golom slovenske reprezentance v času samostojnosti. Se lahko že v bližnji prihodnosti v spomin vtisne še na kak drugačen način?

Jasno je, da se takšne, selektorske priložnosti ne bi branil, pa čeprav ob javnih nastopih vljudno ne rine v ospredje in se je sramežljivo brani.