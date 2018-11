Bolgarski posebnež, ki mu ni enakega v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v Sofiji sklenila nastope v ligi narodov in skušala za slovo okusiti slast prve zmage. Izbranci Igorja Benedejčiča bodo med vratnicama gostiteljev, ki se v četrti skupini lige C z Norvežani potegujejo za prvo mesto in napredovanje v play-off, naleteli na posebneža. To je 42-letni vratar Georgi Petkov, ki se je v četrtek vpisal v zgodovino evropskega nogometa.

Dvoboj lige narodov med Bolgarijo in Slovenijo se bo na štadionu Vasil Levski, kjer domuje Levski Slaviše Stojanovića, začel danes ob 20.45.

Bolgarski nogomet v tem stoletju ne more biti preveč zadovoljen z rezultati. Država, ki je bila leta 1994 po zaslugi Hrista Stojčkova, Krasimirja Balakova in druščine ena največjih svetovnih nogometnih senzacij, ni nastopila na velikem tekmovanju že 14 let. Nazadnje se je udeležila Eura 2004, kar je za državo z okrog sedmimi milijoni prebivalcev veliko razočaranje.

Slovenci po maščevanje za poraz v Stožicah

Slovenija je 6. septembra izgubila proti Bolgariji. To je bil zadnji nastop Kevina Kampla v slovenskem dresu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav so od časa do časa na površje priplavali zvezdniki mednarodnega formata, zadnji je bil napadalec Dimitar Berbatov, se Bolgarija ni znala odlepiti od evropskega povprečja.

Morda bo kaj drugače po ligi narodov, v kateri je Bolgarija ostala v boju za prvo mesto do zadnjega kroga. Za zdaj je na vrhu izenačena z Norveško, danes pa se bo v Sofiji ob 20.45 udarila s Slovenijo, ki se bo po koncu tekmovanja preselila v skupino najslabših reprezentanc v Evropi.

Najstarejši Evropejec vseh časov je Grk Absolutni rekord v najstarejšem nastopu v državnem dresu za evropsko reprezentanco nosi Grk Giorgos Koudas. Nekdanji ofenzivni zvezni igralec Paoka iz Soluna si je prislužil vzdevek Aleksander Veliki. Leta 1995 je zaigral na prijateljski tekmi za izbrano vrsto proti ZR Jugoslaviji, ko je bil star že 48 let. To je bil njegov zadnji nastop in slovo od dresa. Aktualni predsednik Liberije George Weah je še zadnjič oblekel državni dres pri 51 letih! Foto: Reuters Njegov starostni rekord je pred tremi meseci porušil legendarni napadalec George Weah, ko je nastopil proti Nigeriji, nato pa so upokojili njegov dres s številko 14. Weah je nastopil kot aktualni predsednik Liberije.

Zanj ni to nič nenavadnega

Georgi Petkov je poleti postal najstarejši Bolgar, ki je zaigral na evropskem klubskem srečanju. S Slavio je najprej v kvalifikacijah za ligo Europa izločil finski Ilves, nato pa po dveh porazih izpadel proti splitskemu Hajduku. Foto: Reuters V želji, da bi Bolgarija še drugič letos premagala Slovenijo - uspešna je bila že pred dvema mesecema v Stožicah (2:1) -, ji bo pomagal tudi evropski rekorder.

Ko se je Bolgarija v četrtek komaj rešila na Cipru in osvojila točko po zadetku Nikolaja Dimitrova z bele točke, doseženem v predzadnji minuti rednega dela (1:1), je v njenih vratih stal zelo izkušeni vratar. To je bil 42-letni Georgi Petkov, vratar sofijske Slavie.

Pred tem je nazadnje branil za Bolgarijo leta 2009, nato pa se po devetletnem premoru vrnil in ponovno oblekel državni dres. Ko je branil na Cipru, je bil star 42 let, osem mesecev in dva dneva, s tem pa je postavil nov evropski rekord. Postal je najstarejši vratar evropske reprezentance, ki je nastopil na uradni tekmi, ki šteje za točke.

"To ni nekaj nenavadnega, ampak nekaj povsem običajnega. Že dolgo ponavljam, da sem vedno pripravljen za nastop v izbrani vrsti," je po rekordnem dosežku dejal čuvaj mreže, ki je za svoja leta tako dobro pripravljen, da bi lahko branil tudi danes. Če se bo to uresničilo - o tem bo odločal njegov selektor Petar Hubčev -, bo popravil lasten rekord in ga "izboljšal" še za tri dni.

Od Sorčana starejši kar 20 let

Od prvega vratarja Slovenije Vida Belca je starejši 14 let, od njegovega stanovskega kolega Grege Sorčana, ki se je naknadno pridružil izbrani vrsti po poškodbi Aljaža Ivačiča, pa kar okroglih 20 let.

Ko je Bolgarija leta 2007 gostovala v kvalifikacijah za EP 2008 in zmagala v Celju z 2:0, je Petkov sedel na klopi za rezervne igralce. Za Bolgarijo je v reprezentanci debitiral že leta 1998, do danes pa zbral 17 nastopov. Foto: Reuters

Starejši je tudi od neuničljivega Jasmina Handanovića, dolgoletnega prvokategornika Maribora in najstarejšega vratarja 1. SNL. Za slabi dve leti.

Slovenija se tako lahko pohvali z dvema izmed (naj)boljših vratarjev v Evropi, to sta Jan Oblak (Atletico) in Samir Handanović (Inter), ki pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne igrata za reprezentanco. Bolgarija lahko o vratarjih takšnega kova le sanja, se pa lahko v nasprotju s Slovenijo pohvali z najstarejšim v Evropi, ki bi lahko danes postavil nov mejnik.