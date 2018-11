Slovenija z novim kapetanom, bo imela tudi novega vratarja?

Začasni selektor Igor Benedejčič bo sicer imel na voljo znova precej okrnjeno zasedbo, ob tistih, ki so že prej manjkali, je v reprezentanco zapustil še poškodovani Domen Črnigoj, malce pred tem pa zaradi podobnih razlogov tudi Andraž Šporar in Aljaž Ivačič.

Toda to ne spremeni želje v slovenskem taboru. "Igramo proti reprezentanci, ki ima deset točk v skupini, bori se za prvo mesto, se pravi, da je kakovostna. Spoštujemo jo, mi smo izven vseh kombinacij, ampak imamo obvezo do navijačev v Sloveniji, da igramo motivirano in poskušamo zmagati," je na novinarski konferenci dejal Benedejčič, ki pravi, da spremembe v ekipi bodo v primerjavi s tekmo z Norveško, ni pa izdal, katere.

Vidu Belcu zaupa, a se bo še pogovoril o tem

Se bo Vid Belec preselil na klop? Foto: Vid Ponikvar Zagotovo bo zaigral drugi napadalec namesto poškodovanega Šporarja, spremembe pa niso izključene niti v preostalih linijah ekipe, vključno z vratarjem. "Vidu Belcu popolnoma zaupam, a se bomo danes še pogovorili o tem," pravi Benedejčič in tako namiguje tudi na morebiten nastop Matica Kotnika.

Slovenski strateg bo v začetno postavo zagotovo poslal povratnika po kazni Josipa Iličića, ki bo tudi prevzel kapetansko vlogo, a kot pravi, ne smejo zahtevati, da bo sam rešil tekmo, ampak da lahko razigra soigralce. "To mi pomeni veliko, a če tega na igrišču ne pokažeš, potem ni od tega nič," glede kapetanstva pravi Iličić.

Josip Iličić: Moramo odigrati konkretno tekmo

Sicer pa poudarja, da je težko govoriti o pričakovanjih, saj niso več v igri za obstanek. "Smo pa profesionalci, vemo, zakaj delamo. Moramo odigrati eno konkretno tekmo. Želimo si zmago in to je naš cilj. Moramo igrati, napredovati, saj so pomembne kvalifikacije za EP 2020, ki prihajajo. Sploh ti fantje, ki so v krču, naj pokažejo, kaj znajo. Verjamem, da bomo zmagali," je odločen Iličić, ki je ob odsotnosti Bojana Jokića začasni kapetanski trak prevzel od Benjamina Verbiča.

Josip Iličić se vrača po kazni in bo tokrat nosil kapetanski trak. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenija sicer proti Bolgariji na treh medsebojnih tekmah še ni zmagala. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 so Bolgari zmagali s 3:0 in 2:0, na prvi tekmi lige narodov v Ljubljani pa z 2:1.

Bolgarija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 48., Slovenija pa 62. Kot pravi Iličić, je njihova največja vrlina ekipni duh, kar je včasih krasilo tudi slovensko vrsto. Kljub vsemu pa pravi, da je premagljiva.

"Mislim, da je vsaka ekipa v tej skupini premagljiva. Proti Bolgariji smo izgubili, čeprav smo igrali dobro. Ne smemo se bati nikogar. Moramo biti sproščeni, samo tako lahko napredujemo. Vemo, da se je naredila selekcija, zamenjalo se je nekaj igralcev, a se je treba iz tekme v tekmo dokazovati," še meni ena glavnih violin italijanske Atalante in glavna slovenske reprezentance.

Tekma bo na stadionu Vasil Levski, ki sprejme 44.000 ljudi, a v ponedeljek naj bi bila zasedena zgolj peščica kapacitete, tudi zaradi napovedanega slabega vremena.

Preberite še: