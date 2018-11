S prstom so sramežljivo pokazali na Igorja Benedejčiča

Slovenska nogometna reprezentanca je pod vodstvom novega (začasnega) selektorja Igorja Benedejčiča z dvema remijema in izpadom v skupino D zaključila tekmovanje v ligi narodov. Po koncu uvodne izvedbe novega tekmovanja je še vedno odprto vprašanje selektorskega mesta in Igorja Benedejčiča. Kaj o tem in o prihodnosti slovenske izbrane vrste menijo nekateri pomembni ljudje iz reprezentančne preteklosti, nekdanji selektor Bojan Prašnikar in nekdanja reprezentanta Marinko Galić in Tonči Žlogar?

Bojan Prašnikar: Verjetno bi se jaz odločil drugače, kot se bo NZS

Bojan Prašnikar ne verjame v spremembe z danes na jutri. Foto: Reuters "V nekaterih trenutkih je bila igra videti boljše, predvsem v primerjavi s tekmami v predzadnjem ciklusu. Tudi rezultatsko ne gre več samo za poraze, ampak so tu končno tudi točke. Vedno pa obstaja vprašanje, kaj se lahko naredi, da bo vse skupaj še na višji ravni. Dejansko je zelo težko v nekaj dnevih, kolikor jih imajo reprezentanti za priprave, karkoli spremeniti. Vsekakor pa je vidna razlika v primerjavi s prejšnjimi predstavami," pravi o boljši igri Slovenije trikratni slovenski selektor Bojan Prašnikar.

"Slovenska nogometna reprezentanca je kot vreme, spreminja se in skače iz dneva v dan. Če se vreme spreminja, se spreminja tudi naše razpoloženje, tako je tudi v zvezi s slovensko izbrano vrsto. Vsekakor so glede selektorskega mesta potrebne analize in primeren pristop, ki ga v zadnjem času ni bilo. Zaradi tega se je tudi težko opredeliti, kaj bi bilo najboljše za slovensko reprezentanco. Zgodba je takšna, da je bil Igor Benedejčič že v startu postavljen kot začasna rešitev. Tu se je treba vprašati, zakaj je bil že od začetka primeren le kot začasna rešitev. Ideje se spreminjajo iz dneva v dan. Jaz nimam ne funkcije ne možnosti govoriti o selektorskem mestu. Je pa res, da se bo nogometna zveza verjetno odločila drugače, kot bi se odločil jaz," o spremembah na mestu selektorja razmišlja nekdanji trener Olimpije in Maribora.

"Če se številne stvari ne bodo spremenile, potem so svetla prihodnost, vrnitev pomembnih akterjev slovenske izbrane vrste in napredek reprezentance le pobožna želja. Zmotno je razmišljanje, da se bo zaradi tega, ker je enega tekmovanja konec in bo kmalu začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo, karkoli na hitro spremenilo in izboljšalo. Problemi slovenske izbrane vrste so bili jasni že v preteklosti in vse to bo treba rešiti, če bomo želeli govoriti o kakršnemkoli napredku slovenske reprezentance," je bil o prihodnosti slovenske izbrane vrste jasen Prašnikar.

Marinko Galić: Vsi si za selektorja želijo tujca ali Matjaža Keka

"Rezultatsko je bil v zadnjih dveh tekmah viden napredek. Obeh tekem Slovenci niso izgubili. Igra na tekmi z Norveško ni bila dobra, Marinko Galić je za slovensko reprezentanco zbral 66 nastopov. Foto: Reuters zato smo bili skoraj celotno tekmo v podrejenem položaju. Tekma z Bolgarijo pa je bila bolj na prijateljski ravni, tudi Bolgarom se je v drugem polčasu videlo, da verjetno že vedo, da bodo Norvežani dobili srečanje s Ciprom. Ravno zato je Slovenija v drugem polčasu nekajkrat prišla do svoje igre. Rezultatsko sta bili obe tekmi na zadovoljivi ravni, bilo je videti tudi malce več borbenosti kot na prejšnjih tekmah. Igra je bila videti bolje, hkrati so slovenski nogometaši bolj pritiskali na zadnjo linijo svojih nasprotnikov. Tega v obdobju Kavčiča ni bilo videti. Kakorkoli obrnemo, padli smo na najnižjo možno točko in v najslabšo skupino. V skupini D je treba osvojiti prvo mesto. Če se zgodi, da tudi tam ne osvojimo prvega mesta, bi bila to absolutna tragedija. Treba se je sprijazniti s tem, da na tekmah verjetno ne bo več kot tisoč ali dva tisoč ljudi. Kar je, je. S tem se je treba sprijazniti in upati na boljši jutri," je kljub izpadu optimističen nekdanji slovenski reprezentant Marinko Galić.

