Krško ostalo brez trenerja

Slovenski nogometni prvoligaš Krško je prekinil sodelovanje s trenerjem Alenom Šćulcem, so sporočili iz kluba. Do konca jesenskega dela sezone bo člansko ekipo vodil dosedanji pomočnik glavnega trenerja Radovan Karanović.

"Vodstvo NK Krško sporoča, da Alen Šćulac, ki je vodenje ekipe prevzel v začetku leta 2018, ni več trener članske ekipe NK Krško. Vodstvo kluba se je v zadnjem obdobju večkrat sestalo s trenerjem, kjer je pogovor tekel o stanju v ekipi, rezultatih in ostalih okoliščinah, ki so vplivale na trenutni položaj ekipe na lestvici. Glede na te pogovore in trenutno stanje na lestvici se je vodstvo kluba odločilo, da članska ekipa potrebuje spremembo in se odločilo za potezo, za katero mislimo, da je v tem trenutku najboljša," so pri Krškem zapisali v sporočilu za javnost.

Novega trenerja članske ekipe bo vodstvo NK Krško predstavilo do konca tega koledarskega leta.

Krško je sicer po 16 krogih Prve lige Telekom Slovenije z 12 točkami na zadnjem mestu, za osmim Triglavom in devetim Rudarjem zaostaja za tri točke.

