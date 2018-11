Pozor, v Ljudski vrt prihaja francoski mojster #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvoligaški klubi bodo po reprezentančnem premoru zavihali rokave in konec tedna odigrali tekme 17. kroga. Zadnjeuvrščeno Krško se odpravlja k vodilnemu Mariboru, eno največjih orožij Posavcev, ki jim pošteno gori pod nogami in so pred kratkim ostali brez trenerja Alena Šćulca, pa bo Francoz Marco da Silva. V tej sezoni je poskrbel za številne mojstrske zadetke.