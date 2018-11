Portugalci v Milanu brez Ronalda razočarali Italijane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petega kroga lige narodov je konec. V derbiju večera sta Italija in evropska prvakinja Portugalska v Milanu remizirala brez zadetkov, kar je rezultat, ki je šel na roke gostom. Slovenci so v petek v Stožicah remizirali z Norveško (1:1) in izgubili vse možnosti, da obstanejo v tretjem kakovostnem razredu.

V ligi A je bilo zanimivo predvsem v Milanu, kjer je Italija gostila evropsko prvakinjo Portugalsko, ki tudi tokrat igrala brez Cristiana Ronalda, in potrebovala zmago, da bi skočila na prvo mesto. Ni je dočakala, saj gledalci v Milanu niso videli zadetkov, čeprav je bila tekma zanimiva. To pomeni, da so si Portugalci že zagotovili prvo mesto v skupini.

V ligi B je Švedska z 1:0 zmagala v Turčijo in jo pahnila na rob prepada v ligo nižje. V tej skupini si je napredovanje že zagotovila vodilna Rusija.

V ligi C je Srbija v vročem sosedskem derbiju doma z 2:1 premagala Črno goro in se močno približala prvemu mestu. Pozneje je v isti skupini Romunija doma s 3:0 odpravila Litvo in ostala v igri za prvo mesto.

V tej ligi, a v drugi skupini, je Škotska visoko, s kar 4:0, zmagala v Albaniji.

V ligi D je Azerbajdžan pred domačimi navijači z 2:0 premagal Ferske otoke, medtem ko je Kosovo s kar 5:0 zmagalo na Malti.

Slovenci so remizirali z Norvežani, a pred več kot 10 tisoč gledalci v Stožicah izpadli v ligo D. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je izpadla v najslabšo ligo

V petek smo pogledovali predvsem proti Stožicah, kjer je Slovenija gostila Norveško in se skušala rešiti pred izpadom v najnižji evropski reprezentančni razred. Ni ji uspelo. Slovenija, ki jo je tokrat prvič vodil (začasni) selektor Igor Benedejčič sicer ni izgubila, a remi z 1:1 ni bil dovolj. Ciper je namreč z istim izidom remiziral proti Bolgariji in si že zagotovil obstanek krog pred koncem. Slovenija se seli v ligo D.

Slovenija je sicer nastopila v zelo spremenjeni postavi, manjkali so številni nosilci, kot so Josip Iličić, Bojan Jokić, Rene Krhin, Tim Matavž in še nekateri, zraven pa seveda ni bilo niti "zamrznjenega" reprezentanta Jana Oblaka, kot tudi ne Kevina Kampla, ki je pred kratkim šokiral z reprezentančno upokojitvijo.

V ligi A je Slovaška s 4:1 razbila Ukrajino, ki si je sicer že pred to tekmo zagotovila prvo mesto, medtem ko je Danska z 2:1 zmagala v Walesu in s tem tudi prvo mesto v svoji skupini.

V ligi D je Armenija s 6:2 zmagala v Gibraltarju, Makedonija pa z 2:0 v Liechtensteinu.

Branilec Tin Jedvaj je bil velik junak hrvaške zmage nad Španijo. Foto: Reuters

Nor drug polčas v Zagrebu

V četrtek je bilo v ligi A zanimivo predvsem v Zagrebu, kjer je Hrvaška po spektakularnem drugem polčasu, v katerem so gledalci videli kar pet golov, s 3:2 premagala Španijo. Junak zmage je bil branilec Bayerja Leverkusna Tin Jedvaj, ki je zabil dva gola.

Fotoutrinki s tekme v Zagrebu (foto: Morgan Kristan/Sportida):

Belgija je doma z 2:0 premagala Islandijo in na tretji tekmi prišla še do tretje zmage.

V ligi B je Bosna in Hercegovina z nesojenim slovenskim selektorjem Robertom Prosinečkim remizirala brez zadetkov na Dunaju proti Avstriji in si zagotovila prvo mesto v skupini in nastop na zaključnem turnirju.

V ligi C je Madžarska doma z 2:0 odpravila Estonijo, Grčija pa z 1:0 Finsko, a to ni bilo dovolj, da bi lahko Skandinavce prehitela na prvem mestu. Finci so si krog pred koncem zagotovili prvo mesto.

V najslabši, ligi D so z 1:1 remizirali Kazahstan in Latvija ter Andora in Gruzija. Belorusija je z 2:0 zmagala v Luksemburgu, Moldavija pa z 1:0 v San Marinu.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 5. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: