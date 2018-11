Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred zimskim premorom je tako kot v Prvi ligi telekom Slovenije čedalje bolj vroče tudi v drugi najmočnejši slovenski nogometni ligi. Po 15 krogih sta na prvem in drugem mestu s 33 točkami izenačena Kalcer Radomlje in Bravo, z odličnimi predstavami pa sta za zdaj najresnejša kandidata za preboj v prvoligaško druščino.

Drugoligaši bodo pred zimskim premorom najverjetneje odigrali še dva kroga. Po 15 krogih sta glavna kandidata za preboj v najelitnejše slovensko tekmovanje Kalcer Radomlje in Bravo, drugi ima sicer nekoliko slabšo razliko v golih.

Pred dilemo, ali narediti stopničko višje, so vsako sezono najboljši klubi v drugi ligi. Pred dvema sezonama je nastop v prvi ligi zavrnil neodločni Dob, ki se je potem, ko je osvojil naslov prvaka druge lige, odpovedal nastopu v prvi ligi. Leto prej je Zavrč po preboju v prvo ligo ter nekaj dobrih predstavah med elitno druščino izpadel iz prve lige, nato pa zaradi finančnih težav izstopil še iz druge lige.

Kako se z dilemo prve lige spopadajo pri ljubljanskem Bravu?

Dejan Močnik (levo) s častnim predsednikom NK Bravo, Darkom Klaričem. Foto: Twitter Nogometni klub Bravo se šele drugo sezono meri v drugi ligi in je v kratkem času dosegel ogromen napredek. "Če se nam bo uspelo uvrstiti v 1. SNL, bomo napredovanje sprejeli, saj je sicer nesmiselno tekmovati in se boriti za najvišja mesta v 2. SNL," je prepričan športni direktor Brava Dejan Močnik.

Pred sezono je bil cilj ljubljanskega kluba nadgradnja rezultatov iz prejšnje sezone, ko so osvojili šesto mesto. "Nikakor ni bil primarni cilj uvrstitev v prvo ligo. Z dobrim delom in zagnanostjo nogometašev smo trenutno na odličnem drugem mestu. Prizadevali si bomo, da bomo dobre rezultate nadaljevali tudi v spomladanskem delu sezone, vsekakor pa so favoriti za osvojitev naslova prvaka v tej sezoni drugi klubi," je prepričan Močnik.

Športni direktor Brava meni, da je klub organizacijsko zagotovo že na stopnji, ko bi lahko zaigrali v prvi ligi, a zatakne se pri financah. "Finančno stabilnost poskušamo izboljševati iz leta v leto. V tem trenutku finančno še nismo pripravljeni za prvo ligo. Trudimo se, da bomo pripravljeni na finančnem področju, če nam uspe narediti stopničko višje," je pojasnil športni direktor Brava.

Pri Bravu so ponosni, da so se v prejšnji sezoni znašli na vrhu tudi v lestvici ferpleja. Foto: Urban Meglič/Sportida

Pri ljubljanskem klubu pa so poleg rezultatov osredotočeni tudi na razvoj mladih nogometašev. "Poleg tekmovalnih ciljev nam ni nič manj pomemben razvoj naših nogometašev, tako športno kot tudi osebnostno. Ponosni smo, da smo bili v lanski sezoni prvi v točkovanju v lestvici ferpleja tako pri članih kot tudi pri mladincih," pravi Močnik.

Članska ekipa praznuje 10. rojstni dan



Domače tekme igrajo na štadionu ŽAK v Spodnji Šiški. Foto: Urban Meglič/Sportida Darku Klariču, ki se je v začetku leta 2006 odločil, da stopi na novo pot, nepopisan list z imenom NK Bravo.



Že v svoji tretji sezoni obstoja je imel NK Bravo popolno igralsko piramido. Od tistih najmlajših pa vse do članov. Tako je torej v sezoni 2008/09 NK Bravo dobil prvo člansko ekipo imenovano Bravo-Belinka. Po krajšem premoru je v klubu leta 2013 znova zaživela ideja o lastnem članskem moštvu. Ob sodelovanju z Univerzo v Ljubljani je nastal Akademski športni klub Bravo oziroma krajše AŠK Bravo, ki je kot novoustanovljeno moštvo moralo začeti na dnu, v 5. slovenski ligi.



Klub je rasel in v sezoni 2016/17 osvojil naslov prvaka 3. slovenske lige - center. Že v svoji drugi sezoni nastopanja med drugoligaši se nogometaši Brava borijo za preboj v najelitnejše slovensko tekmovanje. Ideja o ustanovitvi kluba NK Bravo je začela cveteti v letu 2005, ko nekaj staršev otrok iz Ljubljane ni bilo zadovoljnih s pogoji dela za mlade nogometaše. Takratne razmere so predstavili, ki se je v začetku leta 2006 odločil, da stopi na novo pot, nepopisan list z imenom NK Bravo.Že v svoji tretji sezoni obstoja je imel NK Bravo popolno igralsko piramido. Od tistih najmlajših pa vse do članov. Tako je torej v sezoni 2008/09 NK Bravo dobil prvo člansko ekipo imenovano Bravo-Belinka. Po krajšem premoru je v klubu leta 2013 znova zaživela ideja o lastnem članskem moštvu. Ob sodelovanju z Univerzo v Ljubljani je nastal Akademski športni klub Bravo oziroma krajše AŠK Bravo, ki je kot novoustanovljeno moštvo moralo začeti na dnu, v 5. slovenski ligi.Klub je rasel in v sezoni 2016/17 osvojil naslov prvaka 3. slovenske lige - center. Že v svoji drugi sezoni nastopanja med drugoligaši se nogometaši Brava borijo za preboj v najelitnejše slovensko tekmovanje.

Grabič: Nočemo biti kanta za nabijanje

Podobno razmišlja tudi trener Brava Dejan Grabič, ki je v preteklosti med drugim igral tudi za Olimpijo in Domžale. "V primeru, da Dejan Grabič ima z NK Bravo resne načrte. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida se uvrstimo v prvo ligo bomo nastopili resno in poskušali obstati med elito. Nočemo biti kanta za nabijanje, poskušali bomo biti pomemben akter v prvi ligi," pravi Grabić.

NK Bravo je v tej sezoni dobro predstavo pokazal tudi v pokalnem tekmovanju, ko je po odlični predstavi proti Mariboru izpadel v 2. krogu, a kljub porazu pustil dober vtis (2:3).

"Naš prvi cilj v tej sezoni je bil ostati v stiku z vsemi favoriti, ki so odprto napovedali svoj naskok na vrh. Šli smo iz tekme v tekmo in nato začeli ugotavljati, da bomo najverjetneje končali nekje med najboljšimi petimi ekipami. Cilj je bil pozimi ostati z vrhom lige. Na teh zadnjih dveh tekmah do zimskega premora ne moremo več veliko pokvariti, zato bomo prvotni cilj verjetno dosegli," je prepričan Grabič.

"Pozimi bomo razmišljali, kako naprej. Pripravili bomo poglobljen načrt, kako se lotiti spomladanskega dela lige," je še sklenil strateg drugouvrščenega moštva druge lige.