"O selektorju Benedejčiču mi je težko karkoli govoriti, saj sva skupaj odraščala, skupaj pa sva igrala tudi v reprezentanci. O njem lahko govorim samo v presežnikih. Zato bom raje tiho glede tega, ali bi ga favoriziral na klopi reprezentance ali ne, saj ga zelo spoštujem. Lahko rečem, da sem na njegovi strani, da bi ostal na selektorskem stolčku, vemo pa, da bi javnost temu najverjetneje nasprotovala. Imam občutek, da si vsi za selektorja želijo tujca ali Matjaža Keka, kar je v tem trenutku tudi povsem normalno. Nezaupanje ljudi v slovensko reprezentanco je veliko, zato sem skoraj prepričan, da bo na selektorski stolček sedel nekdo drug," meni udeleženec evropskega prvenstva leta 2000 in svetovnega prvenstva dve leti kasneje.

"Rezultati bodo v prihodnosti zagotovo boljši, sploh če bomo igrali z ekipami, kot so San Marino, Gibraltar in drugi. Prepričan sem, da bomo te tekme odigrali boljše, če nam bo uspelo zbrati najboljše igralce in se bodo ti želeli odzvati na reprezentančne tekme, ki bodo s stališča gledalca povsem nezanimive. Bojim se, da se bo zato še marsikateri reprezentant odpovedal nastopu za Slovenijo. Iz tega stališča razumem, da si vsi želijo igrati tekme, ki so pomembne. Po drugi strani pa so si igralci sami krivi, saj so oni pripeljali slovensko reprezentanco do te točke. Jaz sem glede uspeha v prihodnosti malce skeptičen, a me zelo zanima, kaj se bo dogajalo," pravi nekdanji član slovenske zlate generacije, ki je za slovensko izbrano vrsto zbral 66 nastopov.

Tonči Žlogar: Prihodnost zagotovo ni tako črna, kot deluje ta izpad

Tonči Žlogar verjame, da prihodnost slovenske reprezentance ni tako črna, kot deluje zdaj. Foto: Reuters "Reprezentanca je dobro odigrala zadnji tekmi, predvsem v smislu branjenja. Slovenija ima še veliko rezerve v fazi napada, kar je zagotovo povezano s tem, da je ekipa glede na rezultate v psihološkem krču. Proti Bolgarom je bilo vse skupaj videti že dosti boljše kot na tekmi z Norveško. Proti Norvežanom je slovenska izbrana vrsta zelo dobro odigrala le deset minut dvoboja. Poznalo se je, da je na tekmi z Norveško manjkal igralec, kot je Josip Iličić. Rezultatsko in po predstavah je ekipa v zadnjih dveh tekmah delovala bolje," o zadnjih dveh tekmah Slovenije meni nekdanji slovenski reprezentant Tonči Žlogar.

"Odločitev o tem, kdo bo sedel na čelu reprezentance, je na nogometni zvezi. Igor Benedejčič je vskočil za ti dve tekmi, zagotovo pa na svetu ni trenerja, ki si ne bi želel delovati kot selektor svoje države. Vse je odvisno od tega, kako so dogovorjeni na nogometni zvezi," je o izbiri selektorja povedal nekdanji nogometaš, ki je za Slovenijo nastopil na evropskem prvenstvu leta 2000, skupaj pa je 37-krat oblekel dres z državnim grbom.

"Prihodnost zagotovo ni tako črna, kot deluje ta izpad v ligo D lige narodov. Izpad v nižji rang tekmovanja zagotovo ni realno stanje, ampak je splet različnih nesrečnih okoliščin. Novi ali stari selektor bo moral veliko delati na tem, fantje imajo za sabo šest zelo težkih tekem, vsaka pa je prinesla novo izkušnjo. Kar se tiče igralcev, ki jih ni, treba je samo še rešiti težave z Janom Oblakom, Kevin Kampl je tako ali tako zaključil igranje za reprezentančni grb," je o odpovedih v slovenski reprezentanci povedal danes 40-letni Izoljan.