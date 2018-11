Slovenija tako slaba, da si deli prvo mesto z Nemčijo

Za zdaj je usoda lige narodov še nejasna. Jo bodo izvedli že leta 2020 kot svojevrstno uverturo in dodatek kvalifikacijam za svetovno prvenstvo v Katarju (2022)? O tem se bo razpredalo v vodstvu krovnih zvez, skoraj zagotovo pa bo Uefa nadaljevala pot lige narodov čez štiri leta, kot napoved kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024, ki bo v Nemčiji.

Ni pa še potrjeno, ali bodo veljala enaka pravila, kot so zdaj. Če bodo v veljavi tudi takrat, bo Slovenija ob bolečem spoznanju, da se bo merila proti najmanj atraktivnim tekmecem v Evropi, deležna izjemne priložnosti za preboj na EP 2024. Če bo najboljša v svoji skupini, nato pa še na zaključnem turnirju, bi si namreč zagotovila nastop na velikem tekmovanju!

Pozdravljena, novinka!

Letos si je priložnost, da si prek zaključnega turnirja četverice zagotovijo udeležbo na Euru 2020, priigralo 16 zmagovalcev skupin.

Na zaključnih turnirjih bodo zaigrali: Liga A: Anglija, Nizozemska, Portugalska, Švica

Liga B: Bosna in Hercegovina, Danska, Švedska, Ukrajina

Liga C: Finska, Norveška, Srbija, Škotska

Liga D: Belorusija, Gruzija, Kosovo, Makedonija

Po razpletu v skupinah lige narodov je že potrjeno, da bo na Euru 2020 zagotovo zaigrala vsaj ena reprezentanca, ki ni še nikoli nastopila na velikem tekmovanju. Zmagovalec zaključnega turnirja lige D bo namreč nekdo izmed četverice, ki jo sestavljajo Belorusija, Gruzija, Kosovo oziroma Makedonija. Tako bo Evropa leta 2020 na Euru pozdravila novinca.

Robert Prosinečki, še lani kandidat za selektorja Slovenije, je popeljal BiH v ligi narodov med evropsko elito. Foto: Reuters

S tem pa seznam morebitnih novincev po zaslugi lige narodov še ni končan. V play-offu lige C bo izmed reprezentanc, ki ni še nikoli zaigrala na velikem tekmovanju, nastopila Finska. Finci so tako od največjega uspeha v zgodovini oddaljeni še dva koraka. Če se jim ne bo posrečilo v običajnih kvalifikacijah za EP 2020, si lahko vstopnico za bližajoči se Euro zagotovijo na zaključnem turnirju play-offa, ki bo na sporedu spomladi leta 2020.

V ligi B v tem pogledu izstopa Bosna in Hercegovina. Na SP je že nastopila (2014 v Braziliji), na evropskem prvenstvu pa še ne, tako da bi se četa Roberta Prosinečkega, nesojenega slovenskega selektorja, s prebojem na Euro vpisala v zgodovino.

V katerih ligah bodo nastopile ob naslednji izvedbi lige narodov: Liga A: Bosna in Hercegovina

Liga B: Hrvaška, Srbija

Liga C: Črna gora, Kosovo, Makedonija

Liga D: Slovenija

BiH je po novem tudi edina reprezentanca, zrasla na zelniku nekdanje Jugoslavije, ki se bo ob naslednji izvedbi lige narodov družila z elito. V ligi B bosta Hrvaška in Srbija, v ligi C Črna gora, Kosovo in Makedonija, v najslabši ligi D pa kot edina Slovenija. Nogometaše, ki na dresu nosijo podobo Triglava, je tako doletel neslaven status reprezentance v regiji.

Udarec za samopodobo Slovenije, rekorden skok Kosova

Slovenska reprezentanca je ligo narodov sklenil z remijem v Bolgariji. Foto: Reuters Če je bilo ob krstni izvedbi lige narodov še povsem drugače in sta vidneje izstopali le dve izbrani vrsti (Hrvaška v ligi A in BiH v ligi B, nato so v ligi C nastopile Slovenija, Srbija in Črna gora, v najslabši ligi D pa Kosovo in Makedonija), Slovenije pa pred žrebom skupin lige narodov ni veliko delilo od lige B, bo v prihodnje drugače. Slovenija bo najnižje.

To bo razočaranje za državo z dvema milijonoma prebivalcev, ki je s tem, da je v kratki zgodovini samostojnosti kljub temu, da v preteklosti v primerjavi z nekaterimi bratskimi republikami ni veljala za pregovorno nogometno deželo, nastopila na treh velikih tekmovanjih in si v očeh tekmecev prislužila podobo fenomena.

