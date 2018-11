Slovenija je izpadla v evropsko nogometno klet

Kar precej polne so bile Stožice tokrat, zbralo se je več kot deset tisoč gledalcev, a ne zaradi tega, ker bi se slovenski navijači, ki so bili v zadnjem času pogosto razočarani, kar naenkrat prebudili optimistični in začeli drveti na tekme slovenske nogometne reprezentance. Na Nogometni zvezi Slovenije so se pred zagato, ki bi jo prinesle prazne tribune največjega slovenskega štadiona, rešili tako, da so vstopnice razdelili med nadobudne slovenske nogometaše. Pametno, nov, že deveti obračun Slovenije in Norveške, je tako minil v pravem vzdušju.

Veliko sprememb, ki so poskrbele za zelo neizkušeno postavo

Na igrišču smo v primerjavi z zadnjo tekmo, ki jo je odigrala Slovenija, videli zelo veliko sprememb. V primerjavi s tekmo proti Cipru, ki je bila zadnja Tomaža Kavčiča v vlogi selektorja, smo jih videli kar šest. Mesto v začetni enajsterici so zadržali le Miha Zajc, Domen Črnigoj, Miha Mevlja, Vid Belec in Nejc Skubic. V njej se je, zanimivo, znašel Amir Dervišević, ki je zadnje tekme Maribora začenjal na klopi.

Amir Dervišević je tokrat igral od prve minute in se izkazal z nekaj nevarnimi podajami. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ekipa, v kateri je iz takšnih in drugačnih razlogov manjkalo skorajda vse najboljše, kar ponuja slovenski nogomet, je bila zelo mlada. V povprečju so nogometaši, ki so zaigrali od prve minute proti Norveški, odigrali skorajda natanko enajst tekem.

Daleč najbolj izkušen je bil s 25 nastopi povratnik v izbrano vrsto Andraž Struna, ki se je iz desnega spet transformiral v levega bočnega branilca in bil vpoklican naknadno zaradi poškodbe kapetana Bojana Jokića.

Uglajeni Aleksander Čeferin na tribunah, živčni Igor Benedejčič ob igrišču

S tribun je v družbi svojega naslednika na vrhu NZS Radenka Mijatovića slovenske "mladince" spremljal tudi Aleksander Čeferin. Predsednik Uefe je skok v Slovenijo, ki si ga privošči skoraj vsak konec tedna, izkoristil za ogled slovenske reprezentance in Stožice počastil z visokim obiskom.

Slovenci so se borili, a jim spet ni uspelo premagati Norvežanov. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je tokrat s klopi vodil Igor Benedejčič, ki je postal še osmi selektor v zgodovini Slovenije. Koliko časa bo še, bomo videli, a Koprčan je nalogo vzel zelo resno in bil od prve do zadnje minute "v igri". Poskakoval je ob igrišču, nemalokrat prestopil mejo zanj označenega prostora in se enkrat skorajda zabil v stranskega sodnika, ki je tekel gor in dol. Zaradi tega si je prislužil tudi opomin četrtega sodnika, a bolj kot to ga je zagotovo zanimalo, kaj se je dogajalo na igrišče.

Novopečeni (začasni) kapetan je poskrbel za vodstvo

Tam v uvodnih minutah nismo videli nič preveč zanimivega, potem pa sta v deveti minuti Benjamin Verbič, na katerega je kapetanski trak očitno vplival blagodejno, in Črnigoj izpeljala sijajno akciji, po kateri se je Slovenija razveselila vodstva. Verbič je lepo stekel v globino, Črnigoj ga je sijajno zaposlil, nogometaš kijevskega Dinama pa je žogo lepo sprejel in jo z drugim dotikom preusmeril v daljši vratarjev kot. Slovenija 1, Norveška 0, slovenski kapetan pa je po dveh golih v klubskem dresu zadel še na tretji tekmi v nizu.

Benjamin Verbič je Slovenijo popeljal v vodstvo iz prve priložnosti, ki jo je imela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potem so pobudo prevzeli gostje, a so se borbeni in dobro organizirani Slovenci uspešno branili. Vse do obdobja do 30. minute jim je to uspevalo sijajno, Norvežani niso bili nevarni, potem pa so se stvari malce zapletli, a so nogometaši v belih dresih "preživeli." Komaj, a so.

Najprej je v 31. minuti po predložku z leve strani z glavo meril Omar Elabdellaousi in že premagal Belca, a je nato žogo na golovi črti ustavil Aljaž Struna, ko se je v nadaljevanju akcije odbila od vratnice, pa še Mevlja. Norvežani so zahtevali gol, a je sodnik za vrati odmahnil z roko in se odločil pravilno.

