Nekdanji ljubljenec Viol ni dolgo zdržal na Tajskem

Ko je Maribor v prejšnji sezoni osvojil naslov državnega prvaka in prekinil triletno sušno obdobje brez lovorik, so navijači ogromen aplavz namenili Ognjenu Mudrinskemu. Srbski napadalec je zadeval kot po tekočem traku, bil najboljši strelec prvenstva, a nato, čeprav so mu Viole ob slavju na Fazaneriji skandirale "Mudri, ostani", zapustil Ljudski vrt. Iskal je bogatega delodajalca, se zameril Celjanom, nato pa na presenečenje mnogih našel nov klub na Tajskem. V Aziji mu ni šlo vse po načrtih. V Evropo se vrača po zgolj šestih mesecih, po novem se bo dokazoval v neposredni bližini Slovenije.

V prejšnji sezoni mu je uspel velik podvig. V Sloveniji je zaigral pri 30 letih kot posojen napadalec poljske Jagiellonie. Sprva mu ni šlo najbolje, na začetku je zapravljal zrele priložnosti, ko pa je začel tresti mreže v nizu, je to počel tako učinkovito, da je bil na koncu s 17 zadetki prvi strelec lige. Med strelce se je vpisal proti vsem devetim tekmecem, v zadnjem krogu je začinil zbirko še z zadetkom proti Muri in na Fazaneriji skupaj s številnimi navijači Maribora, ki so se napotili v Mursko Soboto, proslavljal 16. državni naslov. Ker je bil prvi po treh sušnih letih, je bil še toliko slajši. Čeprav so si navijači Maribora želeli Ognjena Mudrinskega v vijoličastem napadu spremljati tudi v tej sezoni, se jim želja ni uresničila.

V Mariboru je nastopal kot posojen napadalec Jagiellonie, a se ni več nikoli vrnil na Poljsko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Srb je hotel izjemno sezono, ki je odmevala tudi v tujini, bogato unovčiti. Sprva se je zanj zelo ogrel NK Celje. Ponujal mu je za slovenske razmere bajno plačo, a se je ljubezen, zlasti zaradi javnega posmehovanja Mudrinskega, ki si je privoščil Celjane, hitro ohladila. Srbski napadalec je moral klub, v katerem bo nadaljeval kariero, poiskati drugje. Pravih snubcev iz Evrope ni bilo, zato se je podal na pot v oddaljeno Tajsko. Presenetil je javnost in postal novi član Lamphun Warriors. Čeprav je prišel na drugo stran sveta s statusom najbolj vročega strelca 1. SNL, je na tajskih zelenicah pogorel. Statistika je bila porazna. V prvenstvu je odigral 13 tekem, a večinoma kot menjava. Skupno je na igrišču prebil 478 minut in ostal brez tistega, po čemer najbolj hrepenijo napadalci. Ni dosegel niti enega zadetka, njegov klub pa je v prvenstvu zasedal skromno 12. mesto.

Selitev v oddaljeno deželo se mu torej ni obrestovala. Konec prejšnjega leta je tako prekinil sodelovanje s Tajci, nato pa se odločil, da si bo poskušal strelsko formo povrniti v vijoličastem dresu. A ne tistem, ki ga nosijo Mariborčani, ampak dresu Ujpesta, madžarskega velikana, prav tako norega na vijoličasto barvo. Njegov vzdevek je Lilak (Vijoličasti), trener pa je Srb Miloš Kruščić, ki je s prihodom Mudrinskega okrepil srbsko kolonijo. To po novem v klubu iz Budimpešte, ki je bil madžarski prvak že 20-krat, a nazadnje leta 1998, sestavlja že šest srbskih igralcev.

Domotožje in slaba forma

V vijoličastem dresu je že dosegal velike uspehe, a takrat, ko je igral za slovenski klub. Zdaj se bo prvič dokazoval na Madžarskem. Foto: NK Maribor "Na Tajskem sem bil daleč od svoje družine, zato sem se želel vrniti v Evropo," je po podpisu pogodbe z Ujpestom povedal najboljši strelec 1. SNL v prejšnji sezoni. Domotožje in slab izkupiček sta ga hitro pregnala iz Azije.

