Igor Benedejčič: Rad bi ostal selektor, a ne verjamem, da bom

"Fantom nimam česa očitati. Dali so vse od sebe. Velika hvala tudi navijačem, ki so prišli v tako velikem številu," je po debiju v selektorski vlogi in remiju proti Norveški z 1:1, po katerem je Slovenija izpadla v najnižji, D razred lige narodov, povedal Igor Benedejčič. Spregovoril je tudi o tem, da želi ostati selektor po novembrskih tekmah.

Kar 10.254 navijačev si je ogledalo tekmo med Slovenijo in Norveško v Stožicah. Resda jih je bilo tako veliko tudi zaradi tega, ker so se na Nogometni zvezi Slovenije odločili, da precejšnji del vstopnic razdelijo med nadobudne nogometaše iz slovenskih klubov, a vseeno.

Vzdušje je bilo precej dobro in še toliko boljše zaradi tega, ker je Slovenija že na začetku tekme prišla do vodstva. Žal ga ni zadržala do konca. Norvežani so v 86. minuti prišli do izenačenja, ki je bilo, to je priznal tudi slovenski selektor, zasluženo.

Idealna priložnost, ki je niso izkoristili

"Tekmo smo začeli dobro in hitro prišli do prednosti, ki bi jo morali izkoristiti, a je nismo. Na koncu nas ni bilo na igrišču. Zakaj, ne vem, a treba si je upati in prevzemati odgovornost. Imeli smo idealno priložnost, ki pa je nismo izkoristili. Na koncu je Norveška zasluženo prišla do izenačenja," je povedal Igor Benedejčič, ki je bil sproščen, a govoril zelo odločno in, zdi se, tudi premišljeno.

"Rad bi se zahvalil tudi navijačem, da so prišli v tako velikem številu. To nam veliko pomeni. Predvsem pa to, da so bili z nami do konca. Kapo dol, bi rekel," je povedal Primorec, ki je bil pomočnik prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča, potem pa, ker se prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović še ni uspel dogovoriti z Matjažem Kekom ali katerim drugim kandidatom, na novembrskih tekmah dočakal priložnost, da v vlogi selektorja nastopi tudi sam.

Med tekmo je bil ob igrišču precej živčen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mogoče bi moral biti drugačen, a tak pač je

Ob selektorskem debiju je ob igrišču deloval zelo odločno in dajal vtis, da "igra" tekmo. Vseskozi je ob avt liniji hodil gor in dol, zaradi tega ga je nekajkrat "za ušesa" povlekel tudi četrti sodnik, ki skrbi za red ob igrišču.

"Tak sem. To je v moji naravi. Morda bi se moral včasih malce brzdati, a vloga selektorja je velika čast, zato sem bil povsem v tekmi. Lahko rečem, da si bom to tekmo zapomnil za vedno. To je velika čast," je povedal Primorec, sicer strelec zgodovinskega prvega zadetka daljnega leta 1992.

Slovenija potrebuje nekoga, ki bo ime

Selektor bo zagotovo še v ponedeljek, ko bo Slovenija v zadnji tekmi lige narodov gostovala v Bolgariji. Kdo bo najbolj vroč trenerski stolček v slovenskem športu zasedel pozneje, za zdaj še ni znano. Se spogleduje z idejo, da bi bil to on?

"Ne verjamem, da bom. Morda kdaj pozneje, a zdaj reprezentanca potrebuje selektorja, ki ima morda neko ime. Da boste tudi vsi vi pozitivni. Na predsedniku pa je, da se odloči. Sam bi bil rad selektor, a mislim, da v tem trenutku možnosti za kaj takega ni. Morda v prihodnosti," je iskreno povedal Benedejčič, ki je še pred tem dejal, da je zdajšnja zasedba zelo neizkušena in kot taka potrebuje čas.

Pohvalil je navijače, ki jih je bilo tokrat v Stožicah zaradi odločitve NZS presenetljivo veliko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni lagal. Enajsterica, ki je ob zelo oslabljeni slovenski zasedbi pritekla na igrišče na deveti medsebojni tekmi z Norvežani, je skupaj zbrala vsega 122 nastopov, kar v povprečju znese komaj 11 nastopov na igralca.

"To je dejstvo. Tukaj je nekaj igralcev, ki imajo komaj kaj nastopov. Kapetan Benjamin Verbič jih ima 19. Te fantje so proti odlični Norveški, ki že leto in pol gradi reprezentanco, prišli do pozitivnega izida. Zaradi tega si zaslužijo čestitke. Res je, da nekateri med njimi dobro igrajo v klubih, a v reprezentanci je drugače. Tudi zaradi tega sem zelo vesel, ker so nas navijači podprli. Zaradi tega so bili lahko fantje nekoliko bolj sproščeni," je še povedal selektor.

Želel bi si, da bi si več upali

"Bi si pa želel, da bi si več upali. Mislim, da je tokrat šepalo predvsem na sredini igrišča. Premalo smo si upali, premalo smo pritiskali. Zvezna vrsta pa je na koncu srce vsake ekipe. Lahko pa vseeno fante pohvalim za trud, ki so ga pokazali. Dali so vse od sebe. Očitati jim ne morem ničesar," je nogometaše pohvalil 49-letni trener.

"Niso pa v situaciji, da bi bili sproščeni. Po nizu negativnih rezultatov so v krču. Drugače niti ne more biti. Ko si v takem položaju, težko pričakuješ neko fantastično igro," je dodal.

Slovenija, ki je izgubila vse možnosti za obstanek v C ligi narodov, bo v ponedeljek gostovala v Sofiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj ga v ponedeljek čaka še tekma v Sofiji, kjer se v reprezentanco vrača tokrat kaznovani Josip Iličić. Po petkovem večeru je jasno, da je Slovenija možnost, da ne bi izpadla v najslabši razred evropskega reprezentančnega nogometa, že izgubila. To spremeni načrte za tekmo z Bolgari?

"Ne. Tudi tja gremo po zmago. Vrača se Iličić, ki je nekaj več. Z vsem spoštovanjem do preostalih nogometašev, ampak on je tisti, ki nas lahko povleče naprej. Podpisal bi, da bi, če bi danes v ekipi imeli tudi njega, zmagali. Ob tem, ko smo vodili z 1:0, prav gotovo. V to sem prepričan," je odločno govoril Benedejčič in za konec nekaj besed namenil še dejstvu, da se Slovenija, ki je bila v svoji skupini C lige narodov nosilka, krog pred koncem tekmovanja seli v razred D.

To ni tragedija

"Za uspehe in neuspehe je odgovorna celotna ekipa, celoten strokovni štab. Bil sem del te ekipe od samega začetka lige narodov, zato čutim del odgovornosti. Naši cilji so bili višji. Ni pa to tragedija za slovenski nogomet. Imamo dobro reprezentanco. Moramo potrpežljivo delati, poslušati kritike, ki so pogosto upravičene in upati na boljše čase," je druženje s sedmo silo zaključil selektor Benedejčič.