Že dve minuti pozneje je nepazljivost v slovenski obrambi skorajda izkoristil še en "kleni" Norvežan Mohamed Elyounoussi, a z desetih metrov meril mimo gola. Izjemna priložnost za gol je splavala po vodi.

To je bilo v prvem delu igre tudi vse. Do odhoda na polčas, na katerega so nogometaši Slovenije po dolgem času odšli z vodstvom, se izd ni spremenil.

Norvežani so bili precej bolj konkretni, a so le enkrat zadeli. Foto: Grega Valančič/Sportida

V igro je vstopil tudi "zvezdnik" madridskega Reala

V uvodnih minutah drugega polčasa smo videli šahovsko igro na sredini igrišča, v 57. minuti pa je slovenski selektor že prvič menjal. Črnigoja, ki je pred tem v prvem polčasu enkrat obležal na igrišču, je zamenjal Roman Bezjak. Z 26 nastopi najizkušenejši slovenski reprezentant je na igrišče vstopil nekaj trenutkov za tem, ko je nanj pritekel tudi Martin Odeegard. Nogometaš, ki so ga pred leti označili za najbolj nadarjenega na svetu, danes pa je član madridskega Reala, posojen v nizozemski Vitesse iz Arnhema.

Prav ta nogometaš, ki je na sceni že dolgo časa, a je še vedno star vsega 19 let, je v 71. minuti prišel do strela z 18 metrov in dodobra namučil Belca, ki pa se je tokrat izkazal in žogo zbil v kot. Dve minuti za tem je Dervišević izvajal prosti strel in poslal žogo pred vrata Norvežanov, pred katerimi je z glavo zadel Robert Berić, ki je na igrišče prišel malce pred tem. Slovenci so se veselili kar nekaj časa, a so spregledali stranskega sodnika, ki je držal zastavico visoko v zraku. Gol ni veljal, ostalo je pri vodstvu Slovencev z 1:0.

Norvežani so do izenačenja prišli v 86. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nepazljivost, ki je Slovence stala zmage

V 78. minuti je imela Slovenija na levi strani z roba kazenskega prostora na voljo prosti strel. K žogi je pristopil Dervišević, a ni meril dovolj dobro. Nastreljal je norveški obrambni zid in iztržil le kot. V 81. minuti je bilo vroče na drugo strani. Z desne strani je do strela v kazenskem prostoru prišel Markus Henriksen in udaril močno, a se je Belec spet izkazal in žogo odbil v kot.

V 86. minuti so gostje izenačili. Po prostem strelu je pred golom Slovenije sam ostal rezervist Bjorn Johnsen in z glavo zadel za 1:1. Zasluženo, saj so bili Norvežani precej nevarnejši. Razmerje strelov je bilo 16:4 za goste. To je bil, kot se je izkazalo pozneje, tudi končni izid, po katerem je jasno, da je Slovenija v devetem poizkusu šele tretjič ostala neporažena na tekmah proti Norvežanom (šest porazov, dva remija in zmaga).

Slovenci se selijo v najnižji razred evropskega reprezentančnega nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slaba novica, ki je prišla s Cipra

Jasno pa je tudi to, da se krog pred koncem tekmovanja seli v najslabši, D razred lige narodov. V evropsko nogometno klet, v kateri se bo družila z Malto, Liechtensteinom, Gibraltarjem in podobnimi "velesilami". Ciper in Bolgarija sta namreč v Limassol remizirala z 1:1, kar pomeni, da Slovenci v zadnjem krogu, ko bodo v ponedeljek gostovali v Sofiji, nimajo več možnosti, da se premaknejo z zadnjega mesta v svoji skupini. Ciper, ki je na tretjem mestu, ima tri točke več in boljši izkupiček z medsebojnih tekem.



Fotogalerija s tekme Slovenija : Norveška, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 1

Stadion Stožice, gledalcev 10.254, sodniki: Buquet, Debart in Pacelli (vsi Francija).



Strelca: 1:0 Verbič (9.), 1:1 Johnsen (85.).



Slovenija: Belec, An. Struna, Mevlja, Al. Struna, Skubic, Dervišević, Rotman, Verbič, Črnigoj (od 58. Bezjak), Zajc (od 69. Berić), Šporar (od 84. Bijol).



Norveška: Jarstein, Aleesami, Rosted, Nordtveit, Elabdellaoui, M. Elyounoussi, Henriksen, Selnaes, Johansen (od 57. Odegaard), T. Elyounoussi (od 62. Johnsen), Kamara (od 75. Soerloth).



Rumeni kartoni: Rotman; Rosted, Jarstein.



Rdeči karton: /.



STA