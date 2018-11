Ni prvič, da je Slovenija povsem na dnu

Ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) uvedla eksperiment z imenom liga narodov, ki je slovensko reprezentanco umestil v tretjo kakovostno skupino in ji namesto standardnih prijateljskih tekem zagotovil šest tekmovalnih dvobojev z Bolgarijo, Ciprom in Norveško, se je Sloveniji odprla tudi možnost preboja na Euro 2020. Priložnosti ni izkoristila.

Še več, po stresnem letu, na katerega bi zaradi vseh težav z največjimi zvezdniki (odpovedi, afere, poškodbe, bolezni) in menjavami na selektorskem stolčku najraje pozabila, se je dotaknila dna. Čeprav bo zadnjo tekmo odigrala v ponedeljek, je že zdaj jasno, da bo osvojila zadnje mesto in v prihodnjem ciklusu lige narodov, ta bo zagotovo leta 2022 (kot del kvalifikacij za EP 2024), ni pa izključena tudi možnost, da bi do njega kot uvertura v kvalifikacije za SP 2022 prišlo že leta 2020, tekmovala v druščini najslabših evropskih izbranih vrst.

Uvrstitev Slovenije v kvalifikacijah za velika tekmovanja in ligi narodov:

Tekmovanje Uvrstitev (skupinski del) Selektor Kvalifikacije za EP 1996 5. (od šestih) dr. Zdenko Verdenik Kvalifikacije za SP 1998 5. (od petih) dr. Zdenko Verdenik Kvalifikacije za EP 2000 2. (od šestih) Srečko Katanec Kvalifikacije za SP 2002 2. (od šestih) Srečko Katanec Kvalifikacije za EP 2004 2. (od petih) Bojan Prašnikar Kvalifikacije za SP 2006 4. (od šestih) Branko Oblak Kvalifikacije za EP 2008 6. (od sedmih) Branko Oblak, Matjaž Kek Kvalifikacije za SP 2010 2. (od šestih) Matjaž Kek Kvalifikacije za EP 2012 4. (od šestih) Matjaž Kek Kvalifikacije za SP 2014 3. (od šestih) Slaviša Stojanović, Srečko Katanec Kvalifikacije za EP 2016 3. (od šestih) Srečko Katanec Kvalifikacije za SP 2018 4. (od šestih) Srečko Katanec Liga narodov (2018) 4. (od štirih) Tomaž Kavčič, Igor Benedejčič

Po zadnjem mestu je sledila pravljica zlate Katančeve generacije

Srečko Katanec je Slovenijo popeljal na dve veliki tekmovanji (EP 2000 in SP 2002). Foto: Guliver/Getty Images Zadnje mesto je slovenska reprezentanca v skupinskih delih uradnih tekmovanj, do danes je poleg lige narodov sodelovala v 12 kvalifikacijah za velika tekmovanja (šest evropskih in šest svetovnih prvenstev), osvojila le še enkrat. To se je zgodilo pred več kot 20 leti, še v prejšnjem stoletju, ko je reprezentanco vodil dr. Zdenko Verdenik, Slovenija pa je v skupini z Dansko, Hrvaško (na SP 1998 je zablestela s tretjim mestom), Grčijo in BiH osvojila neslavno zadnje mesto.

Tekmeci so se izkazali za previsoke ovire. Slovenija je osvojila le eno samcato točko, sedemkrat pa segla tekmecu v roko in mu čestitala za zmago. Izgubila ni le na zahtevnem gostovanju v Splitu, ko je hrvaške navijače na Poljudu s tremi zadetki utišal Primož Gliha. To je bil tudi edini svetli trenutek kvalifikacij za SP 1998.

Že v naslednjem ciklusu se je vse obrnilo na glavo. Na bolje. Slovenija, ki je prejšnje kvalifikacije končala z eno točko in skupno razliko v zadetkih 5:20, se je pod vodstvom novega selektorja Srečka Katanca prerodila in marljivo osvajala točke, po nepozabnem gostovanju v Kijevu na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij pa šokirala Evropo in se prvič v zgodovini uvrstila na veliko tekmovanje!

Če se bo ponovila zgodovina, bodo slovenski navijači navdušeni, saj bi to pomenilo, da se bodo njihovi ljubljenci, za zdaj se še ne ve, pod vodstvom katerega selektorja, uvrstili na Euro 2020!

Motivacija več za zmago v Sofiji

Tomaž Kavčič je zapustil vroči selektorski stolček po štirih tekmah v ligi narodov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nihanja slovenske reprezentance so bila v zgodovini zelo močna. Pisali so se vzponi in padci. Letos je prisotno obdobje, v katerem je opazen padec, tudi posledica menjave generacij. Lotil se je je Tomaž Kavčič, ki je po skromnem učinku v ligi narodov izpostavljal, da se reprezentanca gradi, uigrava in pripravlja za pomemben začetek kvalifikacij za EP 2020 (začele se bodo marca 2019), po štirih tekmah pa je moral štafetno palico predati donedavnemu pomočniku Igorju Benedejčiču. Temu se je v krstnem nastopu v odgovorni vlogi dolgo časa nasmihala zmaga nad Norvežani.

Če bi jo ustvaril, bi si Slovenija v ponedeljek reševala kožo v Sofiji, saj bi si lahko z morebitno zmago zagotovila obstanek v ligi C, tako pa je bilo vseh preračunavanj konec že v petek. Remi z vikingi, tako se je končala tudi tekma med Ciprom in Bolgarijo, je poskrbel, da bo Slovenija osvojila zadnje mesto in se v naslednjem ciklusu lige narodov družila z najmanj atraktivnimi članicami evropske nogometne družine.

Če bo Slovenija ostala brez zmage tudi v ponedeljek, bo prvič po dobrih dveh desetletjih tekmovanje, čeprav lige narodov zaradi manjšega formata ne moremo povsem enačiti s standardnimi kvalifikacijami, končala brez zmage. To pa je še ena motivacija več, da nogometaši s podobo Triglava na dresu prekrižajo načrte Bolgarom in se jim maščujejo za boleč poraz v Stožicah. Tisti, ki je odprl neuspešno naskakovanje lige B v ligi narodov.