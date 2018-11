Hrvaški zvezdnik po veliki zmagi jezno okrcal Špance

Ko je Hrvaška pred dvema mesecema v Elcheju doživela najhujši poraz v zgodovini in jo je Španija ponižala s 6:0, so bili svetovni podprvaki pribiti na sramotilni steber. Dva meseca pozneje, po remiju brez zadetkov na zaradi kazni prazni reški Rujevici proti Angliji (0:0) in veliki zmagi nad Španijo (3:2) v Zagrebu, kjer je mladi branilec Tin Jedvaj odločil zmagovalca globoko v sodnikovem podaljšku, je v četrti skupini lige A v ligi narodov vse drugače.

Hrvaška ima odprto pot do napredovanja, Španija pa je zapravila še drugo zaključno žogico (prejšnji mesec je doma izgubila z Anglijo z 1:3) za napredovanje v play-off elitne druščine lige narodov.

Fotogalerija tekme v Zagrebu, fotograf Morgan Kristan/Sportida:

Lovren: Očitno mislijo, da so nekaj več od nas, a niso

Dejan Lovren ni skrival ogorčenosti nad obnašanjem Špancev. Foto: Reuters Hrvaški navijači so si po dramatični zmagi dali duška, med tistimi, ki so prvo zmago v ligi narodov doživeli najbolj čustveno, pa je izstopal Dejan Lovren. Gostom je sporočil marsikaj, a v precej negativnem tonu.

"Zmotila me je bahavost Špancev. Na igrišču so nekulturni. Ko so nas premagali s 6:0, smo jih po tekmi pozdravili. Doživeli smo sramoto, a smo jim pokazali, kaj je fair-play. Oni pa so po porazu v Zagrebu zapustili zelenico brez pozdrava. Le Morata nam je čestital, njegovi soigralci pa se niso predstavili v pozitivni luči. Česa takšnega še nisem doživel, zato nam je ta zmaga še toliko ljubša. Odigral sem že veliko tekem, a nisem še doživel, da bi nekdo pokazal tekmecu tako malo spoštovanja, kot so ga Španci. Očitno mislijo, da so nekaj več od nas, a smo jim pokazali, da niso. In ne bodo,'' je po sladki zmagi, ki ohranja Hrvaško v boju za napredovanje, povedal 29-letni Lovren.

Branilec Liverpoola, ki je letos odigral dva velika finala (lige prvakov in SP 2018) in obakrat ostal praznih rok, je bil tako razočaran nad odnosom španskih zvezdnikov, da je ogorčenje delil na Instagramu in kapetanu Španije ter madridskega Reala Sergiu Ramosu, s katerim se je v zadnjem času spustil v javne polemike, sporočil, da so bahate pi…

Sploh ga ni še videl, da bi kdaj zadel na treningu

Svetovni podprvaki so v 93. minuti poskrbeli za veliko navdušenje v Zagrebu. Foto: Reuters Po veliki zmagi so srebrni junaki iz Rusije izrazili željo, da bi Hrvaška v kratkem postala bogatejša za nov, moderen in udoben štadion, vse, kar Maksimir kljub nekaterim kozmetičnim popravkom ne ponuja. Sploh v primeru, če dežuje. V četrtek na srečo 32.500 navijačev, ki so pravočasno kupili vstopnico, ni deževalo. Je pa deževalo nekaj drugega. V drugem polčasu, ki je bil tako dinamičen, da je dvoboj potekal v vrhunskem ritmu, so deževali zadetki. Hrvaška je dvakrat zapravila vodstvo (1:0 in 2:1), v tretje pa se ji je le izšlo. Čeprav bi se lahko jeziček na tehtnici obrnil tudi v prid gostov, ki so pred hrvaškimi vrati zapravili še kup zrelih priložnosti, so se na koncu veselili svetovni podprvaki.

Zmagali so s 3:2, junak srečanja pa je postal dvakratni strelec Tin Jedvaj. Mladi branilec, nekdanji soigralec Kevina Kampla pri Bayerju iz Leverkusna, je v 17. nastopu prebil strelski led. ''Zelo sem vesel zanj. V življenju sploh še nisem videl, da bi kdaj zadel na treningu,'' je 22-letnega soigralca pohvalil Lovren. ''Čestital bi vsem soigralcem. V drugem polčasu smo se morali odpreti in napadati zmago, na koncu pa se nam je to obrestovalo. Zdaj odhajamo v Anglijo polni samozavesti. Želimo še enkrat zmagati,'' je dejal 22-letni Jedvaj, ki ni prvič dosegel dveh zadetkov na eni tekmi.

Branilec Bayerja iz Leverkusna je v 17. nastopu za hrvaško izbrano vrsto dosegel prva zadetka. Foto: Reuters

To je storil že v nemški bundesligi, a je prisotne novinarje nasmejal s pojasnilom: ''Dvakrat sem že zadel na tekmi, a sem za Bayern dosegel gol in avtogol,'' je bil dobro razpoložen nekdanji branilec zagrebškega Dinama.

Maksimir doživel še drugo veliko slavje, Rakitić vprašljiv za Wembley Španci po dramatičnem porazu niso skrivali razočaranja. Foto: Reuters Štadion Maksimir je tako še drugič v tem mesecu pozdravil veliko zmago. Najprej je zagrebški Dinamo tudi s pomočjo slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića, ki ga danes čaka spopad lige narodov proti Norveški, premagal Spartak iz Trnave (3:1) in si že dva kroga pred koncem skupinskega dela lige Europa priigral nastop v izločilnem delu, s tem pa odpravil 49-letno prekletstvo evropskih pomladi brez zagrebškega kluba, v četrtek pa so ''srebrni junaki'' iz Moskve z zmago nad močno Španijo dokazali, da so kljub odhodu Maria Mandžukića, Danijela Subašića in Vedrana Ćorluke še vedno sposobni premagovati najboljše na svetu. Za edino slabo novico večera, ki je pretresla hrvaški tabor, je poskrbel Ivan Rakitić. Zvezdnik Barcelone je moral sredi drugega polčasa zaradi poškodbe stegenske mišice zapustiti igro, tako da je njegov nastop na Wembleyju pod velikim vprašajem.

Enrique: Zasluženo smo izgubili

Lusi Enrique je v ligi narodov izgubil še drugič zapored, a Španija ostaja na prvem mestu četrte skupine lige A. Foto: Reuters Španska reprezentanca je na Maksimirju dvakrat izenačila, v tretje pa ji ni več uspelo, saj ji je v sodnikovem podaljšku zmanjkalo časa.

''Žal nam je, a smo zasluženo izgubili, saj nismo dobro vstopili v tekmo in si v prvem polčasu nismo priigrali veliko priložnosti za zadetek. V drugem delu smo bili boljši, imeli še nekaj izrazitih priložnosti, a moramo vedeti, da igramo v skupini z dvema izmed štirih najboljših reprezentanc sveta (Hrvaška je bila 2., Anglija pa 4. na SP 2018), ki pa imata že uigrani ekipi, mi pa šele uvajamo nove igralce in imamo še veliko prostora za napredek. Naš glavni cilj je SP 2022,'' je po bolečem porazu, drugem zaporednem v ligi narodov, povedal španski selektor Lus Enrique.

V nedeljo bo navijal za remi na Wembleyju, saj bi v tem primeru Španija zadržala vodilni položaj in napredovala v play-off.

Vrhunci srečanja v Zagrebu:

Ramos postal evropski rekorder Sergio Ramos je evropski strelski rekorder med branilci. Foto: Reuters Španski kapetan Sergio Ramos je zadel v polno z bele točke, na katero je pokazal beloruski sodnik po igranju Šimeta Vrsaljka z roko v svojem kazenskem prostoru. Ramos je dosegel že 17. zadetek za špansko reprezentanco, s čimer se je na večni lestvici strelcev, ki igrajo na obrambnem položaju, zavihtel na evropski vrh. Prehitel je Francoza Laurenta Blanca (16). Na tej lestvici je visoko tudi nekdanji slovenski kapetan Boštjan Cesar, ki je v zgodovini dosegel deset zadetkov in si na lestvici najboljših strelcev Slovenije deli visoko šesto mesto s Timom Matavžem. Španski športni dnevnik Marca je postregel s podatkom, da za svetovnega strelskega rekorderja med branilci še vedno velja Daniel Passarella (22 zadetkov).

Matematika na Wembleyju ponuja marsikaj

Wembley bo v nedeljo na tekmi med Anglijo in Hrvaško poln do zadnjega kotička. Foto: Reuters Pred nedeljsko tekmo, ki se bo na razprodanem Wembleyju (90 tisoč gledalcev) začela ob 15. uri, so možni vsi scenariji. Prvega mesta, s tem pa tudi sodelovanja na zaključnem turnirju četverice, na katerem se bo podeljevala lovorika, se lahko dokopljejo še vsi. Anglija bo najboljša, če bo premagala Hrvaško, Španija bo prva, če se bo dvoboj med tremi levi in kockastimi na Otoku končal z remijem, Hrvaška pa se bo prebila na vrh lestvice, če bo ugnala Angleže.

Če so v boju za naslov zmagovalca četrte skupine lige A še vse tri udeleženke, pa je pred zadnjo tekmo jasno, da si je Španija že zagotovila obstanek med druščino najboljših. Zadnjeuvrščena reprezentanca se bo po koncu skupinskega dela poslovila od elite in izpadla v ligo B. Hrvaška se lahko zadnjemu mestu izogne, če bo premagala Anglijo ali pa z njo remizirala, a le v primeru, če bo vsak enkrat zatresla mrežo Jordana Pickforda (1:1, 2:2, 3:3 …). Če pa bo izgubila ali pa remizirala brez zadetkov (0:0), bo zaradi slabše skupne razlike v zadetkih (Hrvaška in Anglija sta na Reki remizirali z 0:0) ostala na zadnjem mestu. V nedeljo se torej v Londonu obeta spektakel, ki ga bodo zavzeto spremljali navijači Anglije, Hrvaške, a tudi Španije.