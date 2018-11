Kapetan Slovenije razkril, zakaj so bili v slačilnici jezni

Sloveniji se ni posrečilo niti v peto. Zmaga v ligi narodov ostaja pusta želja, nogometaši s podobo Triglava na dresu je niso dočakali tudi na domači tekmi v Stožicah, kjer se je v petek zbralo več kot deset tisoč gledalcev. Dolgo časa se je gostiteljem nasmihala zmaga. Povedli so že v deveti minuti, nato dopustili gostom iz Skandinavije, da so prevzeli vajeti igre in nevarno napadali.

Drugače je igrati pred polnimi Stožicami

V Stožicah se je po dolgem času zbralo na reprezentančni tekmi več kot deset tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Začetek je bil dober. Poneslo nas je tudi občinstvo, saj je povsem drugače igrati pred polnimi Stožicami, kot pa pred dva ali tri tisoč ljudmi. Ko igraš za Slovenijo, motivacija ni sporna, tudi če igraš pred praznimi tribunami, če pa so polne, je še toliko lepše. Hvala vsem, da so prišli v takem številu,'' se je Benjamin Verbič zahvalil občinstvu, med katerimi ni manjkalo mladih nadobudnih ljubiteljev in igralcev nogometa, nato pa se spomnil na prelomni trenutek, ki je jeziček na tehtnici prevesil na stran Skandinavcev.

''V slačilnici smo bili malce jezni nase, ker smo se po zadetku preveč povlekli nazaj. Želeli smo stati višje, a nas je nasprotnik prisilil v tako igro. Zaradi igre Norvežanov, ki veliko menjajo strani, smo morali veliko teči. Zlasti v zvezni vrsti. Ko nimaš žoge, več tečeš, potem pa zmanjka energije, ko prideš do žoge. Smo se pa dobro bojevali,'' je po dvoboju z Norveško, ki je Sloveniji prinesel drugo točko v ligi narodov, poudaril novopečeni kapetan.

Lahko si pogledajo v oči

Pozdrav Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja po tekmi z vikingi. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska obramba je po vodstvu z 1:0 naletela na vedno več težav. Z velikimi mukami je zadrževala napade vikingov. Nepremagana je ostala vse do 85. minute, ko je Norveška izenačila na 1:1. Ostalo je pri tem rezultatu, ki je poskrbel, da se Slovenija poslavlja od druščine v ligi C, v ponedeljek pa na sklepno dejanje lige narodov v Sofijo potuje brez dodatne tekmovalne draži, saj je njen izpad neizpodbiten.

''S fanti smo pokazali srčnost in borbenost, ki so nam jo nekateri v preteklosti očitali. Žal se nam ni izšlo za tri točke, a tudi ena točka ni slaba. Že celo ligo narodov nam manjka kanček sreče. Upam, da se bo v kvalifikacijah obrnila v naš prid. O tem smo se pogovarjali v slačilnici. Manjkalo nam je sreče. Na Cipru so nam razveljavili zadetek, proti Norveški ne vem, ali so nam nepravično razveljavili zadetek. Sodnik je pozno dvignil zastavico. Je bil ofsajd?'' se je vprašal, nato, ko je prejel pritrdilno mnenje zbranih novinarjev, pa dodal: ''Vseeno. Ne vem, kaj naj rečem,'' se je spominjal vseh neprijetnosti, s katerimi se je spoprijemalo strokovno vodstvo Slovenije v ligi narodov. Od poškodb, kazni in bolezni pa vse do stresnih in skrivnostnih odpovedi ter občasnih sodniških napak. Strelec edinega slovenskega zadetka proti Norveški srčno upa, da se bo v kvalifikacijah za EP 2020, ki se bodo začele marca 2019, Sloveniji godilo bolje.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Norveško, fotografa Grega Valančič in Urban Urbanc/Sportida:

''Izpadli smo v ligo D, a smo dali vse od sebe. Ko smo zapuščali igrišče, smo si lahko pogledali v oči. Vsak, ki je bil na igrišču, lahko to reče. To je edini recept, da se lahko naredi kaj več,'' meni nekdanji nogometaš Celja in Köbenhavna, ki bo konec meseca dopolnil 25 let.

