Neverjetno, kaj je zgrešil poljski as #video

Dogaja se tudi najboljšim. Tako so razočarano zavzdihnili poljski navijači, ko na četrtkovi prijateljski tekmi, na kateri je Češka v Gdansku premagala Poljsko (1:0), kar niso mogli verjeti, kakšno priložnost je zapravil največji domači zvezdnik Robert Lewandowski. S tem se za napadalca Bayerna le še nadaljujejo stresni meseci, ki so se začeli po koncu prejšnje sezone.

Po koncu sezone 2017/18, v kateri je Bayern na krilih najboljšega strelca bundeslige Roberta Lewandowskega (dosegel je 29 zadetkov, najbližji zasledovalec Nemec Nils Petersen pa 15) z lahkoto postal nemški prvak, je za 30-letnega Poljaka nastopilo obdobje, v katerem ne more biti preveč zadovoljen z razpletom dogodkov.

V tej sezoni mu ni do smeha

V tej sezoni je v nemškem prvenstvu dosegel sedem zadetkov, na lestvici najboljših strelcev pa si deli šesto mesto. Foto: Reuters S Poljsko je neslavno pogorel na svetovnem prvenstvu v Rusiji in izpadel že po skupinskem delu, z Bayernom pod vodstvom vedno bolj kritiziranega Hrvata Nika Kovača po 11 krogih v nemškem prvenstvu zaseda šele peto mesto, za vodilno Borussio Dortmund pa zaostaja kar sedem točk, s Poljsko pa se je v ligi narodov vpisal v zgodovino kot prva izbrana vrsta, ki zapušča najmočnejšo ligo A. S tem se stresni dogodki v letu 2018 še niso končali.

Ko so se Poljaki v četrtek v prijateljskem dvoboju pomerili s sosedo Češko, so spravili navijače v slabo voljo, saj so na štadionu Energa v Gdansku izgubili z 0:1. Lewandowski, prvi zvezdnik reprezentanca in tudi kapetan, je zapravil najlepšo priložnost za izenačenje. V karieri je poskrbel za ničkoliko mojstrovin in atraktivnih golov, v četrtek pa dokazal, da je napadalec, ki že več let spada med najbolj cenjene v Evropi, sposoben zapraviti tudi tako imenovano smrtno priložnost. Z zgolj nekaj metrov bi moral žogo le preusmeriti v mrežo, a jo je zgrešil.

Kaj je v četrtek zapravil Robert Lewandowski?

Razočaranje je bilo veliko, ogled počasnega posnetka pa je razkril del odgovora na vprašanje, zakaj se je zvezdnik Bayerna osmešil pred praznimi češkimi vrati. "Skušal sem zadeti žogo, a je pred tem odskočila od tal. Če bi bil nekoliko nižje, bi jo lahko zadel. Skušal sem jo zadeti, a mi ni uspelo. Upam, da bom imel na dvobojih, ki štejejo za točke, več sreče," si je v pogovoru za poljski Super Express zaželel izkušeni napadalec.