Veliko srce nizozemskega junaka, ki je tolažil sodnika in pomagal deklici #video

Nogometaši Nizozemske so dosegli velik uspeh. Na gostovanju v Nemčiji so po zaostanku z 0:2 vstali od mrtvih, ostali neporaženi (2:2) in po zaslugi nove točke v zahtevni skupini s Francijo in Nemčijo osvojili prvo mesto. Junak srečanja je postal kapetan Virgil van Dijk, ki je izenačil v izdihljajih srečanja, po njem pa poskrbel še za ganljivo potezo, ki je po spletu hitro zaokrožila po svetu.

Nogometna reprezentanca Nizozemske je poskrbela za enega izmed vrhuncev novonastale lige narodov. Tulipani, ki so v zadnjih letih padli v krizo in ostali brez nastopov na EP 2016 in SP 2018, so se v prvi skupini lige A znašli z zadnjima svetovnima prvakoma, a se niso ustrašili izziva. Na lestvici so prehiteli tako Francijo kot Nemčijo, prvo mesto pa so si priigrali dobesedno v zadnjih sekundah.

Nemci zapravili visoko prednost

Elfu se je nasmihala prva zmaga, a je zapravil vodstvo z 2:0. Foto: Reuters Pred zadnjim krogom, ko je bilo že jasno, da bo elf zapustil elitni razred lige narodov ter podobno kot Hrvaška, Islandija in Poljska padel v skupino B, so Nizozemci za zagotovitev prvega mesta potrebovali vsaj točko. Gostovali so v Nemčiji, a se kmalu znašli v ogromnih težavah. Timo Werner in Leroy Sane sta hitro zadela v polno, Nemci pa so po 20 minutah že vodili z 2:0. Nasmihala se jim je prva, hkrati pa tudi častna zmaga v ligi narodov.

Rezultat se v Gelsenkirchnu ni spreminjal vse do 85. minute, ko je nekdanji znanec NK Maribor Quincy Promes, ki se je poleti iz moskovskega Spartaka preselil k Sevilli, znižal na 1:2. Izbranci Ronalda Koemana so šli na vse ali nič, prav ob izteku rednega dela pa dočakali nagrado. Kapetan Virgil van Dijk je v izdihljajih dramatičnega dvoboja izenačil na 2:2 in poskrbel za veliko veselje nizozemskih privržencev, ki so v zadnjih letih doživeli številna razočaranja.

Romunski sodnik se je zlomil in padel v jok

Tekma se je končala brez zmagovalca, nato pa je sledil ganljiv prizor, ki je hitro zaokrožil po spletu. Nizozemski junak van Dijk je stopil do sodnika Ovidia Hatedana in mu čestital za sojenje, romunski delivec pravice pa ni mogel zadržati čustev in zajokal. Branilec Liverpoola ga je objel in potolažil. Zakaj je sodnik potočil solze?

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO — AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) November 19, 2018

"Po tekmi sem pozdravil sodnika in ga vprašal, kako se počutil. Pojasnil mi je, da slabo, saj mu je pred kratkim umrla mati. Zlomil se je in padel v jok. Objel sem ga in čestital za sojenje. Zaželel sem mu, da si čim prej povrne moči. Vem, da nisem naredil veliko, a upam, da sem mu vsaj malce pomagal," je po sladkem remiju v Nemčiji dejal nizozemski kapetan.

Odkar je nekdanji zvezdnik Southamptona, za katerega je Liverpool odštel 85 milijonov, tako da je postal najdražji branilec vseh časov, kapetan tulipanov, so nogometaši v oranžnem nepremagljivi. Premagali so Portugalsko (3:0), Nemčijo (3:0) in Francijo (2:0), v ponedeljek pa še remizirali z elfom (2:2).

Deklico je zeblo, a ji je kapetan priskočil na pomoč

Van Dijk je svojo plemenito plat pokazal že na petkovi tekmi v Rotterdamu, ko se je Nizozemska pomerila s Francijo. Pred tekmo se je slekel in ob predvajanju himne z zgornjim delom trenirke ogrel deklico, ki jo je zeblo in ga je pospremila na igrišče. Požel je številne simpatije, podobno velja za njegovo ganljivo potezo po tekmi z Nemčijo.

A lovely moment from Virgil van Dijk during the national team anthems last night.



The girl standing in front of him was cold so he gave her his training jacket. That is our captain 🙌 pic.twitter.com/0fPMSPilrz — Dutch Football (@FootballOranje_) November 17, 2018

Nizozemci so se uvrstili na zaključni turnir lige narodov, na katerem se bodo najverjetneje na Portugalskem za krstni naslov novopečenega tekmovanja potegovali skupaj s preostalimi zmagovalci skupin lige A. To so Anglija, Švica in evropska prvakinja Portugalska, ki jo danes čaka sklepno dejanje lige narodov, obračun z zadnjeuvrščeno Poljsko.

Nemški navijači zahtevajo odhod Löwa

Transparent, na katerem nemški navijači pozivajo selektorja Joachima Löwa k odstopu. Foto: Reuters Če bi Poljaki premagali Portugalce, bi zadali nov udarec Nemcem, saj bi štirikratni svetovni prvaki pred žrebom za EP 2020, ki bo 2. decembra v Dublinu, padli v drugo kakovostno skupino. Nemški privrženci po zadnjih rezultatskih neuspehih izgubljajo zaupanje v selektorja Joachima Löwa.

Na tekmi v Gelsenkirchnu so se pojavili tudi transparenti, na katerih so zahtevali njegov odhod. Tako se Jogi po neuspehu na SP 2018, ko je izpadel že po skupinskem delu, srečuje z novim neuspehom in pritiskom. "Malce sem razočaran nad rezultatom, a sem na tej tekmi videl več pozitivnih kot negativnih stvari," ostaja nemški strateg prepričan, da iz padca v ligo B ni treba delati večje drame.