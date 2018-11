Američan s srčnimi težavami, ki ga Gorica ni hotela, je na igrišču skoraj umrl

Ameriški nogometaš nigerijskih korenin Kyrian Nwabueze, s katerim so se pri slovenskem prvoligašu Gorici junija letos razšli, ker zaradi srčnih težav ni dobil zdravniškega potrdila, da še lahko igra, je nogometno pot nadaljeval v Makedoniji. V majici tamkajšnjega prvoligaša Pobede je zaigral tudi pretekli konec tedna in se med tekmo zgrudil.

Kyrian Nwabueze je v Gorico prišel septembra lani iz armenskega Širaka in se odlično znašel. V jesenskem delu prejšnje prvenstvene sezone je v devetih tekmah zabil pet golov in močno opozoril nase. Kljub temu v drugem delu sezone 2017/18 na igrišče ni več stopil.

Zdravniški pregled je namreč razkril, da ima težave s srcem, zaradi česar je v prvi polovici letošnjega leta opravil tudi operativni poseg, po katerem pa pri Gorici niso dobili ustreznih zdravniških potrdil, da lahko še igra nogomet, čeprav je sam vztrajal, da ga lahko.

Zaradi tega so se pri Gorici odločili, da bodo z njim prekinili sodelovanje, saj niso hoteli tvegati. Očitno so imeli prav.

Američan je Gorico nase opozoril v majici armenskega Širaka na medsebojni evropski tekmi. Foto: Vid Ponikvar

Kako to, da so mu v Makedoniji dovolili igrati?

Iz Makedonije, kamor se je ta 26-letni napadalec preselil po odhodu iz Slovenije in podpisal pogodbo s tamkajšnjim prvoligašem Pobedo Prilepom, namreč prihaja novica o dogodku, ki se je zgodil na sobotni prvenstveni tekmi med Renovo in Pobedo (2:1) v Tetovem.

Po 20 minutah igre je Nwabuezeja namreč obšla slabost, malce za tem pa se je zgrudil in se na tleh nekaj časa tresel. K sreči se ob zdravniški oskrbi ni zgodilo najhujše in Nwabueze je preživel, se pa ob tem poraja vprašanje, kako to, da so se pri Pobedi odločili za podpis pogodbe brez ustreznih zdravniških potrdil.

Nwabuezeju je šlo do te tekme sicer sijajno. Za Pobedo, ki je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice po 14 odigranih tekmah, je namreč v 14 prvenstvenih nastopih zabil šest golov.