Poslavlja se od kapetanskega traku

Slovenski kapetan zagotavlja, da so dali vsi igralci na igrišču vse od sebe in da si ne morejo ničesar očitati. Foto: Grega Valančič/Sportida Proti Norvežanom je nastopil s kapetanskim trakom, navdušil občinstvo v hitrim zadetkom, ko je v deveti minuti izkoristil podajo Domna Črnigoja in zatresel mrežo gostov. ''Vesel sem za svoj zadetek, a ne pomeni kaj dosti, saj Slovenija ni zmagala,'' bi bil veliko bolj zadovoljen, če bi njegova reprezentanca pozdravila prvo zmago v ligi narodov, kot pa, da se je njegovo ime pojavilo na seznamu strelcev. Na jubilejnem 20. nastopu v državnem dresu je dosegel tretji zadetek, opravljal vlogo kapetana, že v ponedeljek pa bo drugače.

''Tam bo kapetan Jojo (Josip Iličić, ki proti Norveški ni smel igrati zaradi kazni, op. p.). On bo prevzel trak. Odlično je, da se vrne v ekipo, saj je neke vrste glava te ekipe. Če bi lahko nanj računali proti Norveški, bi bilo v naši igri več mirnosti. Je igralce, ki zna zadržati žogo. Zna narediti potezo več, zato ga je zelo dobro imeti v ekipi,'' je mladi zvezdnik kijevskega Dinama prepričan, da bi Slovenija ustvarila še boljši rezultat, če bi lahko v petek računala na pomoč Josipa Iličića, ki po vrnitvi na igrišča blesti v italijanskem prvenstvu.

Ne bi imel nič proti, če ostane Benedejčič

Igor Benedejčič opravlja vlogo začasnega selektorja, predsednik NZS Radenko Mijatović pa še išče kandidata, ki bi sedel na vroči stolček za daljši mandat. Foto: Grega Valančič/Sportida Verbič je proti Norveški izkusil prvo tekmo pod taktirko Igorja Benedejčiča. Primorec opravlja vlogo začasnega selektorja. Bi se lahko zgodila podobna zadeva kot pri madridskem Realu, ko je bele baletnike začasno prevzel Santiago Solari, a nato tako prerodil ekipo, da je vodstvo z njim sklenilo daljšo pogodbo?

''Igralci nismo informirani o tem, ali se bo selektor zamenjal ali ne. V to se ne spuščamo, ampak le skrbimo, da vsako tekmo, vsak trening opravimo stoodstotno. Če bo ostal Benedejčič, bo to odlično, saj se z njim dobro razumemo. Njegov trenerski štab dela za nas 24 ur na dan. Opravlja analize tekmeca in poskuša vnesti neki koncept igre v naše glave. Skupaj smo bili tri, štiri dni, a se že vidijo obrisi neke nove reprezentance. Je pa menjava generacij vedno težka,'' priznava Vojničan, ki ne skriva, da z začasnim selektorjem zelo dobro sodeluje.

Občinstvo, med katerimi so prevladovali mlajši ljubitelji nogometa, je prišlo na svoj račun v deveti minuti, ko je Verbič poskrbel za vodstvo Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Benedejčič je bil na selektorskem krstu zelo energičen. Kot da bi bil z dušo in telesom povsem predan ciljem reprezentance in njeni igri, je bil na nogah od prve do zadnje sekunde tekme. ''Res je bil aktiven ob igrišču. Na treningih je tudi takšen. Bodri nas skozi celo tekmo ali trening. Skupaj z drugimi trenerji poskuša izvleči iz nas najboljše, kar se da. To je lahko za nas le dobro,'' je podal pozitivno mnenje o sodelovanju s strelcem zgodovinskega zadetka, sploh prvega, doseženega v slovenskem dresu na mednarodnih tekmah.