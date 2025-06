Oven

Vaše današnje čustveno življenje je tako rekoč že vnaprej določeno. Vezani boste uspešno razrešili večino ljubezenskih nesporazumov, ki ste jih v zadnjem času pometali pod preprogo. Samski pa ne boste imeli te sreče. Kaže, da se je nekdo že dokončno odločil glede vajinih bodočih možnosti.

Bik

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Dvojčka

V življenju ste zdolgočaseni in zafrustrirani. Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli nekaj prostega časa.

Rak

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase in se spočijete. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi enkrat in za vedno.

Lev

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Najverjetneje povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zaupajte temu, da imate potrebno znanje. Čaka vas dobra priložnost.

Devica

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje, da ne boste padli v depresijo.

Tehtnica

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Škorpijon

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Strelec

Posvetite se pisanju oziroma zaključevanju strokovnih del. Zaradi napornega dela se ne boste prehranjevali zdravo. Toda poskušajte se izogibati nezdravi in mastni hrani. Nadomestni sadni obroki bodo ublažili občutek lakote. Prav tako je priporočljiv vnos tekočine. Danes vam bo še posebej ugajala tudi obnova doma.

Kozorog

Vezani se boste s partnerjem zapletli v manjši prepir, ki pa se bo tudi hitro končal. Dovolj ste pametni, da se zavedate, da ne veste vsega in tega se ne sramujete. Samski pa boste danes ugotovili, da imate kljub vsemu še vedno veliko oboževalcev. Polni boste prav posebne energije. Izkoristite jo!

Vodnar

Danes boste predani svojim prijateljem in najbližjim. Delo boste povsem odmislili, zato naj vas ne skrbi. Privoščite si lahko zabaven večer. K sebi povabite prijatelje in si oglejte dober film. Prijetna družba vas bo razvedrila in pripravila na jutrišnji delovnik. Sprostitev potrebujete, zato ne oklevajte več dolgo!

Ribi

Bodite previdni. Danes se bo lahko pred vašimi vrati pojavila oseba, ki vas bo želela izkoristiti. Morda bo šlo za oddaljenega sorodnika, ki vas bo prosil, da mu posodite denar. Bodite previdni, saj mu zagotovo ne smete slepo zaupati. Prav je, da ohranite razum in skeptičnost ne glede na to, kako prepričljiva se vam ta oseba zdi.