"Imel sem kar nekaj ponudb iz te regije, ko sem se posvetoval z agentom, pa sem spoznal, da bi bil lahko zadnji košček v sestavljanki, ki je manjkal Ujpestu. Komaj čakam, da se začne prvenstvo," Srb, ki je na Tajskem zelo pogrešal družino, nestrpno čaka nove izzive. Zares se bo začelo konec meseca, Ujpest bo najprej gostil Honved, nato pa ga čaka najtežje gostovanje pri prvaku Ferencvarošu. Z Ujpestom je sicer sklenil enoletno pogodbo.

Nenavadna usoda zadnjih kraljev strelcev 1. SNL

Ante Vukušić trenutno igra za srbskega prvoligaša Kolubara. Foto: Ana Kovač Primer Mudrinskega, ki mu naziv strelskega kralja 1. SNL ni pomagal do stopničke višje v klubskem nogometu, nadaljuje nenavadno usodo zadnjih najboljših strelcev slovenskega prvenstva. Če upoštevamo zadnje tri sezone, ni niti enemu, manjša izjema je deloma zgolj Jan Mlakar, uspelo dobro unovčiti tovrstnega priznanja, prav tako ne nadaljevati kariere v katerem izmed klubov iz najmočnejših lig na svetu.

Hrvat Ante Vukušić, ki je blestel v napadu Olimpije v sezoni 2019/20 in se podpisal pod kar 26 zadetkov, ni več dolgo vztrajal pri zmajih. Po nesoglasjih s trenerjem Dinom Skenderjem je poskušal najti rešitev v Romuniji, a se mu je zgodilo ravno obratno. Ostal je brez resnejših dokazovanj, obujal tekmovalno formo v BiH (Tuzla City), lani pa se odločil za prestop, ki je v njegovi domovini dvignil kar nekaj prahu, saj je izbral ponudbo srbskega prvoligaša Kolubara. S klubom iz Lazarevca se trenutno pripravlja na nadaljevanje sezone v Istri, kjer se bo pomeril s številnimi slovenskimi klubi. Nazadnje je ugnal Tabor s 3:1 in se tudi vpisal med strelce.

Jan Mlakar je s splitskim Hajdukom hitro izpadel iz Evrope, v prvenstvu pa zaostaja le za Dinamom. Foto: Guliverimage V sezoni 2020/21 sta bila najboljša strelca Jan Mlakar in Nardin Mulahusejnović. Oba sta se podpisala pod 14 zadetkov. Ljubljančan je našel nov izziv v Splitu in se pridružil Hajduku, kjer vpija znanje in nasvete soigralca Marka Livaje, v prejšnji sezoni je osvojil tudi hrvaški pokal, a še vedno ne more biti zadovoljen z učinkom. Pri dalmatinskem velikanu nima zasidranega položaja v udarni enajsterici, na 43 nastopih v hrvaškem prvenstvu pa je dosegel "zgolj" 11 zadetkov, kar je manj od pričakovanj klubskega vodstva.

Mulahusejnović, mladi napadalec iz Bosne in Hercegovine, ki se v dresu Maribora ni naigral, nato pa pri Kopru doživel strelsko renesanso, je v sezoni 2021/22 izgubil občutek za doseganje zadetkov. Ko ga je kupila Mura, je za črno-bele v polno zadel le trikrat, nato pa se odločil za vrnitev v domovino. Zdaj nastopa za Sarajevo, za katero je v 16 nastopih dosegel le tri gole.

Odkar je zapustil Bonifiko, Nardin Mulahusejnović ni nikoli več ponovil tako dobre strelske sezone. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Padec številk se tako ne dogaja le Mudrinskemu, ampak tudi njegovim predhodnikom na seznamu nekdanjih dobitnikov priznanja za najboljšega strelca 1. SNL. Zdaj ima izkušeni Srb priložnost, da temu naredi konec in v vijoličastem dresu Ujpesta dokaže, da zmore učinkoviti polnili mreže tekmecev. In to v neposredni soseščini Slovenije.