Slovenski dragulj upa, da Luka Modrić ni pozabil na dogovor

Odkar je moskovski CSKA poleti sklenil dogovor z velenjskim Rudarjem in v rusko prestolnico preselil Jako Bijola, se za 19-letnim slovenskim zveznim igralcem dviga veliko prahu. Mladi Korošec je odlično izkoristil zaupanje vodstva ruskega podprvaka, ki se je odločilo za korenito pomladitev moštva. Postal je standardni član najmočnejše enajsterice, se v njej ustalil tudi na tekmah lige prvakov, kjer je največji vrhunec izkusil ob domači zmagi nad evropskim prvakom Realom (1:0), prejšnji mesec pa dočakal še največjo čast, kar jih lahko doživi slovenski nogometaš.

Debitiral je za člansko izbrano vrsto in nakazal, da bi lahko v prihodnosti na položaju zadnjega zveznega igralca še vrsto let pomagal članski reprezentanci. V nekaj mesecih je torej prehodil pot od nadarjenega nogometaša velenjskega Rudarja do vročega asa moskovskega velikana, ki se v Rusiji poteguje za lovorike in redno posluša himno lige prvakov.

Nižjega ranga ne gre jemati zlahka

Koroški najstnik, ki bo dopolnil dvajset let februarja 2019, lahko danes vknjiži tretji nastop za izbrano vrsto. Foto: Grega Valančič/Sportida Da je kariera vendarle sestavljena iz vzponov in padcev, se je prepričal na primeru reprezentance. Čeprav je Slovenija v četrti skupini lige C v družbi Bolgarije, Cipra in Norveške ni veljala za avtsajderko, je v petih nastopih ostala brez zmage, osvojila le dve točki, vmes zamenjala še selektorja in neslavno izpadla v najnižjo ligo D. Tako bo Bijol, če bo obdržal raven in si tudi v prihodnje prislužil vpoklic selektorja, ob naslednji akciji lige narodov nastopal proti najslabšim evropskim reprezentancam.

"Tudi nižjega ranga ne smemo jemati zlahka. To bi lahko dejali tudi za to skupino, pa smo videli, kako se je izšlo. V ligi D bo jasen cilj prvo mesto, moramo pa najbolj posvečati igri. Predvsem moramo gledati na kvalifikacije za EP 2020, kjer nas bodo čakale tudi tekme proti težjim tekmecem. Takrat bo težko našo igro prenesti na tekme proti bolj kakovostnemu tekmecu," razmišlja 19-letni nogometaš iz Vuzenice, ki je krstni nastop med člani dočakal prejšnji mesec v Oslu.

Benedejčič zna energijo prenesti na ekipo

Igor Benedejčič je v krstnem nastopu kot selektor remiziral z Norveško. Foto: Grega Valančič/Sportida Takrat je izbrano vrsto vodil še Tomaž Kavčič, Slovenija pa je doživela tretji zaporedni poraz (0:1). Kavčič je kmalu po tem ostal brez službe, Bijol, ki se je ponovno znašel na seznamu vpoklicanih, pa je sodeloval z Igorjem Benedejčičem, s katerim bo na delu tudi danes v Sofiji.

"Selektor Benedejčič je zelo energičen. To energijo je znal prenesti tudi na ekipo. V Ljubljani je bila energija pred tekmo z Norveško prava. Vsi smo si želeli zmage, na igrišču se je tako videlo, da je prisotna neka sprememba. Tudi navijači so pripomogli. Takoj je bolje, če so Stožice bolj polne," je pojasnil najmlajši član Benedejčičeve čete, ki je v Rusiji vajen igranja pred polnimi tribunami, v Ljubljani pa ga je proti Norveški spremljalo dobrih deset tisoč gledalcev, kar je bil najvišji obisk letos na tekmah izbrane vrste.

Igralec ne sme čutiti strahu

Slovenija se bo poskušala maščevati Bolgarom za poraz v Stožicah (1:2). Foto: Urban Urbanc/Sportida Danes ga čaka še zadnje dejanje lige narodov in priložnost za tretji nastop v izbrani vrsti, prvi s tekmecem, ki ne sliši na ime Norveška. Slovenija bo gostovala v Bolgariji. "Čeprav ne bo pomemben rezultat, moramo odigrati borbeno, tako kot smo proti Norveški. Le s takšnim pristopom bomo prišli na naslednjih tekmah do rezultatov," meni Bijol, ki ga je imel po tekmi z Norveško pod očesom še vedno vijoličasto podplutbo, spomin na poškodbo, ki jo je staknil na tekmi ruskega prvenstva.

"Pred tedni je bilo še huje, zdaj pa bo že čez nekaj dni vse v redu. Imel sem tudi težave z arkado, ko sem na tekmi v Oslu prejel močan udarec. Nekaj tednov sem imel malce težav, nato pa so izginile. Nisem pa zaradi tega imel na domači tekmi z Norveško nikakršnega strahu. Igralec ga ne sme imeti prav nikoli, če ne, ne bi mogel igrati," je odgovoril Korošec, ki se je z Norvežani pogosto meril in primerjal že v mlajših letih, ko je še treniral alpsko smučanje. Zdaj se primerja le še v nogometnem znanju, ki ga njegovi delodajalci v Moskvi izjemno cenijo.

Primarni cilj je ruska liga

Z moskovskim CSKA bo 12. decembra gostoval pri madridskem Realu. Foto: Guliver/Getty Images Komaj čaka na vrhunec lige prvakov, ki ga bo spremljalo na stotine milijonov radovednih ljubiteljev po Evropi. Dvanajstega decembra bo CSKA gostoval na kultnem štadionu Santiago Bernabeu v Madridu in skušal še drugič v tej sezoni presenetiti bele baletnike. "Naš primarni cilj je ruska liga, v kateri igramo dobro. Želimo si še enkrat zagotoviti nastop v ligi prvakov. Dvoboj v Madridu doživljam le kot nagrado. Seveda bomo takrat dali vse od sebe, to sploh ni vprašljivo," se veseli zadnjega kroga lige prvakov, v katerem naj bi prejel tudi posebno spominsko darilo.

"Upam, da Luka Modrić ni pozabil na dogovor," je spomnil na dogovor, ki ga je s hrvaškim zvezdnikom, aktualnim najboljšim nogometašem na svetu, sklenil 2. oktobra. Takrat je CSKA na štadionu Lužniki premagal Real z 1:0, po tekmi pa mu je izkušeni Hrvat, ki je svoj dres izmenjal z rojakom Nikolo Vlašićem, pojasnil, da ga bo njegov dres čakal na dvoboju v Madridu. Takrat bi lahko Bijola čakala celo dvojna nagrada, saj s CSKA še vedno vztraja v boju za napredovanje.

Če bo 27. novembra v predzadnjem krogu doma ugnal Viktorio iz Plzna, si bo že zagotovil evropsko pomlad, saj bo imel v žepu najmanj tretje mesto. Tisto, ki mu je pobegnilo z reprezentanco v ligi narodov.