To bo udarec za samopodobo reprezentance, v kateri ne manjka nogometašev, ki si služijo kruh v kakovostnih evropskih klubih, a v stresnem in napornem letu 2018 niso znali pokazati vsega, kar bi od njih pričakovala javnost.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski cikel za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu, Slovenija pa bo v četrtem izmed šestih kakovostnih bobnov.

V ligi narodov, eksperimentu Uefe, ki je doživel mešane občutke, je največje presenečenje dosegel Kosovo. Ob žrebu lige narodov je bil od 55 članic evropske nogometne družine na lestvici najboljših koeficientov uvrščen šele na 53. mesto. Nižje sta bila le San Marino in Gibraltar. Nato pa so nogometaši, ki jih vodi Švicar Bernard Challandes, v skupini nadigrali Azerbajdžan (v torek so ga ponižali kar s 4:0), Ferske otoke in Malto, in v mogočnem slogu napredovali v ligo C, hkrati pa si zagotovili priložnost, da bi se lahko prek lige narodov neposredno uvrstili na EP 2020. To bi bil šele podvig!

Nemci pogoreli po vseh črti, od polfinalistov SP se smeji le Angležem

Selektor Nemčije Joachim Löw se je po zadnji tekmi, ko je elf remiziral z Nizozemsko (2:2), naposlušal kritik. Foto: Reuters Največje razočaranje lige narodov je Nemčija. Načrti so se ji porušili že poleti na SP 2018, nato pa so prejeli bolečo zaušnico še v ligi narodov, kjer so v druščini Nizozemske in Francije ostali brez zmage, padli v ligo B, za nameček pa nanizali tako slabe rezultate, da bodo na žrebu kvalifikacij za EP 2020, ki bo 2. decembra v Dublinu, uvrščeni šele v drugo kakovostno skupino.

Svetovna prvakinja Francija je ob nepopustljivi in prerojeni Nizozemski, ki se ji pod vodstvom Ronalda Koemana vrača nekdanji sijaj, ostala brez napredovanja, aktualna svetovna podprvakinja Hrvaška pa je celo izpadla iz lige A.

V eni najbolj dramatičnih tekem, ob kateri so za usodo svojih ljubljencev trepetali navijači treh reprezentanc (Anglija, Hrvaška in Španija), so se na Wembleyju v nekaj minutah iz zmagovalcev skupine prelevili v poražence (Anglija je preobrnila rezultat iz 0:1 v 2:1), ki so zapustili elito in se bodo v prihodnje merili v ligi B. Tako kot še Islandija in Poljska, ki sta s tem nadaljevali trend neprepričljivih nastopov na SP 2018.

Švicarji so z izjemnim preobratom prekrižale načrte favorizirani Belgiji. Foto: Reuters

Izmed velesil, ki so letos zaigrale v polfinalu SP 2018 v Rusiji, si je tako napredovanje na zaključni turnir lige narodov priigrala le Anglija. Tretjeuvrščena Belgija je nepričakovano ostala brez prvega mesta, ko je v odločilnem spopadu doživela neverjeten poraz. Proti Švici je vodila z 2:0, nato pa prejela kar pet zadetkov. Švicarji so se na krilih najboljšega strelca lige A lige narodov Harisa Seferovića (5 zadetkov) uvrstili na play-off, rdeči vragi pa bodo morali počakati na novo priložnost.

Najboljši strelec je Srb, med Slovenci izstopal Zajc

Edine reprezentance, ki v ligi narodov niso osvojile niti ene točke, so Islandija (liga A), Severna Irska (liga B), Litva (liga C) in San Marino (liga D). Foto: Reuters Najboljši strelec v vseh skupinah je bil Srb Aleksandar Mitrović (6 zadetkov), ki pa je za razliko od Seferovića odigral več tekem, saj je Srbija nastopila in navdušila v skupini s štirimi udeleženci. Najboljši slovenski strelec je bil Miha Zajc, tudi strelec zadnjega zadetka Benedejčičeve čete, ko je v ponedeljek remizirala v Sofiji (1:1).

Slovenija je edina reprezentanca poleg Litve, ki v ligi C ni zmagala niti enkrat. Na šestih tekmah je trikrat remizirala in trikrat izgubila, na končni lestvici pa dosegla 38. mesto v skupinskem delu lige prvakov. Pred začetkom tekmovanja je na jakostni lestvici zasedala 28. mesto, tako da je v času lige narodov izgubila deset mest, kar je največji padec v Evropi. Enakega je zabeležila le še Nemčija, tako da se je Slovenija na vrhu neslavne lestvice znašla v zvezdniški druščini.

Največji skok: +11 Kosovo

+9 Nizozemska

+8 Finska

+7 BiH, Danska Največji padec: -10 Nemčija, Slovenija

-6 Azerbajdžan, Latvija, Madžarska, Romunija

Uvrstitve udeleženk lige narodov pred žrebom in po koncu skupinskega dela: